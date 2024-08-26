Грандиозные виды

Наше увлекательное путешествие начнется в Бишкеке, откуда мы отправимся по живописной дороге вдоль реки Чу. По пути перед вами откроются впечатляющие виды на величественные горные хребты Тянь-Шаня и бескрайние поля с холмами. Первая остановка будет примерно через два часа, где вы сможете насладиться потрясающим зрелищем слияния двух полноводных рек. Это великолепное место добавит еще больше красоты и удивления к нашему путешествию. Пейзажи за окном изменятся на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдет в извилистое шоссе, ведущее нас к природным чудесам.

Каньоны Кок-Мойнок

Представьте себе красно-желтый песчаник, который сформировался в результате многотысячелетней эрозии рельефа. Это красочное место находится в Боомском ущелье, примерно в 150 км. от столицы. Мы прогуляемся к подножию верхних гор, откуда откроется космический вид на этот удивительный ландшафт.

Перевал Куламабель и метеостанция

После каньонов мы отправимся на перевал Куламабель, высота которого составляет 3000 метров. С перевала открывается потрясающая панорама на всю долину и окружающие горы. Это место особенно популярно среди фотографов и любителей природы благодаря своей уникальной красоте и невероятным видам. Затем мы продолжим подъем к метеостанции, расположенной на высоте 3200 метров. Это место не только научного интереса, но и одно из самых живописных мест нашего путешествия. Здесь вы сможете насладиться захватывающими дух видами на горные вершины и долины, а также ощутить чистоту и свежесть горного воздуха.

Иссык-Куль — Жемчужина Кыргызстана

После завершения наших приключений в горах мы отправимся к великолепному озеру Иссык-Куль. Это озеро является гордостью кыргызского народа. Нас ждут прогулки по берегу, где мы сможем насладиться красотой природы и сделать потрясающие фотографии на фоне величественных горных хребтов.

Завершение путешествия

На обратном пути в Бишкек мы сделаем остановку, чтобы насладиться вкусом лучших блюд национальной кухни Кыргызстана. Это будет прекрасное завершение нашего путешествия, позволяющее полностью погрузиться в аутентичную культуру и насладиться местными гастрономическими шедеврами. Важная информация: