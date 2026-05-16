Тур «Тянь-Шань - Властелин небес. Затерянный мир Киргизии.»

Тянь-Шань — величественные горы в сердце Центральной Азии.

Сюда приезжают, чтобы потерять голову от красоты пейзажей, оставить частичку души в глубоких ущельях и навсегда влюбиться в густые хвойные леса, высокие горы, кристальные озёра и шумные водопады.
Описание экскурсии

Краткая программа: 1 день Бишкек, ущелье Кегеты, Боомское ущелье, Чолпон-Ата 2 день Чолпон-Ата и фантастическое озеро Иссык-Куль 3 день Григорьевское и Семеновское ущелья, озеро Сут-Булак, Каракол 4 день Джеты-Огуз, Каракол 5 день Ущелье Барскоон и высокогорное плато Арабель 6 день Высокогорное озеро Кель-Суу, Нарын 7 день Озеро Сон-Кель, Бишкек. Возвращение домой Важная информация: Высокогорные озера и природа этих потрясающих мест не оставят равнодушным никого!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы посетите: ущелье Кегеты
  • Боомское ущелье
  • Город Чолпон-Ата и фантастическое озеро Иссык-Куль
  • Григорьевское и Семеновское ущелья
  • Озеро Сут-Булак
  • Город Каракол
  • Ущелье Джеты-Огуз
  • Ущелье Барскоон и высокогорное плато Арабель
  • Высокогорные озера Кель-Суу
  • Петрова и Сон-Кель
Место начала и завершения?
Бишкек
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Высокогорные озера и природа этих потрясающих мест не оставят равнодушным никого
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

$780 за человека