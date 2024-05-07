Туры на 3 дня в Бишкеке

Найдено 9 туров в категории «3-дневные туры» в Бишкеке на русском языке, цены от $620, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
792 за всё до 4 чел.
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Начало: Г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$738 за всё до 6 чел.
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Начало: Г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$970 за всё до 6 чел.
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Начало: Бишкек, 09:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
40 000 за человека
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
    Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
    читать дальше

    его компании. С его помощью практически влюбились в Кыргызстан. Все хорошо организовано. Интересно и ненавязчиво, всегда с ноткой юмора. С первых минут знакомства почувствовали, как он с любовью отдается своему делу. Благодаря Юрию удалось узнать много нового и интересного о Кыргызстане. Экскурсия очень интересная и многогранная, много природных красот переплетается с историческими местами и музеями. По истечению трех дней было даже немного грустно расставаться. Спасибо Юрию за положительные эмоции. Побольше бы таких Гидов.

  • К
    Кристина
    3 октября 2023
    Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
    Наш гид был профессиональным, отлично объяснял и показывал нам красивые места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В
    читать дальше

    целом, мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений от поездки. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами природы и культуры этого района!

  • A
    Andrea
    24 сентября 2022
    Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)
    Eine wundervolle Tour in der zauberhaften Natur und friedliebenden Kultur Kirgistans. durch unseren Guide Saiman könnten wir vieles aus dem
    читать дальше

    Leben der Kirgisen erfahren. wir fühlten uns zu jederzeit gut aufgehoben und willkommen…. Замечательный тур по волшебной природе и миролюбивой культуре Кыргызстана. Через нашего гида Займана мы смогли много узнать из жизни кыргызов. Мы всегда чувствовали себя в хороших руках и добро пожаловать.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
  2. По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
  3. Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
  4. Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
  5. Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "3-дневные туры" можно забронировать 9 авторских туров от 620 до 65 817 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 9 туров на 2024 год по теме «3-дневные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от $620. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам