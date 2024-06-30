Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Бишкеке на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 2 часа Аудиогид Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 19:00 € 16 за человека На машине 8 часов Мини-группа до 6 чел. Групповая экскурсия из Бишкека на на Тянь-Шань Сбежать в горы на один день, чтобы подзарядиться от самой природы Начало: У ТЦ Азия Молл € 50 за человека Пешая На микроавтобусе 10 часов Мини-группа до 5 чел. Легенды и красоты ущелья Ала-Арча Отправиться в дружеское путешествие по национальному парку - в мини-группе Начало: В районе ЦУМа Расписание: в субботу в 09:00 € 130 за человека Другие экскурсии Бишкека Последние отзывы на экскурсии M Marina Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) Рекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старше.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Групповые»

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