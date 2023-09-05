Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Авторский тур в Бишкеке

Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте

5
1 отзыв
В Киргизию часто едут за природой: любоваться чистейшими озёрами, бурлящими реками, заповедными лесами и фантастическими горами.

И вы увидите всё это и даже больше — помимо природных мест исследуем быт и культуру местных жителей, попробуем традиционную восточную кухню и познакомимся с обычаями кочевых народов.

Нас ждёт увлекательное путешествие по двум горным системам Тянь-Шаня и Памиро-Алая, подъём на высоту более 3500 м, древние города и петроглифы.

А ещё пересечём пять крупных перевалов, соединяющих Чуйскую и Ферганскую долины, и прочувствуем, насколько разнообразна и многогранна эта удивительная страна.
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Ближайшие даты:
2
мая
15
авг
10
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Что взять с собой:
Температура во время тура будет меняться. На перевалах возможно понижение температуры до −7 (на перевалах не задерживаемся, делаем фото, небольшая прогулка), в долинах до +40. Днём в горных районах жарко, ночью холодно. Нужно взять тёплые вещи, ветронепродуваемые куртку и штаны, удобную треккинговую обувь, купальники, полотенца, солнцезащитный крем не менее 30 spf, кепку, индивидуальные лекарства при необходимости. Базовая аптечка есть в машине.
Если вы вегетарианец, предупредите заранее, так как не везде возможна вегетарианская кухня.
В день проезжаем по 150-300 км.

Проживание. Первая ночь — в гостевом доме на берегу Токтогульского водохранилища (размещение двухместное). Вторая ночь — гостевой дом «Жыргал» в Сары-Челекском заповеднике (домики на 6 человек). Третья ночь — гостевой дом «Панорама» (размещение по 4 человека). Четвертая ночь — отель в городе Ош (двухместное размещение). Пятая ночь — гостевой дом «Бюль Джамал» (размещение по 4 человека). Шестая ночь — юрточный кемп на берегу озера Сон-Куль (размещение двух- и четырехместное).

Питание. Завтраки и ужины в гостевых домах включены в стоимость, а обеды в кафе оплачиваются дополнительно. В гостевых домах нас будут ждать вкуснейшие блюда восточной кухни (например, тандырные лепешки с медом и вареньем), а на обед можно попробовать традиционные блюда кочевников.

Логистика. Тур будет проходить на машинах повышенной проходимости, группы по 6 человек в каждой машине.

Программа тура по дням

1 день

Через перевалы в Токтогул

Встречаемся в Бишкеке в 8 утра, едем на запад к перевалу Тоо-Ашуу 3400 м, пересекаем Кыргызский хребет Ала-Тоо (дорога стратегического характера,соединяет север и юг страны). Обычно здесь довольно холодно, даже летом может лежать снег. Попадаем в Суусамырскую долину на высоту 2200 м.

Затем через ещё один живописный перевал Ала-Бель спустимся в ущелье Чичкан — лесистое ущелье с запахом хвои, цветов и горных ягод, скалы из розового мрамора нависают над трассой.

Едем в город Токтогул. Главная достопримечательность этого места — огромное водохранилище, почти 300 квадратных километров. Ярко голубой цвет воды особенно выделяется среди иссушенных глиняных холмов вокруг — фантастические пейзажи! Очень теплая вода, можно искупаться, если есть желание. Ночь проведем на берегу в гостевом доме.

Через перевалы в ТоктогулЧерез перевалы в ТоктогулЧерез перевалы в ТоктогулЧерез перевалы в Токтогул
2 день

Сары-Челекский заповедник и катание на лодке по озеру

Встаём в 7 утра, завтракаем и выезжаем в заповедник Сары-Челек. По пути увидим самую большую реку Тянь-Шаня — Нарын. Это невероятной красоты зрелище: река извивается между двух хребтов и отражает небо и горы. Мы проедем по тоннелям, прорубленным в скалах, остановимся у Сары-Челекского озера среди орехово-плодовых лесов. На моторной лодке объедем озеро, пофотографируемся в лучших видовых точках, а после этого заселимся в гостевой дом в заповеднике. На ужин у нас будут вкуснейшие тандырные лепешки с медом и вареньем.

Сары-Челекский заповедник и катание на лодке по озеруСары-Челекский заповедник и катание на лодке по озеруСары-Челекский заповедник и катание на лодке по озеруСары-Челекский заповедник и катание на лодке по озеруСары-Челекский заповедник и катание на лодке по озеруСары-Челекский заповедник и катание на лодке по озеру
3 день

Уникальные пихты и самый большой в мире ореховый лес

Позавтракав пораньше в гостевом доме, отправимся в ущелье Афлатун. Наш путь будет проходить через пихтовые леса Семёнова (пихта Семёнова растет только в Киргизии, нигде больше ее не увидишь).

Наша следующая остановка — заповедник Арсланбоб. Здесь находится самый большой в мире ореховый лес. Возраст некоторых деревьев превышает тысячу лет! Помимо ореховых деревьев вы увидите живописные водопады и реки, а ещё священное озеро Кель-Мазар — гулять будем много, не спеша и с удовольствием.

Вечером заселимся в гостевой дом в заповеднике, поужинаем и отдохнем.

Уникальные пихты и самый большой в мире ореховый лесУникальные пихты и самый большой в мире ореховый лесУникальные пихты и самый большой в мире ореховый лесУникальные пихты и самый большой в мире ореховый лес
4 день

Восточный колорит Оша

Встаем в 8 утра, завтракаем и едем в Ош — древнейший город на Великом Шелковом пути. Недавно этот город отметил свой трехтысячный юбилей! Вы погуляете по старинным улочкам, прочувствуете настоящий восточный колорит и соприкоснетесь с двумя различными и при этом соседствующими культурами: традиционной кыргызской культурой кочевников и южной, оседлой земледельческой культурой Ферганской долины.

Поднимемся на гору Сулейман-Тоо в центре города, откуда открываются прекрасные пейзажи, по пути посмотрим древние петроглифы и музей в пещере. Ещё вы увидите мечеть Рават Абдуллаха, мавзолей Асафа ибн Бухрия и руины средневековой бани. В конце дня заглянем на восточный базар, поторгуемся и отведаем вкуснейшие блюда восточной кухни. Затем заселимся в отель и отдохнем.

Восточный колорит ОшаВосточный колорит ОшаВосточный колорит ОшаВосточный колорит ОшаВосточный колорит ОшаВосточный колорит ОшаВосточный колорит Оша
5 день

Целебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-Таш

Сегодня у нас ранний подъем в 7 утра, завтракаем и выезжаем в Джалал-Абад. Город славится щелочными горячими источниками, которые способны лечить нервы, печень, почки, ревматизм, кожные заболевания и недуги в области урологии и гинекологии. По преданию здесь находились Чашма-Аюб(источники Иова), которые посещал пророк Аюб (библейский Иов).

Далее через перевал Калдама попадем в поселок Казарман, расположенный на реке Нарын. В этих местах находится самое большое собрание петроглифов в средней Азии которые датируются 4 веком до н. э. Заселимся в отель, поужинаем и отдохнем.

Целебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-ТашЦелебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-ТашЦелебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-ТашЦелебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-ТашЦелебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-Таш
6 день

Озеро Сон-Куль, конные прогулки и ночь в юрте

Встаём в 7 утра, завтракаем и выезжаем к озеру Сон-куль. Попасть сюда можно только с мая по октябрь, в холодное время перевалы закрыты. Поднимемся через перевал Туз-Ашуу и проведём день на берегу этого прекрасного озера. Увидим, как живут кочевники и как пасутся табуны, покатаемся на лошадях, попробуем национальную кухню и напитки. Ночь проведём в юрточном кемпе на берегу. Ночью здесь невероятно красивое бескрайнее звёздное небо.

Озеро Сон-Куль, конные прогулки и ночь в юртеОзеро Сон-Куль, конные прогулки и ночь в юртеОзеро Сон-Куль, конные прогулки и ночь в юртеОзеро Сон-Куль, конные прогулки и ночь в юртеОзеро Сон-Куль, конные прогулки и ночь в юрте
7 день

Высокогорное озеро Орто-Токой, Боомское ущелье и Башня Бурана

Просыпаемся в 7 утра, завтракаем и выезжаем в Бишкек. Нас ждёт живописная дорога с остановками в красивых местах. Преодолеем перевал Молдо-Ашуу (3400м), оттуда попадем в поселок Кочкор, который находится на плоскогорье и славится своими полосатыми разноцветными горами.

Насладимся видами высокогорного озера Орто-Токой. Через перевал Куукабы попадем в Боомское ущелье, которое называют визитной карточкой озера Иссык-куль.

Посетим Башню Бурана. Буранинское городище — древний минарет 5-6 веков империи Караханидов. Вернёмся в Бишкек, полные новыми впечатлениями и заряженные энергией природы.

Высокогорное озеро Орто-Токой, Боомское ущелье и Башня БуранаВысокогорное озеро Орто-Токой, Боомское ущелье и Башня БуранаВысокогорное озеро Орто-Токой, Боомское ущелье и Башня БуранаВысокогорное озеро Орто-Токой, Боомское ущелье и Башня БуранаВысокогорное озеро Орто-Токой, Боомское ущелье и Башня Бурана

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по маршруту
  • Гид-водитель
  • Проживание во время путешествия
  • Все завтраки за исключением первого дня
  • Ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе)
  • Конные прогулки по программе
  • Экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек
  • Входные билеты в музеи и термальные источники
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины в кафе
  • Дорога из вашего города до Бишкека и обратно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
Завершение: Бишкек, возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 сен 2023
В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид, опытный и надёжный водитель. Маршрут живописный по долинам и через перевалы, останавливались часто в местах, чтобы полюбоваться потрясающими видами многоликих Тянь-шаньских гор, сделать фотографии и погулять. Дмитрий делал остановки в любом месте, которое нас захватывало своей необычностью или величием. Он старался передать нам свою любовь к Кыргызстану и ему это удалось. Хочется приехать ещё, но уже поменьше ездить, а больше ходить. Дмитрий очень внимательный и заботливый гид. Он познакомил нас с национальной кухней(кыргызской, узбекской, дунганской). Мы ужинали и часто обедали в очень интересных местах. У Дмитрия художественное образование и своё видение красоты природы он старался передать нам. Он не спешил и никогда не торопил, для нашей молодёжи предлагал небольшие приключения с адреналинчиком. Им это очень понравилось. Необычайно яркое и низкое звёздное небо на озере Сонькёль, только ради этого стоит поехать, впечатления потрясающие, сложно описать словами. После града над юртами возникла радуга, ощущение, что можешь потрогать руками,так близко. На лугах пасутся многочисленные стада лошадей, коров, овец и яков даже. Мы и грибов пособирали, хозяйка юрточного городка вкуснейшее жаркое приготовила. Мы очень благодарны Дмитрию за красоту, которую нам удалось увидеть и пережить. Очень рекомендуем потрясающий маршрут и если повезёт, сопровождения гида Дмитрия.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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