Эта программа предназначена для тех, кто ищет удобный трансфер и хочет открыть для себя невероятную красоту гор Кыргызстана в день прилёта. Наш опытный водитель встретит вас в аэропорту и покажет лучшие природные достопримечательности. Вы погуляете в горах Тянь-Шаня, увидите Чуйскую долину и урочище Бойрок. А после с комфортом доберётесь до отеля в Бишкеке.

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Описание

Что вас ожидает

Встретим вас в аэропорту с табличкой и сопроводим до автомобиля, который будет ждать на парковке у центрального входа. Наше путешествие начинается! Из окна комфортабельного кроссовера вы полюбуетесь Чуйской долиной, ущельем Кашка Суу, урочищем Бойрок.

Мы заедем на высоту 2200 метров над уровнем моря и окажемся в окружении невероятных гор Тянь-Шаня. Оставим машину на парковке и отправимся гулять по национальному парку Ала-Арча. Вы полюбуетесь природой, подышите чистым горным воздухом, покормите белок и синичек. У нас всегда есть с собой ароматный чай на горных травах и национальные сладости, поэтому голодными вы не останетесь.

После прогулки по желанию можем заехать в кафе национальной кухни на обед. Затем доставим вас по указанному адресу в Бишкеке. А по пути расскажем интересные факты о Бишкеке, познакомим с главными достопримечательностями Кыргызстана и с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Организационные детали