Тянь-Шань — величественные горы в сердце Центральной Азии.
Сюда приезжают, чтобы потерять голову от красоты пейзажей, оставить частичку души в глубоких ущельях и навсегда влюбиться в густые хвойные леса, высокие горы, кристальные озёра и шумные водопады.
Описание экскурсииКраткая программа: 1 день Бишкек, ущелье Кегеты, Боомское ущелье, Чолпон-Ата 2 день Чолпон-Ата и фантастическое озеро Иссык-Куль 3 день Григорьевское и Семеновское ущелья, озеро Сут-Булак, Каракол 4 день Джеты-Огуз, Каракол 5 день Ущелье Барскоон и высокогорное плато Арабель 6 день Высокогорное озеро Кель-Суу, Нарын 7 день Озеро Сон-Кель, Бишкек. Возвращение домой Важная информация: Высокогорные озера и природа этих потрясающих мест не оставят равнодушным никого!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы посетите: ущелье Кегеты
- Боомское ущелье
- Город Чолпон-Ата и фантастическое озеро Иссык-Куль
- Григорьевское и Семеновское ущелья
- Озеро Сут-Булак
- Город Каракол
- Ущелье Джеты-Огуз
- Ущелье Барскоон и высокогорное плато Арабель
- Высокогорные озера Кель-Суу
- Петрова и Сон-Кель
Место начала и завершения?
Бишкек
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Высокогорные озера и природа этих потрясающих мест не оставят равнодушным никого
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
