Что взять с собой:

Температура во время тура будет меняться. На перевалах возможно понижение температуры до −7 (на перевалах не задерживаемся, делаем фото, небольшая прогулка), в долинах до +40. Днём в горных районах жарко, ночью холодно. Нужно взять тёплые вещи, ветронепродуваемые куртку и штаны, удобную треккинговую обувь, купальники, полотенца, солнцезащитный крем не менее 30 spf, кепку, индивидуальные лекарства при необходимости. Базовая аптечка есть в машине.

Если вы вегетарианец, предупредите заранее, так как не везде возможна вегетарианская кухня.

В день проезжаем по 150-300 км.

Проживание. Первая ночь — в гостевом доме на берегу Токтогульского водохранилища (размещение двухместное). Вторая ночь — гостевой дом «Жыргал» в Сары-Челекском заповеднике (домики на 6 человек). Третья ночь — гостевой дом «Панорама» (размещение по 4 человека). Четвертая ночь — отель в городе Ош (двухместное размещение). Пятая ночь — гостевой дом «Бюль Джамал» (размещение по 4 человека). Шестая ночь — юрточный кемп на берегу озера Сон-Куль (размещение двух- и четырехместное).

Питание. Завтраки и ужины в гостевых домах включены в стоимость, а обеды в кафе оплачиваются дополнительно. В гостевых домах нас будут ждать вкуснейшие блюда восточной кухни (например, тандырные лепешки с медом и вареньем), а на обед можно попробовать традиционные блюда кочевников.

Логистика. Тур будет проходить на машинах повышенной проходимости, группы по 6 человек в каждой машине.