Сказочная природа: прогулка на каноэ по затонувшему лесу, отдых в индейской деревне, гамаки, вкусный чай из самовара и рыба горячего копчения, детские квесты… Отдых в чистом виде, релакс на природе! Грести не нужно: с вами в лодке опытный гид-гребец.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание водной прогулки
Хотите отдохнуть на природе у воды? Чудесное уникальное место в получасе езды от Бишкека, где деревья растут не только на суше, но и прямо из воды. Индейское каноэ бесшумно скользит среди зелёных исполинов, над головами сумасшедший спектакль пернатых артистов: цапли, соколы, бакланы! Опытный гид-гребец, работая веслом, расскажет вам о животном и растительном мире, экологии и истории. Если с вами на экскурсии дети, то познавательные квесты во время маршрута не дадут им заскучать. Если есть интерес, то гид может дать вам возможность попробовать себя в этом занятии. На суше после катания вас ждёт отдых в гамаках, вкусный чай из самовара, атмосферная индейская деревушка с вигвамом, черепами, шкурами животных. За отдельную плату можно заказать форель горячего копчения, которую приготовят у вас на глазах. Важная информация:
Водная часть экскурсии 1 час, отдых на берегу 1 час.
Экскурсии проводятся в пятницу, субботу и воскресенье с 09:00 до 22:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Затонувший лес
- Дикие водоплавающие птицы
- Индейская деревушка
Что включено
- Услуги гида-гребца
- Чай из самовара
Что не входит в цену
- Трансфер до места сбора
- Форель горячего копчения (за доп. плату)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гребная школа на Алларчинском водохранилище
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся в пятницу, субботу и воскресенье с 09:00 до 22:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Водная часть экскурсии 1 час
- Отдых на берегу 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€110 за всё до 4 чел.