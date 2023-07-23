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Что вас ожидает:
- 1/3 Поедим на запад через перевал ТОО-АШУУ 3400м. Через тоннель, прорубленный в горе (это самое высокое место перевала) мы попадаем в Суусамырскую долину.
- Далее на юго-восток между Сусамыртау и Джумгалтау вдоль реки Кокомерен. Это одна из самых известных рек Нарынской области. Затем проедем через поселок Кожамкул, родину известного богатыря великана,который пронес на плечах лошадь 100 метров. Посетим мазар его матери,где есть отпечаток его руки и куда он принес камень 160кг.
- По ущелью вдоль реки Кокомерен поднимемся к оз. Ак-Кёль.
- 2/3 Будем ловить рыбу на искусственную мушку (озере водиться рыба Маринка). Покатаемся на лодке, в общем наслаждаемся природой.
- 3/3 По пути в Бишкек, мы проедим через горные поселения Чиек и Арал, заедим на красивое озеро Орто-Токой, расположеное на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Затерянный мир» вокруг озера Ак-Кёль – это очень необычное место, с особой энергетикой, где красные песчаные горы, скалы уходят в глубины озера. Вода настолько прозрачная, что видно, как плавает рыба. Наша экспедиция будет очень интересной! Будем осматривать красивейшие ущелья и раскрывать секреты затерянных мест!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все снаряжение (МЧС палатка, раскладушки, спальные мешки, кухонный инвентарь, походный душ, рыболовные снасти, лодка, продукты питания, аптечка и прочее
- Что не входит
- Средства личной гигиены
- Личные нужды
- Место начала и завершения?
- г. Бишкек, возле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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