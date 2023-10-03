Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Авторский тур в Бишкеке

Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор

5
1 отзыв
Отправимся к одному из самых красивейших и чистейших озёр мира — Иссык-Кулю.

За 3 дня увидим каньон Конорчек, он же Гранд-Каньон в миниатюре, скалы из красно-огненного песчаника, ущелье с водопадами и колоритный Каракол. Вы посетите не только популярное южное побережье Иссык-Куля, но и более дикое — северное. Поживёте в настоящей юрте кочевников и попробуете традиционные блюда. Расслабитесь в горячих источниках и искупаетесь в озере в окружении вершин Тянь-Шаня.
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Указанная стоимость актуальна при группе из 2 человек. При 1 участнике — стоимость тура составит 700 долларов. 3 человека в группе — 1200 долларов за всех (400 долларов за одного).

Проживание. 2-3-местное размещение в отеле и в юрточном городке. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. Включены завтраки. Остальное питание — самостоятельно по чеку в кафе. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. От 3-х лет.

Программа тура по дням

1 день

Каньон Конорчек и Иссык-Куль

Встретим вас в аэропорту или заберём после завтрака из отеля. Рекомендуем приехать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и отдохнуть.

Сегодня отправимся в каньон Конорчек — Гранд-Каньон в миниатюре. Насладимся природой, рассмотрим красно-оранжевые скалы и инопланетные пейзажи. После обеда окажемся у озера Иссык-Куль, расположенного среди гор. Водоём является одним из самых чистых на Земле и уступает только Байкалу. Здесь с видом на вершины Тянь-Шаня мы остановимся на ночь в традиционных юртах, чтобы прочувствовать атмосферу кочевой жизни.

Каньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-Куль
2 день

Каньон, марсианские ущелья и Каракол

После завтрака едем любоваться каньоном Сказка, который расположен на южном побережье Иссык-Куля. Прогуляемся и сделаем эффектные фотографии на фоне красно-огненного песчаника. Посетим ущелье Барскаун в горах Тескей-Ала-Тоо, где увидим живописные пейзажи с водопадами и бурными реками. Следующая локация — ущелье Джеты-Огуз. Продолжим рассматривать красные скалы и горы, покрытые густым лесом.

Вечером приедем в туристический город Каракол, который ранее назывался Пржевальск. Сходим в Каракольский музей и осмотрим другие достопримечательности. Переночуем в отеле.

Каньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и Каракол
3 день

Северный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в Бишкек

Сегодня вернёмся в Бишкек. По дороге осмотрим северный берег Иссык-Куля. Остановимся на горячих источниках и на обед в кафе. Засмотримся на виды из окна автомобиля и во второй половине дня уже будем в городе. Проводим вас в аэропорт или отель.

Северный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на комфортабельном автомобиле
  • Завтраки
  • Услуги гида и водителя
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Посещение горячих источников
  • Возможно провести тур в удобные для вашей компании даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
  • Сувениры и личные расходы
  • Указанная стоимость актуальна при группе из 2 человек. При одном участнике - стоимость тура составит 700 долларов. Возможно увеличить количество человек в группе до 3 - в таком случае стоимость тура для компании составит 1200 долларов
Место начала и завершения?
Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
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К
3 окт 2023
Наш гид был профессиональным, отлично объяснял и показывал нам красивые места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В целом, мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений от поездки. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами природы и культуры этого района!

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыИссык-КульПопулярные местаГорыКаньоны

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