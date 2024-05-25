1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня 4 часа
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$450 за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Начало: Г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$738 за всё до 6 чел.
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
13 июня в 19:00
14 июня в 09:00
$550 за человека
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ООлег25 мая 2024Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую
- AAndrea24 сентября 2022Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)Eine wundervolle Tour in der zauberhaften Natur und friedliebenden Kultur Kirgistans. durch unseren Guide Saiman könnten wir vieles aus dem
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Треккинг и походы»
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Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 6 туров на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 1 ⭐ отзыв, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август