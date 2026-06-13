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Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы

Природные заповедники, леса, ущелья, термальные источники и этнокомплексы за 1 день
Мы отправимся к Кыргызскому Ала-Тоо — одному из самых длинных хребтов Центрального Тянь-Шаня.

Вы подниметесь на высоту 2500 метров, насладитесь сказочными пейзажами и познакомитесь с культурой кочевников. А ещё попробуете блюда национальной кухни и отдохнёте в горячих источниках.
4.8
76 отзывов
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы

Описание экскурсии

День на лоне природы

Мы покажем невероятные по красоте места и расскажем о них интересные факты. В программе экскурсии:

  • Заповедник Ала-Арча — вы погуляете по живописным тропам, наслаждаясь фантастической природой. Я раскрою, какие растения и лекарственные травы произрастают в заповеднике и каких редких животных в нём можно встретить.
  • Урочище Чункурчак — место, которое запомнится вам горными пейзажами, хвойными и лиственными лесами. А ещё здесь находятся этнокомплексы, где можно попробовать национальную кухню, погрузиться в культуру и быт Кыргызстана.
  • Небесный мост соединяет два края ущелья, создавая ощущения полёта. С моста открывается панорамный вид (посещение по желанию).
  • Ущелье Аламедин — помимо живописной природы, ущелье знаменито своими термальными радоновыми водами и оздоровительным комплексом. По желанию вы сможете принять горячие ванны и попробовать целебную воду.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: термальные источники — 400 ₽/чел., эковзнос в заповеднике Ала-Арча — 250 ₽/чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • С вами буду я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1681 туриста
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
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Тимур
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть в жизни. Куча белок -едящих прямо с рук. Сын был очень счастлив - всех
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белок перекормил там. Влюбился в природу Кыргызстана раз и навсегда. Горы и виды на протяжении всей экскурсии- завораживающие. Гиду Виталию- отдельное спасибо, очень интересный рассказчик, всегда и во всём идет навстречу, предлагает множество вариантов на выбор 👍Обязательно обуйтесь в удобную для гор обувь и возьмите ветровку.

Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Тимур будем очень рады видеть Вас снова! Самых добрых и счастливых моментов Вам!
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А
Хорошо прокатился, посмотрел горы. Маршрут составлен граммотно, проехали в удобном темпе. Ездил с Айбеком, все белки были накормлены:)
Хорошо прокатился, посмотрел горы. Маршрут составлен граммотно, проехали в удобном темпе. Ездил с Айбеком, все белки были накормлены:)
Хорошо прокатился, посмотрел горы. Маршрут составлен граммотно, проехали в удобном темпе. Ездил с Айбеком, все белки были накормлены:)
Хорошо прокатился, посмотрел горы. Маршрут составлен граммотно, проехали в удобном темпе. Ездил с Айбеком, все белки были накормлены:)
Хорошо прокатился, посмотрел горы. Маршрут составлен граммотно, проехали в удобном темпе. Ездил с Айбеком, все белки были накормлены:)
Хорошо прокатился, посмотрел горы. Маршрут составлен граммотно, проехали в удобном темпе. Ездил с Айбеком, все белки были накормлены:)
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо Вам за доверие!
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А
Прекрасный тур, отличная команда организаторов. Самые высшие оценки и организаторам, и гидам (Виталию, Александру). Обязательно буду рекомендовать: знания, клиенториентированность, деликатность, профессионализм
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Наталья
Я знала, на что шла, когда заказывала эту экскурсию: февраль не самый лучший месяц для путешествий в горах. В этот день мне выпал туман и довольно серое утро, однако в
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парке "Ала-Арча" это скрадывалось из-за прекрасных гор, реки, дружелюбных птичек и белок, корм для которых предусмотрительно захватил с собой Дмитрий. Как он вел в такую погоду с околонулевой видимостью я не хочу даже думать: Дмитрий безусловно профессионал и готов к любому происшествию в горах. В маршрут по моей просьбе добавили заезд к башне Бурана: я была в восторге, спасибо большое за гибкость. Отдельная благодарность за то, что возвращение в город всегда было вовремя, а мне это было очень важно из-за работы вечером. В результате, даже в серый и туманный день эта поездка мне понравилась.

Я знала, на что шла, когда заказывала эту экскурсию: февраль не самый лучший месяц для путешествий
Я знала, на что шла, когда заказывала эту экскурсию: февраль не самый лучший месяц для путешествий
Я знала, на что шла, когда заказывала эту экскурсию: февраль не самый лучший месяц для путешествий
Я знала, на что шла, когда заказывала эту экскурсию: февраль не самый лучший месяц для путешествий
Я знала, на что шла, когда заказывала эту экскурсию: февраль не самый лучший месяц для путешествий
Я знала, на что шла, когда заказывала эту экскурсию: февраль не самый лучший месяц для путешествий
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А
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в мире, немного было страшновато, но всё ушло как только я сошёл с трапа самолёта
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и меня встретили. Всё, я сразу почувствовал себя в надежных руках, наши парнями везде рулят, красавцы просто. Эмоции зашкаливают. Это просто просто, да нет это не просто это грамотно, продуманно, четко. Ехали, смотрели, скакали, кушали, отдыхали, лезли, слазели… Все кто хочет такого отдыха, хотят чтоб было, что потом вспомнить, но тут немного по-другому, это остаётся следом в душе, на всю жизнь, без преувеличения. Желание посетить Киргизию вновь, да да и в этой компании профессионала, во всем. Красавчик парняга, ты сделал подарок навсегда. Спасибо тебе от души. Дай сил, здоровья и всего тебе, заниматься этим нелёгким, но благородным делом. Все едте в Киргизию и проведите это время в компании Дмитрия. Вы надолго найдете кусочек земли, куда будете приезжать вновь и вновь. От души, как по вашему, Брат. Спасибо тебе и гостеприимной стране

Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в+2
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в
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V
Спасибо Дмитрию за это путешествие в сказочную страну- Тянь-Шань. Горы зимой завораживают, не хочется возвращаться в город. Мы увидели и заснеженные вершины, и стремительные горные речки, пасущихся на склонах коней,
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покормили птиц и белочек в национальном парке Ала-Арча. Все локации хорошо продуманы, не похожие друг на друга. Машина надежная, мы легко преодолели длительный подъем по серпантину к урочищу Чункурчак, где расположена горнолыжная трасса и база отдыха с симпатичными домиками и рестораном национальной кухни. Мы побывали на горячих источниках в ущелье Иссык-Ата, посмотрели на древний барельеф с изображением Будды. А в конце нашего путешествия нас ждала мини-рыбалка, выловленную форель нам сразу пожарили, очень вкусно! Немного по организационным моментам: отвечает Дмитрий в течении 30 минут после запроса, тайминг по маршруту продуман, обед в национальном кафе - все очень вкусно. Эта поездка -наверное, самое яркое впечатление от страны. Мы обязательно приедем снова.

Спасибо Дмитрию за это путешествие в сказочную страну- Тянь-Шань. Горы зимой завораживают, не хочется возвращаться в
Спасибо Дмитрию за это путешествие в сказочную страну- Тянь-Шань. Горы зимой завораживают, не хочется возвращаться в
Спасибо Дмитрию за это путешествие в сказочную страну- Тянь-Шань. Горы зимой завораживают, не хочется возвращаться в
Спасибо Дмитрию за это путешествие в сказочную страну- Тянь-Шань. Горы зимой завораживают, не хочется возвращаться в
Спасибо Дмитрию за это путешествие в сказочную страну- Тянь-Шань. Горы зимой завораживают, не хочется возвращаться в
Спасибо Дмитрию за это путешествие в сказочную страну- Тянь-Шань. Горы зимой завораживают, не хочется возвращаться в
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