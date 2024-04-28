Выезжаем из Бишкека в 07:00. Уже через 80 км мы остановимся в Чуйской степи у башни Бурана, датируемой 9-11 вв. Минарет имеет высоту 21 м и является памятником культурно-исторического наследия. Вы узнаете о культуре и быте народов, населявших земли Семиречья, рассмотрите петроглифы и артефакты. Заедем на обед в кафе, где желающие смогут отведать национальных лепёшек с каймаком, чаем и мантами.

Далее остановимся у каньонов Конорчек прогуляться среди «марсианских» пейзажей. Пройдёмся по высохшему устью реки до высокогорной впадины. Место находится в самом сердце Киргизского хребта в предгорьях Тянь-Шаня.

Совсем скоро перед нами откроется Иссык-Куль. Мы проедем вдоль его северного побережья к городу Чолпон-Ата. Озеро поразит каждого своей живописной природой, чистейшей водой и необъятными размерами. Поднимемся повыше посмотреть на петроглифы, по желанию можем заехать в сад камней (с доплатой). Остановимся на безлюдном пляже, чтобы насладиться прогулкой по берегу и искупаться.

Вечером заселимся в отель. Желающие смогут расслабиться в термальных источниках SPA-комплекса (с доплатой). На территории есть несколько бассейнов под открытым небом и с разной температурой воды.