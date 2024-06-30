1 чел.
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2 часа
Аудиогид
Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы
Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 19:00
17 июля в 19:00
20 июля в 19:00
€16 за человека
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия из Бишкека на на Тянь-Шань
Сбежать в горы на один день, чтобы подзарядиться от самой природы
Начало: У ТЦ Азия Молл
17 июля в 09:00
20 июля в 09:00
€50 за человека
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Легенды и красоты ущелья Ала-Арча
Отправиться в дружеское путешествие по национальному парку - в мини-группе
Начало: В районе ЦУМа
Расписание: в субботу в 09:00
20 июля в 09:00
27 июля в 09:00
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina30 июня 2024Рекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старше.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 130. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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