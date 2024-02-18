Погулять по национальному парку и восхититься снежными вершинами Тянь-Шаня по пути в Бишкек
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даты
Описание
Что вас ожидает
Встретим вас в аэропорту с табличкой и сопроводим до автомобиля, который будет ждать на парковке у центрального входа. Наше путешествие начинается! Из окна комфортабельного кроссовера вы полюбуетесь Чуйской долиной, ущельем Кашка Суу, урочищем Бойрок.
Мы заедем на высоту 2200 метров над уровнем моря и окажемся в окружении невероятных гор Тянь-Шаня. Оставим машину на парковке и отправимся гулять по национальному парку Ала-Арча. Вы полюбуетесь природой, подышите чистым горным воздухом, покормите белок и синичек. У нас всегда есть с собой ароматный чай на горных травах и национальные сладости, поэтому голодными вы не останетесь.
После прогулки по желанию можем заехать в кафе национальной кухни на обед. Затем доставим вас по указанному адресу в Бишкеке. А по пути расскажем интересные факты о Бишкеке, познакомим с главными достопримечательностями Кыргызстана и с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном кроссовере. В салоне есть детское кресло.
- При необходимости можем помочь вам решить вопрос с покупкой национальной валюты
- Прогулка по парку занимает 1,5-2 часа. Маршрут не сложный, подходит для всех.
- Еда оплачивается отдельно
- Вас повезу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.