читать дальше уменьшить

и меня встретили. Всё, я сразу почувствовал себя в надежных руках, наши парнями везде рулят, красавцы просто. Эмоции зашкаливают. Это просто просто, да нет это не просто это грамотно, продуманно, четко. Ехали, смотрели, скакали, кушали, отдыхали, лезли, слазели… Все кто хочет такого отдыха, хотят чтоб было, что потом вспомнить, но тут немного по-другому, это остаётся следом в душе, на всю жизнь, без преувеличения. Желание посетить Киргизию вновь, да да и в этой компании профессионала, во всем. Красавчик парняга, ты сделал подарок навсегда. Спасибо тебе от души. Дай сил, здоровья и всего тебе, заниматься этим нелёгким, но благородным делом. Все едте в Киргизию и проведите это время в компании Дмитрия. Вы надолго найдете кусочек земли, куда будете приезжать вновь и вновь. От души, как по вашему, Брат. Спасибо тебе и гостеприимной стране