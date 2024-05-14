Экскурсионные туры на неделю в Бишкек

Найдено 12 туров в категории «7-дневные туры» в Бишкеке на русском языке, цены от 728 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000 за человека
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚣 Прогулки на каяках
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
23 июня в 08:00
1 июля в 08:00
69 900 за человека
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Авторский тур
7 дней
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
15 авг в 09:00
10 сен в 09:00
$728 за человека
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Авторский тур
7 дней
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Начало: Бишкек, ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$730 за человека
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Авторский тур
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$730 за человека
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
85 000 за человека
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
$1 000 за человека
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
22 июня в 12:30
6 июля в 10:00
81 700 за человека
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
12 июня в 08:30
20 июня в 08:00
1 100 за человека
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606 за человека
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
    читать дальше

    которых, закладывает уши, кружится от всей этой красоты голова, а желудок поёт хвалебную оду местной кухне. Спасибо организаторам за продуманный маршрут, а если что-то и шло не по плану, за достойные альтернативы. Спасибо гиду Артему за проявленные спокойствие, терпение и отвагу за время пути,за вот это:"Артем,а давайте остановимся для фото" 😄. За неделю успеть наглядеться на ущелья и перевалы, постоянно сменяющие друг друга, искупаться в водохранилище на закате, проплыть на лодке по озеру, совершить небольшое восхождение к водопаду (или слегка растрясти последствия обильного и вкусного питания), застать целые поля цветущих маков, заглянуть в Узген и Ош, прочувствовать эту среднеазиатскую атмосферу гостеприимства, на обратном пути погреться в термальных источниках. . В конце удивиться, как много фото 😃 Благодарю за такое интересное и приятное приключение 🫶

  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Первый раз отправилась в тур вместе с поднебесными. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при оформлении
    читать дальше

    путевки отвечают на все возникающие вопросы, вплоть до списка вещей, так и при дальнейшем сопровождении. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Александре. У нас собралась небольшая, но разноплановая группа, к каждому человеку она находила свой подход, отвечала на кучу вопросов о стране, о кухне, о местах которые посещаем, с ней было комфортно. Оперативно решала все вопросы. С ней было очень весело и интересно. Куча положительных эмоций и позитива! Также спасибо водителям за безопасное вождение. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым и поеду с Вами ещё. Желаю вам успехов, новых маршрутов и много довольных туристов!

  • Л
    Любовь
    5 сентября 2023
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
    читать дальше

    опытный и надёжный водитель. Маршрут живописный по долинам и через перевалы, останавливались часто в местах, чтобы полюбоваться потрясающими видами многоликих Тянь-шаньских гор, сделать фотографии и погулять. Дмитрий делал остановки в любом месте, которое нас захватывало своей необычностью или величием. Он старался передать нам свою любовь к Кыргызстану и ему это удалось. Хочется приехать ещё, но уже поменьше ездить, а больше ходить. Дмитрий очень внимательный и заботливый гид. Он познакомил нас с национальной кухней(кыргызской, узбекской, дунганской). Мы ужинали и часто обедали в очень интересных местах. У Дмитрия художественное образование и своё видение красоты природы он старался передать нам. Он не спешил и никогда не торопил, для нашей молодёжи предлагал небольшие приключения с адреналинчиком. Им это очень понравилось. Необычайно яркое и низкое звёздное небо на озере Сонькёль, только ради этого стоит поехать, впечатления потрясающие, сложно описать словами. После града над юртами возникла радуга, ощущение, что можешь потрогать руками,так близко. На лугах пасутся многочисленные стада лошадей, коров, овец и яков даже. Мы и грибов пособирали, хозяйка юрточного городка вкуснейшее жаркое приготовила. Мы очень благодарны Дмитрию за красоту, которую нам удалось увидеть и пережить. Очень рекомендуем потрясающий маршрут и если повезёт, сопровождения гида Дмитрия.

    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
  2. Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
  3. Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
  4. Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
  5. Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "7-дневные туры" можно забронировать 12 авторских туров от 728 до 100 606. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 12 туров на 2024 год по теме «7-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 728₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам