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Авторский тур
2 дня 4 часа
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$450 за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
Авторский тур
7 дней
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
15 авг в 09:00
10 сен в 09:00
$728 за человека
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
13 июня в 19:00
14 июня в 09:00
$550 за человека
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Начало: Г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$970 за всё до 6 чел.
Авторский тур
7 дней
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Начало: Бишкек, ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$730 за человека
Авторский тур
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$730 за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег25 мая 2024Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «tyan-shan»
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Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 7 туров на 2024 год по теме «tyan-shan», 1 ⭐ отзыв, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август