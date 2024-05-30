Групповые туры Бишкека

Найдено 25 туров в категории «Групповые» в Бишкеке на русском языке, цены от 506 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
49 000 за всё до 6 чел.
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000 за человека
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚣 Прогулки на каяках
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
23 июня в 08:00
1 июля в 08:00
69 900 за человека
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
792 за всё до 4 чел.
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по д...
11 июля в 08:00
1 авг в 08:00
66 000 за человека
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь
Начало: Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), время - по дого...
30 июня в 08:00
22 авг в 08:00
129 500 за человека
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
13 июня в 19:00
14 июня в 09:00
$550 за человека
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Авторский тур
7 дней
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Начало: Бишкек, ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$730 за человека
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
Авторский тур
14 дней
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
Полюбоваться Иссык-Кулем, поучаствовать в изготовлении ширдаков и побывать в империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
17 июля в 08:00
14 авг в 08:00
$1 591 за человека
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 10:00
$631 за всё до 2 чел.
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
85 000 за человека
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Начало: Бишкек, 09:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
40 000 за человека
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
$1 000 за человека
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
22 июня в 12:30
6 июля в 10:00
81 700 за человека
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900 за человека
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
12 июня в 08:30
20 июня в 08:00
1 100 за человека
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817 за человека
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606 за человека
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
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    наш гид Денис встретил нас, и по максимуму показал нам одни из лучших мест горного озера. Нужно обязательно вернуться) спасибо организаторам.

  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
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    которых, закладывает уши, кружится от всей этой красоты голова, а желудок поёт хвалебную оду местной кухне. Спасибо организаторам за продуманный маршрут, а если что-то и шло не по плану, за достойные альтернативы. Спасибо гиду Артему за проявленные спокойствие, терпение и отвагу за время пути,за вот это:"Артем,а давайте остановимся для фото" 😄. За неделю успеть наглядеться на ущелья и перевалы, постоянно сменяющие друг друга, искупаться в водохранилище на закате, проплыть на лодке по озеру, совершить небольшое восхождение к водопаду (или слегка растрясти последствия обильного и вкусного питания), застать целые поля цветущих маков, заглянуть в Узген и Ош, прочувствовать эту среднеазиатскую атмосферу гостеприимства, на обратном пути погреться в термальных источниках. . В конце удивиться, как много фото 😃 Благодарю за такое интересное и приятное приключение 🫶

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Прекрасные, величественные горы Тянь-Шаня, все время разные, но всегда необыкновенной красоты! Уютные, чистые, симпатичные гостевые дома и отельчики. Коммуникабельный, внимательный. предупредительный гид Дмитрий. Доброжелательный гостеприимный народ. Нам все понравилось. Спасибо за отдых!
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
    Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
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    его компании. С его помощью практически влюбились в Кыргызстан. Все хорошо организовано. Интересно и ненавязчиво, всегда с ноткой юмора. С первых минут знакомства почувствовали, как он с любовью отдается своему делу. Благодаря Юрию удалось узнать много нового и интересного о Кыргызстане. Экскурсия очень интересная и многогранная, много природных красот переплетается с историческими местами и музеями. По истечению трех дней было даже немного грустно расставаться. Спасибо Юрию за положительные эмоции. Побольше бы таких Гидов.

  • Н
    Нелли
    28 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы
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    успели посетить, столько ярких эмоций мы испытали. Спасибо большое. В целом мы остались очень довольны. Таких радушных и отзывчивых людей как в вашей стране в нашем мире должно быть больше. Спасибо всей вашей команде за хорошую организацию нашего короткого и яркого отпуска.

  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету
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    уже отдала 14 друзьям)) два волшебных дня, где результат превосходит ожидания, эмоции захлестывали, притом, что после перелета спать хотелось безумно. Восхитило всё от прохладного Максыма поднявшего настроение, до горячих источников в Исык куле. Единственное дунганская (читай китайская оказалась не для жителей с Дальнего Востока), но обед на берегу горной реки с местными продуктами это изумительно. Вас ждет ралли в виде американских горок и восхождение на сопки Марса, прикосновение к древности в саду камней и отдохновение на берегу лесного озера. Вам покажут лучшие виды и не возмутимо поддержат Ваши шутки. В общем хотите классный отдых? Вам к Дмитрию)

    Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контактЧто можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и
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    очень визуально контрастного тура. За тур мы прожили будто пол жизни по впечатлениям и полученным эмоциям. Проехав более 2000км мы даже не ощутили передвижения, было очень комфортно, безопасно и с улыбкой. Наше путешествие прошло""легко и радостно"". Мы влюбились в вашу страну и вернёмся сюда снова. Такой формат как""авторские джип туры"" по самым красивым местам без туристов и рюкзаков нам особо полюбился. Спасибо за такой первый опыт. Вы задали высокую планку! Благодарим за все еееее!!!!!!!!!!! Ну фартовые мы!!!!! Легко и радостно!!! Супер!!! До встречи в следующих турах!!! Все в восторге, довольные и счастливые отправляемся домой к прежней жизни. Но все же что-то изменилось внутри, ощущение, что возможно все в этой жизни. Ощущение радости и душевного Подъема!

  • А
    Анастасия
    1 марта 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм! Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные люди, крутые
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    гиды и приятные собеседники! Дорога на тысячи километров с вами одно удовольствие!:) Благодаря вам за всю поездку узнали очень много всего! Причём не только по Киргизии, в которой находились, но и по Казахстану, Узбекистану и другим странам! Самое забавное, что у нас был отдельный гид по Узбекистану, но Дима с Кристиной рассказывали все намного интереснее и более подробно обо всем! Так что именно вы для нас были гидами в этой поездке! Спасибо Вам огромное!! Очень надеюсь, что как-нибудь организуем тур с вами по Казахстану! И попробуем бешбармак, который Дима очень расхваливал! Спасибо, что всегда прислушивались к нам, помогали в любой ситуации! Это очень ценно! P.S: Кристине отдельный респект за ТАКОЕ огромное количество навыков и талантов! Она умеет абсолютно все!

  • е
    екатерина
    10 ноября 2023
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании
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    команды Дмитрия. Менеджер Людмила была всегда на связи и очень оперативно отвечала на все вопросы. Помогла выбрать и забронировать отели, связаться с банками для оформления карт, скорректировала наш тур согласно нашим пожеланиям. В аэропорту нас встретил гид Бакыт. Напоил нас с дороги вкусным кофе/ чаем с печеньками. Сопровождал нас на протяжении всего пребывания в стране. Был внимателен и заботлив, очень комфортно вел машину и показал нам самые красивые места. Рассказал нам о Киргизии и познакомил с местной кухней. К нам присоединился Дмитрий и провел нас к каньону Конорчек. Путь был непрост, но это того стоило!!! На прощание Дмитрий угостил нас наивкуснейшей копченой форелью! Вообщем, писать можно еще очень много. Киргизия-это красивейшая и гостеприимная страна и очень доброжелательные люди!!! Обязательна к посещению!!!! А команду Дмитрия рекомендуем однозначно!!! Они сделали наше путешествие незабываемым! Бишкек, Ыссык-Куль, горы, ущелья мы будем скучать! Дмитрий, Людмила, Бакыт огромное вам спасибо за гостеприимство!!! Надеемся, еще увидимся!!!!

    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели
  • Т
    Тамара
    23 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Групповые»

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  1. Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
  2. Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
  3. Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
  4. Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
  5. Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Групповые" можно забронировать 25 авторских туров от 506 до 390 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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