Что вас ждет День 1 Мы отправимся через перевалы в город Токтогул и заповедник Сары-Челек. По пути попадём в Суусамырскую долину, затем через живописный перевал Ала-Бель спустимся в ущелье Чичкан — лесистое ущелье с запахом хвои, цветов и горных ягод, скалы из розового мрамора нависают над трассой. Главная достопримечательность Токтогула — огромное водохранилище, ярко голубого цвета! День 2 На следующий день выезжаем в заповедник Сары-Челек. По пути увидим самую большую реку Тянь-Шаня — Нарын. Проедем по тоннелям, прорубленным в скалах, остановимся среди орехово-плодовых лесов у Сары-Челекского озера. День 3 Сегодня отправимся в ущелье Афлатун через пихтовые леса Семёнова, далее заповедник Арсланбоб и священное озеро Кель-Мазар. День 4 Посетим древнейший город Ош, пройдёмся по старинным улочкам, поднимемся на гору Сулейман-Тоо, посмотрим древние петроглифы и музей в пещере. Вы увидите мечеть Рават Абдуллаха, мавзолей Асафа ибн Бухрия, руины средневековой бани, и даже заглянем на восточный базар! День 5 Пятый день целебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-Таш. День 6 Посетим озеро Сон-Куль, отправимся на конную прогулку и проведем ночь в юрте! День 7 В последний день нашей поездки насладимся видами на высокогорное озеро Орто-Токой. Через перевал Куукабы попадем в Боомское ущелье. По пути посетим Башню Бурана и вернёмся в Бишкек! Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • трансфер, • завтраки и ужины в гостевых домах, • проживание. Туристы оплачивают самостоятельно:

обеды и ужины в кафе, • дорога из вашего города до Бишкека и обратно, • личные расходы.