Указанная стоимость актуальна при группе из 2 человек. При 1 участнике — стоимость тура составит 700 долларов. 3 человека в группе — 1200 долларов за всех (400 долларов за одного).

Проживание. 2-3-местное размещение в отеле и в юрточном городке. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. Включены завтраки. Остальное питание — самостоятельно по чеку в кафе. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. От 3-х лет.