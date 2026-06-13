Мы отправимся к Кыргызскому Ала-Тоо — одному из самых длинных хребтов Центрального Тянь-Шаня.
Вы подниметесь на высоту 2500 метров, насладитесь сказочными пейзажами и познакомитесь с культурой кочевников. А ещё попробуете блюда национальной кухни и отдохнёте в горячих источниках.
Вы подниметесь на высоту 2500 метров, насладитесь сказочными пейзажами и познакомитесь с культурой кочевников. А ещё попробуете блюда национальной кухни и отдохнёте в горячих источниках.
Описание экскурсии
День на лоне природы
Мы покажем невероятные по красоте места и расскажем о них интересные факты. В программе экскурсии:
- Заповедник Ала-Арча — вы погуляете по живописным тропам, наслаждаясь фантастической природой. Я раскрою, какие растения и лекарственные травы произрастают в заповеднике и каких редких животных в нём можно встретить.
- Урочище Чункурчак — место, которое запомнится вам горными пейзажами, хвойными и лиственными лесами. А ещё здесь находятся этнокомплексы, где можно попробовать национальную кухню, погрузиться в культуру и быт Кыргызстана.
- Небесный мост соединяет два края ущелья, создавая ощущения полёта. С моста открывается панорамный вид (посещение по желанию).
- Ущелье Аламедин — помимо живописной природы, ущелье знаменито своими термальными радоновыми водами и оздоровительным комплексом. По желанию вы сможете принять горячие ванны и попробовать целебную воду.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: термальные источники — 400 ₽/чел., эковзнос в заповеднике Ала-Арча — 250 ₽/чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- С вами буду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1681 туриста
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все супер. Отличный тур одного дня. Парк Ала-арча одно из самых красивых мест, которое довелось увидеть в жизни. Куча белок -едящих прямо с рук. Сын был очень счастлив - всех
Дмитрий
Ответ организатора:
Тимур будем очень рады видеть Вас снова! Самых добрых и счастливых моментов Вам!
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А
Хорошо прокатился, посмотрел горы. Маршрут составлен граммотно, проехали в удобном темпе. Ездил с Айбеком, все белки были накормлены:)
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо Вам за доверие!
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А
Прекрасный тур, отличная команда организаторов. Самые высшие оценки и организаторам, и гидам (Виталию, Александру). Обязательно буду рекомендовать: знания, клиенториентированность, деликатность, профессионализм
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Я знала, на что шла, когда заказывала эту экскурсию: февраль не самый лучший месяц для путешествий в горах. В этот день мне выпал туман и довольно серое утро, однако в
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А
Здравствуйте, привет всем! Я с России. Вот решил посетить Киргизию. В связи с происходящими событиями в мире, немного было страшновато, но всё ушло как только я сошёл с трапа самолёта
+2
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V
Спасибо Дмитрию за это путешествие в сказочную страну- Тянь-Шань. Горы зимой завораживают, не хочется возвращаться в город. Мы увидели и заснеженные вершины, и стремительные горные речки, пасущихся на склонах коней,
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