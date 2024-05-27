1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадки и мистика памятников Бишкека: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, познакомьтесь с необычными историями памятников Бишкека
Начало: У памятника МиГу-21 на ул. Киевская
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€229 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€250 за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Познакомиться с городом в новом формате с полным погружением в его историю и душу
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина27 мая 2024Расчудесная Анна! Как мы счастливы, что именно вы провели нам экскурсию! Столько интересных фактов, историй, историй людей, всё это воспринимается
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ЕЕлена27 мая 2024Ни разу не пожалели об экскурсии. Ни думали, что в Бишкеке столько интересного. После рассказанного Анной взглянули на город и
- ААнастасия Сергеевна22 мая 2024Актан провел нам замечательную экскурсию. Маршрут был отлично составлен. Нам очень понравились фотографии из прошлого, которые Актан нам показывал у каждой достопримечательности. У Бишкека много интересных историй и красивых мест. Спасибо, что показали их с любовью к своему городу.
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень
- ЕЕлена20 мая 2024Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным местам Бишкека, погрузились в историю местности и города.
- ААлександра16 мая 2024Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
- ЕЕлена13 мая 2024Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана. Наш гид Айбек -
- ЕЕвгений16 апреля 2024В полном восторге от экскурсии. Константин - замечательный водитель и интересный рассказчик. За два мы объехали Иссык-Куль и осмотрели все
- ДДмитрий14 апреля 2024Спасибо большое Константину, за организацию от А до Я. Все было душевно и просто замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Необычные»
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