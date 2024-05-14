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Авторский тур
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
23 июня в 08:00
1 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
15 авг в 09:00
10 сен в 09:00
$728 за человека
Авторский тур
7 дней
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Начало: Бишкек, ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$730 за человека
Авторский тур
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$730 за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Авторский тур
7 дней
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
$1 000 за человека
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
22 июня в 12:30
6 июля в 10:00
81 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
12 июня в 08:30
20 июня в 08:00
€1 100 за человека
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина14 мая 2024Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
- ООльга11 октября 2023Первый раз отправилась в тур вместе с поднебесными. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при оформлении
- ЛЛюбовь5 сентября 2023В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
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