1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня 4 часа
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$450 за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Начало: Г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$738 за всё до 6 чел.
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
13 июня в 19:00
14 июня в 09:00
$550 за человека
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Начало: Г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$970 за всё до 6 чел.
Авторский тур
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$730 за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег25 мая 2024Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую
- AAndrea24 сентября 2022Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)Eine wundervolle Tour in der zauberhaften Natur und friedliebenden Kultur Kirgistans. durch unseren Guide Saiman könnten wir vieles aus dem
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Выездные»
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Сейчас в Бишкеке в категории "Выездные" можно забронировать 8 авторских туров от 450 до 970. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Бишкека и местам Киргизии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии