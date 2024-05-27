Необычные экскурсии по Бишкеку

Найдено 11 экскурсий в категории «Необычные» в Бишкеке на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бишкек: неочевидный и невероятный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
70 за всё до 10 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
70 за всё до 2 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Загадки и мистика памятников Бишкека
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Загадки и мистика памятников Бишкека: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, познакомьтесь с необычными историями памятников Бишкека
Начало: У памятника МиГу-21 на ул. Киевская
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
70 за всё до 10 чел.
Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
229 за всё до 4 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
340 за всё до 3 чел.
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
от 130 за всё до 4 чел.
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 4 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Мототур по Кыргызстану
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
250 за человека
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Познакомиться с городом в новом формате с полным погружением в его историю и душу
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    27 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Расчудесная Анна! Как мы счастливы, что именно вы провели нам экскурсию! Столько интересных фактов, историй, историй людей, всё это воспринимается
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    по особенному. Всем желаем выбрать именно Анну и узнать о невероятном и очевидном, а так же насладиться видами города, природы, парками и цветами! Будем рады новой встречи.

  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
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    Тур был подарком на День рождения! И хочется сказать огромное спасибо нашему прекрасному гиду Артёму, который наполнил этот подарок вау эффектом и незабываемыми эмоциями! Мы посетили удивительные места нашей планеты, смогли прикоснуться к солнцу и величию гор! Прекрасный сервис, чистый и комфортный автомобиль, внимательный и заботливый гид, что ещё может быть лучше, чтобы ощутить дыхание природы, почувствовать тишину, спокойствие и умиротворение! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Ни разу не пожалели об экскурсии. Ни думали, что в Бишкеке столько интересного. После рассказанного Анной взглянули на город и
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    страну другими глазами. Если будете в Бишкеке, обязательно берите эту экскурсию. Анна - очень интересный рассказчик и в целом позитивный человек. Ответила на все наши вопросы. 3, 5 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное!

  • А
    Анастасия Сергеевна
    22 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Актан провел нам замечательную экскурсию. Маршрут был отлично составлен. Нам очень понравились фотографии из прошлого, которые Актан нам показывал у каждой достопримечательности. У Бишкека много интересных историй и красивых мест. Спасибо, что показали их с любовью к своему городу.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Плато Арабель - место, где облака касаются земли
    Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень
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    красивыми. Наша дорога была интересной, познавательной и очень комфортной. Это всё благодаря нашему гиду Алексею. Отдельная благодарность за алтайский чай, воду в машине, выбор места для обеда, дождевик, чистую машину и другие мелочи. За один день получили огромное количество положительных впечатлений. Гид провел отличную экскурсию, предлагал места для фото с красивыми локациями, чтобы мы смогли увидеть и почувствовать красоту природы Кыргызстана. Остались под большим впечатлением от поездки, всё прошло прекрасно, отлично организован тур. Хотим поблагодарить Алексея и пожелать дальнейших успехов.

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным местам Бишкека, погрузились в историю местности и города.
    Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным
  • А
    Александра
    16 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана. Наш гид Айбек -
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    лучший спутник в такое безумно красивое путешествие. Практически на всех локациях нам получалось оказываться в числе первых и без толп народа. Все наши пожелания были воплощены на 101%. Очень удобный автомобиль и все сделано для вас, любые ваши хотелки (в пределах разума😀) выполняются молниеносно. Увидеть и влюбиться на всю жизнь - вот девиз этого тура. Ни в коем случае не пугайтесь цены, уже в первые часы путешествия вы поймёте его бесценность. Честно, не хотелось заканчивать это сказочное путешествие и мы обязательно вернёмся 💯

    Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана
  • Е
    Евгений
    16 апреля 2024
    Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
    В полном восторге от экскурсии. Константин - замечательный водитель и интересный рассказчик. За два мы объехали Иссык-Куль и осмотрели все
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    основные достопримечательности и природные красоты вокруг озера. Наснимал тысячи живописных фото и видео с дрона.) Отдельная благодарность гостевому дому "Алтай" в Караколе - прекрасные условия и отличный завтрак за такую цену. Короче, бронируйте - точно не пожалеете:)

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
    Спасибо большое Константину, за организацию от А до Я. Все было душевно и просто замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Необычные»

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  1. Бишкек: неочевидный и невероятный
  2. Бишкек как столица стрит-арта
  3. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
  4. Загадки и мистика памятников Бишкека
  5. Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
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  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Необычные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 16 до 670. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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