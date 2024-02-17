1 чел.
По популярности
12 часов
Водная прогулка
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€342 за всё до 6 чел.
скидка
5%
12 часов
Водная прогулка
Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
Подарить себе день на природе и изучить самые красивые уголки голубой жемчужины Тянь-Шаня
«После водной прогулки отправимся на пляж, рядом с которым расположен минеральный горячий источник с 8 бассейнами, температура которых варьируется от +15 до +50 градусов, а глубина составляет от 0,7 до 1,5 метров»
17 июля в 15:00
18 июля в 08:00
380€361 за всё до 5 чел.
10 часов
Водная прогулка
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€265 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 февраля 2024Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине открылось солнце и хотя
- ССветлана3 ноября 2023Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии! Получили огромное удовольствие от красот страны!
- ССергей12 июля 2023Очень понравилась экскурсия, великолепный маршрут и просто замечательный гид! Все было организовано на высшем уровне, спасибо команде Tripster!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Бишкеке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 265 до 361 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Бишкеке на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024