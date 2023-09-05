Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
И вы увидите всё это и даже больше — помимо природных мест исследуем быт и культуру местных жителей, попробуем традиционную восточную кухню и познакомимся с обычаями кочевых народов.
Нас ждёт увлекательное путешествие по двум горным системам Тянь-Шаня и Памиро-Алая, подъём на высоту более 3500 м, древние города и петроглифы.
А ещё пересечём пять крупных перевалов, соединяющих Чуйскую и Ферганскую долины, и прочувствуем, насколько разнообразна и многогранна эта удивительная страна.
мая
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Описание
Организационные детали
Что взять с собой:
Температура во время тура будет меняться. На перевалах возможно понижение температуры до −7 (на перевалах не задерживаемся, делаем фото, небольшая прогулка), в долинах до +40. Днём в горных районах жарко, ночью холодно. Нужно взять тёплые вещи, ветронепродуваемые куртку и штаны, удобную треккинговую обувь, купальники, полотенца, солнцезащитный крем не менее 30 spf, кепку, индивидуальные лекарства при необходимости. Базовая аптечка есть в машине.
Если вы вегетарианец, предупредите заранее, так как не везде возможна вегетарианская кухня.
В день проезжаем по 150-300 км.
Проживание. Первая ночь — в гостевом доме на берегу Токтогульского водохранилища (размещение двухместное). Вторая ночь — гостевой дом «Жыргал» в Сары-Челекском заповеднике (домики на 6 человек). Третья ночь — гостевой дом «Панорама» (размещение по 4 человека). Четвертая ночь — отель в городе Ош (двухместное размещение). Пятая ночь — гостевой дом «Бюль Джамал» (размещение по 4 человека). Шестая ночь — юрточный кемп на берегу озера Сон-Куль (размещение двух- и четырехместное).
Питание. Завтраки и ужины в гостевых домах включены в стоимость, а обеды в кафе оплачиваются дополнительно. В гостевых домах нас будут ждать вкуснейшие блюда восточной кухни (например, тандырные лепешки с медом и вареньем), а на обед можно попробовать традиционные блюда кочевников.
Логистика. Тур будет проходить на машинах повышенной проходимости, группы по 6 человек в каждой машине.
Программа тура по дням
Через перевалы в Токтогул
Встречаемся в Бишкеке в 8 утра, едем на запад к перевалу Тоо-Ашуу 3400 м, пересекаем Кыргызский хребет Ала-Тоо (дорога стратегического характера,соединяет север и юг страны). Обычно здесь довольно холодно, даже летом может лежать снег. Попадаем в Суусамырскую долину на высоту 2200 м.
Затем через ещё один живописный перевал Ала-Бель спустимся в ущелье Чичкан — лесистое ущелье с запахом хвои, цветов и горных ягод, скалы из розового мрамора нависают над трассой.
Едем в город Токтогул. Главная достопримечательность этого места — огромное водохранилище, почти 300 квадратных километров. Ярко голубой цвет воды особенно выделяется среди иссушенных глиняных холмов вокруг — фантастические пейзажи! Очень теплая вода, можно искупаться, если есть желание. Ночь проведем на берегу в гостевом доме.
Сары-Челекский заповедник и катание на лодке по озеру
Встаём в 7 утра, завтракаем и выезжаем в заповедник Сары-Челек. По пути увидим самую большую реку Тянь-Шаня — Нарын. Это невероятной красоты зрелище: река извивается между двух хребтов и отражает небо и горы. Мы проедем по тоннелям, прорубленным в скалах, остановимся у Сары-Челекского озера среди орехово-плодовых лесов. На моторной лодке объедем озеро, пофотографируемся в лучших видовых точках, а после этого заселимся в гостевой дом в заповеднике. На ужин у нас будут вкуснейшие тандырные лепешки с медом и вареньем.
Уникальные пихты и самый большой в мире ореховый лес
Позавтракав пораньше в гостевом доме, отправимся в ущелье Афлатун. Наш путь будет проходить через пихтовые леса Семёнова (пихта Семёнова растет только в Киргизии, нигде больше ее не увидишь).
Наша следующая остановка — заповедник Арсланбоб. Здесь находится самый большой в мире ореховый лес. Возраст некоторых деревьев превышает тысячу лет! Помимо ореховых деревьев вы увидите живописные водопады и реки, а ещё священное озеро Кель-Мазар — гулять будем много, не спеша и с удовольствием.
Вечером заселимся в гостевой дом в заповеднике, поужинаем и отдохнем.
Восточный колорит Оша
Встаем в 8 утра, завтракаем и едем в Ош — древнейший город на Великом Шелковом пути. Недавно этот город отметил свой трехтысячный юбилей! Вы погуляете по старинным улочкам, прочувствуете настоящий восточный колорит и соприкоснетесь с двумя различными и при этом соседствующими культурами: традиционной кыргызской культурой кочевников и южной, оседлой земледельческой культурой Ферганской долины.
Поднимемся на гору Сулейман-Тоо в центре города, откуда открываются прекрасные пейзажи, по пути посмотрим древние петроглифы и музей в пещере. Ещё вы увидите мечеть Рават Абдуллаха, мавзолей Асафа ибн Бухрия и руины средневековой бани. В конце дня заглянем на восточный базар, поторгуемся и отведаем вкуснейшие блюда восточной кухни. Затем заселимся в отель и отдохнем.
Целебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-Таш
Сегодня у нас ранний подъем в 7 утра, завтракаем и выезжаем в Джалал-Абад. Город славится щелочными горячими источниками, которые способны лечить нервы, печень, почки, ревматизм, кожные заболевания и недуги в области урологии и гинекологии. По преданию здесь находились Чашма-Аюб(источники Иова), которые посещал пророк Аюб (библейский Иов).
Далее через перевал Калдама попадем в поселок Казарман, расположенный на реке Нарын. В этих местах находится самое большое собрание петроглифов в средней Азии которые датируются 4 веком до н. э. Заселимся в отель, поужинаем и отдохнем.
Озеро Сон-Куль, конные прогулки и ночь в юрте
Встаём в 7 утра, завтракаем и выезжаем к озеру Сон-куль. Попасть сюда можно только с мая по октябрь, в холодное время перевалы закрыты. Поднимемся через перевал Туз-Ашуу и проведём день на берегу этого прекрасного озера. Увидим, как живут кочевники и как пасутся табуны, покатаемся на лошадях, попробуем национальную кухню и напитки. Ночь проведём в юрточном кемпе на берегу. Ночью здесь невероятно красивое бескрайнее звёздное небо.
Высокогорное озеро Орто-Токой, Боомское ущелье и Башня Бурана
Просыпаемся в 7 утра, завтракаем и выезжаем в Бишкек. Нас ждёт живописная дорога с остановками в красивых местах. Преодолеем перевал Молдо-Ашуу (3400м), оттуда попадем в поселок Кочкор, который находится на плоскогорье и славится своими полосатыми разноцветными горами.
Насладимся видами высокогорного озера Орто-Токой. Через перевал Куукабы попадем в Боомское ущелье, которое называют визитной карточкой озера Иссык-куль.
Посетим Башню Бурана. Буранинское городище — древний минарет 5-6 веков империи Караханидов. Вернёмся в Бишкек, полные новыми впечатлениями и заряженные энергией природы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по маршруту
- Гид-водитель
- Проживание во время путешествия
- Все завтраки за исключением первого дня
- Ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе)
- Конные прогулки по программе
- Экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек
- Входные билеты в музеи и термальные источники
Что не входит в цену
- Обеды и ужины в кафе
- Дорога из вашего города до Бишкека и обратно
- Личные расходы