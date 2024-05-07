1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Авторский тур
3 дня
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Начало: Г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$738 за всё до 6 чел.
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Начало: Г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$970 за всё до 6 чел.
Авторский тур
3 дня
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Начало: Бишкек, 09:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
40 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
- ККристина3 октября 2023Наш гид был профессиональным, отлично объяснял и показывал нам красивые места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В
- AAndrea24 сентября 2022Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)Eine wundervolle Tour in der zauberhaften Natur und friedliebenden Kultur Kirgistans. durch unseren Guide Saiman könnten wir vieles aus dem
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