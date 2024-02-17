Экскурсии по воде в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Бишкеке на русском языке, цены от €265, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суусамырская долина из Бишкека
На машине
5 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
342 за всё до 6 чел.
Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
На машине
На яхте
скидка
5%
12 часов
Водная прогулка
Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
Подарить себе день на природе и изучить самые красивые уголки голубой жемчужины Тянь-Шаня
«После водной прогулки отправимся на пляж, рядом с которым расположен минеральный горячий источник с 8 бассейнами, температура которых варьируется от +15 до +50 градусов, а глубина составляет от 0,7 до 1,5 метров»
17 июля в 15:00
18 июля в 08:00
380361 за всё до 5 чел.
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
На машине
10 часов
Водная прогулка
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
265 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 февраля 2024
    Суусамырская долина из Бишкека
    Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине открылось солнце и хотя
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    она вся лежала под снегом, горы были прекрасны и похожи на мягкое мороженое. Я бы пожелала гиду в таких случаях как мой не говорить "а вот летом, а вот в другую погоду тут…" - потому, что даже если ты уже принял погодные неурядицы, это заостряет внимание на том, что тебе не повезло. Во второй половине дня солнце окончательно вышло и те места, которые "туда" мы проезжали в тумане я сумела оценить во всей их красе. Благодарю, что поездка началась и завершилась вовремя - в выездах в горы нарушение тайминга довольно частая история у других организаторов.

    Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долинеНесмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долинеНесмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долинеНесмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долинеНесмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долинеНесмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине
  • С
    Светлана
    3 ноября 2023
    Суусамырская долина из Бишкека
    Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии! Получили огромное удовольствие от красот страны!
    Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
  • С
    Сергей
    12 июля 2023
    Суусамырская долина из Бишкека
    Очень понравилась экскурсия, великолепный маршрут и просто замечательный гид! Все было организовано на высшем уровне, спасибо команде Tripster!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 265 до 361 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Бишкеке на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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