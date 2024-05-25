Треккинг в Бишкеке

Найдено 6 туров в категории «Треккинг и походы» в Бишкеке на русском языке, цены от $450, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Авторский тур
2 дня 4 часа
1 отзыв
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$450 за человека
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Начало: Г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$738 за всё до 6 чел.
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
13 июня в 19:00
14 июня в 09:00
$550 за человека
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900 за человека
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    25 мая 2024
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую
  • A
    Andrea
    24 сентября 2022
    Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)
    Eine wundervolle Tour in der zauberhaften Natur und friedliebenden Kultur Kirgistans. durch unseren Guide Saiman könnten wir vieles aus dem
    читать дальше

    Leben der Kirgisen erfahren. wir fühlten uns zu jederzeit gut aufgehoben und willkommen…. Замечательный тур по волшебной природе и миролюбивой культуре Кыргызстана. Через нашего гида Займана мы смогли много узнать из жизни кыргызов. Мы всегда чувствовали себя в хороших руках и добро пожаловать.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Путешествие вокруг Иссык-Куля
  2. Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
  3. Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
  4. Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
  5. В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 6 авторских туров от 450 до 63 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 6 туров на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 1 ⭐ отзыв, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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