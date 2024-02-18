Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
Индивидуальный трансфер в Бишкеке

Погулять по национальному парку и восхититься снежными вершинами Тянь-Шаня по пути в Бишкек

Эта программа предназначена для тех, кто ищет удобный трансфер и хочет открыть для себя невероятную красоту гор Кыргызстана в день прилёта. Наш опытный водитель встретит вас в аэропорту и покажет лучшие природные достопримечательности. Вы погуляете в горах Тянь-Шаня, увидите Чуйскую долину и урочище Бойрок. А после с комфортом доберётесь до отеля в Бишкеке.
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Встретим вас в аэропорту с табличкой и сопроводим до автомобиля, который будет ждать на парковке у центрального входа. Наше путешествие начинается! Из окна комфортабельного кроссовера вы полюбуетесь Чуйской долиной, ущельем Кашка Суу, урочищем Бойрок.

Мы заедем на высоту 2200 метров над уровнем моря и окажемся в окружении невероятных гор Тянь-Шаня. Оставим машину на парковке и отправимся гулять по национальному парку Ала-Арча. Вы полюбуетесь природой, подышите чистым горным воздухом, покормите белок и синичек. У нас всегда есть с собой ароматный чай на горных травах и национальные сладости, поэтому голодными вы не останетесь.

После прогулки по желанию можем заехать в кафе национальной кухни на обед. Затем доставим вас по указанному адресу в Бишкеке. А по пути расскажем интересные факты о Бишкеке, познакомим с главными достопримечательностями Кыргызстана и с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном кроссовере. В салоне есть детское кресло.
  • При необходимости можем помочь вам решить вопрос с покупкой национальной валюты
  • Прогулка по парку занимает 1,5-2 часа. Маршрут не сложный, подходит для всех.
  • Еда оплачивается отдельно
  • Вас повезу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеТрансферПарк Ала-АрчаПопулярные местаГорыНациональные парки

Похожие туры из Бишкека

Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Ала-Арче и историческому центру Бишкека
Встречайте красоту Кыргызстана: от горных вершин до живописных улиц Бишкека в одной экскурсии
по договоренности
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
от $260 за всё до 3 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
179 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
50 отзывов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
179 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM