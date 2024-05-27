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красивыми. Наша дорога была интересной, познавательной и очень комфортной. Это всё благодаря нашему гиду Алексею. Отдельная благодарность за алтайский чай, воду в машине, выбор места для обеда, дождевик, чистую машину и другие мелочи. За один день получили огромное количество положительных впечатлений. Гид провел отличную экскурсию, предлагал места для фото с красивыми локациями, чтобы мы смогли увидеть и почувствовать красоту природы Кыргызстана. Остались под большим впечатлением от поездки, всё прошло прекрасно, отлично организован тур. Хотим поблагодарить Алексея и пожелать дальнейших успехов.