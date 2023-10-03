Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
За 3 дня увидим каньон Конорчек, он же Гранд-Каньон в миниатюре, скалы из красно-огненного песчаника, ущелье с водопадами и колоритный Каракол. Вы посетите не только популярное южное побережье Иссык-Куля, но и более дикое — северное. Поживёте в настоящей юрте кочевников и попробуете традиционные блюда. Расслабитесь в горячих источниках и искупаетесь в озере в окружении вершин Тянь-Шаня.
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Описание
Организационные детали
Указанная стоимость актуальна при группе из 2 человек. При 1 участнике — стоимость тура составит 700 долларов. 3 человека в группе — 1200 долларов за всех (400 долларов за одного).
Проживание. 2-3-местное размещение в отеле и в юрточном городке. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).
Питание. Включены завтраки. Остальное питание — самостоятельно по чеку в кафе. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. От 3-х лет.
Программа тура по дням
Каньон Конорчек и Иссык-Куль
Встретим вас в аэропорту или заберём после завтрака из отеля. Рекомендуем приехать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и отдохнуть.
Сегодня отправимся в каньон Конорчек — Гранд-Каньон в миниатюре. Насладимся природой, рассмотрим красно-оранжевые скалы и инопланетные пейзажи. После обеда окажемся у озера Иссык-Куль, расположенного среди гор. Водоём является одним из самых чистых на Земле и уступает только Байкалу. Здесь с видом на вершины Тянь-Шаня мы остановимся на ночь в традиционных юртах, чтобы прочувствовать атмосферу кочевой жизни.
Каньон, марсианские ущелья и Каракол
После завтрака едем любоваться каньоном Сказка, который расположен на южном побережье Иссык-Куля. Прогуляемся и сделаем эффектные фотографии на фоне красно-огненного песчаника. Посетим ущелье Барскаун в горах Тескей-Ала-Тоо, где увидим живописные пейзажи с водопадами и бурными реками. Следующая локация — ущелье Джеты-Огуз. Продолжим рассматривать красные скалы и горы, покрытые густым лесом.
Вечером приедем в туристический город Каракол, который ранее назывался Пржевальск. Сходим в Каракольский музей и осмотрим другие достопримечательности. Переночуем в отеле.
Северный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в Бишкек
Сегодня вернёмся в Бишкек. По дороге осмотрим северный берег Иссык-Куля. Остановимся на горячих источниках и на обед в кафе. Засмотримся на виды из окна автомобиля и во второй половине дня уже будем в городе. Проводим вас в аэропорт или отель.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на комфортабельном автомобиле
- Завтраки
- Услуги гида и водителя
- Посещение всех локаций по программе и входные билеты
- Посещение горячих источников
- Возможно провести тур в удобные для вашей компании даты
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
- Сувениры и личные расходы
- Указанная стоимость актуальна при группе из 2 человек. При одном участнике - стоимость тура составит 700 долларов. Возможно увеличить количество человек в группе до 3 - в таком случае стоимость тура для компании составит 1200 долларов