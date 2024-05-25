Выездные туры из Бишкека

Найдено 8 туров в категории «Выездные» в Бишкеке на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Авторский тур
2 дня 4 часа
1 отзыв
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$450 за человека
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Начало: Г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$738 за всё до 6 чел.
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
13 июня в 19:00
14 июня в 09:00
$550 за человека
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Начало: Г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$970 за всё до 6 чел.
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Авторский тур
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$730 за человека
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    25 мая 2024
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую
  • A
    Andrea
    24 сентября 2022
    Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)
    Eine wundervolle Tour in der zauberhaften Natur und friedliebenden Kultur Kirgistans. durch unseren Guide Saiman könnten wir vieles aus dem
    читать дальше

    Leben der Kirgisen erfahren. wir fühlten uns zu jederzeit gut aufgehoben und willkommen…. Замечательный тур по волшебной природе и миролюбивой культуре Кыргызстана. Через нашего гида Займана мы смогли много узнать из жизни кыргызов. Мы всегда чувствовали себя в хороших руках и добро пожаловать.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Путешествие вокруг Иссык-Куля
  2. Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
  3. Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
  4. Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
  5. Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Выездные" можно забронировать 8 авторских туров от 450 до 970. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Бишкека и местам Киргизии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии
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