Хотите отдохнуть на природе у воды? Чудесное уникальное место в получасе езды от Бишкека, где деревья растут не только на суше, но и прямо из воды. Индейское каноэ бесшумно скользит среди зелёных исполинов, над головами сумасшедший спектакль пернатых артистов: цапли, соколы, бакланы! Опытный гид-гребец, работая веслом, расскажет вам о животном и растительном мире, экологии и истории. Если с вами на экскурсии дети, то познавательные квесты во время маршрута не дадут им заскучать. Если есть интерес, то гид может дать вам возможность попробовать себя в этом занятии. На суше после катания вас ждёт отдых в гамаках, вкусный чай из самовара, атмосферная индейская деревушка с вигвамом, черепами, шкурами животных. За отдельную плату можно заказать форель горячего копчения, которую приготовят у вас на глазах. Важная информация:

Водная часть экскурсии 1 час, отдых на берегу 1 час.