Погрузитесь в удивительное путешествие по Кыргызстану, начав с живописного маршрута вдоль реки Чу. Насладитесь зрелищем слияния рек и отвесных скал Боомского ущелья.
Исследуйте уникальные каньоны Кок-Мойнок и поднимитесь на перевал Куламабель, чтобы полюбоваться панорамами Иссык-Куля с высоты 3200 метров. Закончите день расслабляющими прогулками по берегу озера и дегустацией местных кулинарных изысков.
Исследуйте уникальные каньоны Кок-Мойнок и поднимитесь на перевал Куламабель, чтобы полюбоваться панорамами Иссык-Куля с высоты 3200 метров. Закончите день расслабляющими прогулками по берегу озера и дегустацией местных кулинарных изысков.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Грандиозные виды
Наше увлекательное путешествие начнется в Бишкеке, откуда мы отправимся по живописной дороге вдоль реки Чу. По пути перед вами откроются впечатляющие виды на величественные горные хребты Тянь-Шаня и бескрайние поля с холмами. Первая остановка будет примерно через два часа, где вы сможете насладиться потрясающим зрелищем слияния двух полноводных рек. Это великолепное место добавит еще больше красоты и удивления к нашему путешествию. Пейзажи за окном изменятся на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдет в извилистое шоссе, ведущее нас к природным чудесам.
Каньоны Кок-Мойнок
Представьте себе красно-желтый песчаник, который сформировался в результате многотысячелетней эрозии рельефа. Это красочное место находится в Боомском ущелье, примерно в 150 км. от столицы. Мы прогуляемся к подножию верхних гор, откуда откроется космический вид на этот удивительный ландшафт.
Перевал Куламабель и метеостанция
После каньонов мы отправимся на перевал Куламабель, высота которого составляет 3000 метров. С перевала открывается потрясающая панорама на всю долину и окружающие горы. Это место особенно популярно среди фотографов и любителей природы благодаря своей уникальной красоте и невероятным видам. Затем мы продолжим подъем к метеостанции, расположенной на высоте 3200 метров. Это место не только научного интереса, но и одно из самых живописных мест нашего путешествия. Здесь вы сможете насладиться захватывающими дух видами на горные вершины и долины, а также ощутить чистоту и свежесть горного воздуха.
Иссык-Куль — Жемчужина Кыргызстана
После завершения наших приключений в горах мы отправимся к великолепному озеру Иссык-Куль. Это озеро является гордостью кыргызского народа. Нас ждут прогулки по берегу, где мы сможем насладиться красотой природы и сделать потрясающие фотографии на фоне величественных горных хребтов.
Завершение путешествия
На обратном пути в Бишкек мы сделаем остановку, чтобы насладиться вкусом лучших блюд национальной кухни Кыргызстана. Это будет прекрасное завершение нашего путешествия, позволяющее полностью погрузиться в аутентичную культуру и насладиться местными гастрономическими шедеврами. Важная информация:
- Пожалуйста, возьмите с собой, головной убор (панама, кепка), солнцезащитный крем, дождевик.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописная дорога вдоль реки Чу
- Слияние двух полноводных рек
- Боомское ущелье
- Каньоны Кок-Мойнок
- Перевал Куламабель (3000 м)
- Метеостанция (3200 м)
- Озеро Иссык-Куль
- Дегустация восточной кухни
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Тойота Секвойя
- Сопровождение опытного гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Обед в местном кафе (~10€ соответственно на человека).
Место начала и завершения?
Город Бишкек в отеле гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С собой нужно взять удобную обувь
- Головной убор (панама, кепка)
- Солнцезащитный крем
- Дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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