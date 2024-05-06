Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Вы полюбуетесь невероятно красивой природой, узнаете тайны «драгоценной жемчужины» Киргизии и прикоснётесь к местной культуре.
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от года, есть автокресло.
Проживание. Не включено в стоимость. Поможем подобрать отели, исходя из ваших пожеланий и предпочтений (от люкса до юрточного лагеря).
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от года, есть детское автокресло.
Программа тура по дням
Григорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источники
Встретим вас в Бишкеке и отправимся в живописное Григорьевское ущелье, где скалистые горы и величавые голубые ели соседствуют с извилистой и бурной горной рекой. Здесь же полюбуемся прозрачными водами озера в окружении деревьев и пообедаем на берегу.
Следом посетим масштабное Семёновское ущелье, в котором проходят игры кочевников. Желающие смогут прокатиться верхом. Затем исследуем петроглифы — рассмотрим древние изображения сцен охоты на скалах, сохранившиеся в курортном городе Чолпон-Ата.
Перед размещением в отеле на северном берегу Иссык-Куля заглянем на термальные источники — несколько бассейнов с целебной минеральной водой разной температуры. Вечером — свободное время.
Комплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-Огуз
Утром направимся в музей под открытым небом «Рух Ордо». Комплекс включает в себя 10 музеев, уникальные экспозиции, картины, скульптуры и памятники, относящиеся к различным культурам и национальностям. Посмотрим на пирс, символизирующий четыре стороны света и четыре времени года, и на часовни на территории.
Затем держим путь в Каракол, где посетим яркую Дунганскую мечеть 1910 года, построенную в китайском стиле без единого гвоздя, и действующую Свято-Троицкую церковь. Во время обеда вы сможете продегустировать каракольский ашлян-фу — национальную лапшу с кусочками крахмала. Заглянем в музейный комплекс Пржевальского недалеко от города: посмотрим на личные вещи путешественника, старинные монеты, карты и другие экспонаты.
Следующая точка маршрута — живописное ущелье Джеты-Огуз. Вы полюбуетесь ярко-красными скалами Семь быков и Разбитое сердце. Вечером — размещение в отеле на южном берегу Иссык-Куля, ужин и свободное время.
Водопады ущелья Барскаун, каньон Сказка
Сегодняшний день начнём с посещения ущелья Барскаун с еловыми и сосновыми лесами, одноимённой рекой и водопадами. Побываем у водопадов Слёзы барса и Чаша Манаса, формой похожего на огромную пиалу. Затем отправимся в каньон Сказка, где скалы оранжево-красного цвета, созданные ветром и солнцем, напоминают замки и сказочных персонажей.
После обеда стартуем обратно в Бишкек, куда прибудем около 20:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на джипе по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Бишкека и обратно
- Проживание
- Питание
- Посещение термальных источников - 400-550 руб. с человека
- Петроглифы - 85 руб. с человека
- Посещение центра «Рух Ордо» - 550 руб. с человека
- Билет в музей Пржевальского - 250 руб. с человека
- Стоимость тура указана при группе из 4 человек. При группе из 3 человек стоимость тура составит 264 евро с человека, при 2 участниках - 396 евро с человека. При проведении тура индивидуально для 1 человека - 792 евро
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты