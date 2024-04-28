Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
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3 отзыва
За 2 дня проедем 740 км по самым живописным местам Киргизии! Вы не только насладитесь прогулкой среди соснового леса и горных рек, купанием в чистейшем Иссык-Куле, видами на вершины и «марсианскими» пейзажами каньона, но и узнаете о быте кочевников, пообедаете в настоящей юрте и пройдётесь по излюбленным местам кочевого народа. Желающие смогут посетить термальные источники SPA-комплекса и покататься на лошадях.
Ближайшие даты:
15 июн
22 июн
29 июн
6 июл
13 июл
20 июл
27 июл
Ещё даты
Описание
Организационные детали
Общая протяжённость маршрута составляет 740 км.
Проживание не входит в стоимость: оплачивается дополнительно после выбора отеля. Подберём подходящий вариант жилья по комфортной для вас стоимости.
Проживание. Не входит в стоимость. Отели разной ценовой категории, подбирается индивидуально.
Питание. Не входит в стоимость. Будет возможность попробовать национальные блюда.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
1 день
Бишкек - озеро Иссык-Куль
Выезжаем из Бишкека в 07:00. Уже через 80 км мы остановимся в Чуйской степи у башни Бурана, датируемой 9-11 вв. Минарет имеет высоту 21 м и является памятником культурно-исторического наследия. Вы узнаете о культуре и быте народов, населявших земли Семиречья, рассмотрите петроглифы и артефакты. Заедем на обед в кафе, где желающие смогут отведать национальных лепёшек с каймаком, чаем и мантами.
Далее остановимся у каньонов Конорчек прогуляться среди «марсианских» пейзажей. Пройдёмся по высохшему устью реки до высокогорной впадины. Место находится в самом сердце Киргизского хребта в предгорьях Тянь-Шаня.
Совсем скоро перед нами откроется Иссык-Куль. Мы проедем вдоль его северного побережья к городу Чолпон-Ата. Озеро поразит каждого своей живописной природой, чистейшей водой и необъятными размерами. Поднимемся повыше посмотреть на петроглифы, по желанию можем заехать в сад камней (с доплатой). Остановимся на безлюдном пляже, чтобы насладиться прогулкой по берегу и искупаться.
Вечером заселимся в отель. Желающие смогут расслабиться в термальных источниках SPA-комплекса (с доплатой). На территории есть несколько бассейнов под открытым небом и с разной температурой воды.
2 день
Живописные ущелья Киргизии и возвращение в Бишкек
Встанем пораньше (07:00), чтобы успеть насладиться просыпающейся природой на побережье Иссык-Куля и увидеть максимум локаций за один день. После завтрака нас ждут пейзажи Семёновского и Григорьевского ущелий. Надышимся сосновыми ароматами, нагуляемся среди лесов, налюбуемся горной рекой и увидим излюбленные места кочевников. Вы узнаете о быте и жизни кочевого народа. Попробуете кумыс и кобылье молоко.
При благоприятных погодных условиях поднимемся к Святому озеру на высоту 2600 м. Обращаем внимание, что не всегда возможно посещение озера. Зато точно полюбуемся видами с перевала и ещё двумя изумрудными водоёмами в соседнем ущелье. Желающие смогут прокатиться на лошадях (с доплатой). Пообедаем в юртах, чтобы полностью погрузиться в кочевую атмосферу. Вы сможете оценить местную кухню: форель, боорсоки, мёд, шашлык, каймак, куурдак.
По желанию на обратном пути возможно заехать на ещё одни термальные источники. Дорога до Бишкека составит не менее 4 часов.
Тур проводится только для вашей группы. Возможно организовать путешествие в течение года в любые даты
Что не входит в цену
Проезд до Бишкека и обратно
Проживание - отели разной ценовой категории (индивидуальный подбор)
Питание
Посещение сада камней - 100 рублей
Посещение SPA-комплекса - 250 рублей
Катание на лошадях
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
Завершение: г. Бишкек, место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 914 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нелли
28 апр 2024
Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы успели посетить, столько ярких эмоций мы испытали. Спасибо большое. В целом мы остались очень довольны. Таких радушных и отзывчивых людей как в вашей стране в нашем мире должно быть больше. Спасибо всей вашей команде за хорошую организацию нашего короткого и яркого отпуска.
Наталья
27 апр 2024
Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету уже отдала 14 друзьям)) два волшебных дня, где результат превосходит ожидания, эмоции захлестывали, притом, что после перелета спать хотелось безумно. Восхитило всё от прохладного Максыма поднявшего настроение, до горячих источников в Исык куле. Единственное дунганская (читай китайская оказалась не для жителей с Дальнего Востока), но обед на берегу горной реки с местными продуктами это изумительно. Вас ждет ралли в виде американских горок и восхождение на сопки Марса, прикосновение к древности в саду камней и отдохновение на берегу лесного озера. Вам покажут лучшие виды и не возмутимо поддержат Ваши шутки. В общем хотите классный отдых? Вам к Дмитрию)
екатерина
10 ноя 2023
Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании команды Дмитрия. Менеджер Людмила была всегда на связи и очень оперативно отвечала на все вопросы. Помогла выбрать и забронировать отели, связаться с банками для оформления карт, скорректировала наш тур согласно нашим пожеланиям. В аэропорту нас встретил гид Бакыт. Напоил нас с дороги вкусным кофе/ чаем с печеньками. Сопровождал нас на протяжении всего пребывания в стране. Был внимателен и заботлив, очень комфортно вел машину и показал нам самые красивые места. Рассказал нам о Киргизии и познакомил с местной кухней. К нам присоединился Дмитрий и провел нас к каньону Конорчек. Путь был непрост, но это того стоило!!! На прощание Дмитрий угостил нас наивкуснейшей копченой форелью! Вообщем, писать можно еще очень много. Киргизия-это красивейшая и гостеприимная страна и очень доброжелательные люди!!! Обязательна к посещению!!!! А команду Дмитрия рекомендуем однозначно!!! Они сделали наше путешествие незабываемым! Бишкек, Ыссык-Куль, горы, ущелья мы будем скучать! Дмитрий, Людмила, Бакыт огромное вам спасибо за гостеприимство!!! Надеемся, еще увидимся!!!!