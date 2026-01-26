Описание тура
Я — гид, родился и вырос в Кыргызстане и уже много лет занимаюсь проведением авторских туров по нашей стране. Я хорошо знаю наши горы, дороги и маршруты и показываю Кыргызстан таким, каким его видят местные жители — живым, разнообразным и по-настоящему впечатляющим.
Этот пятидневный тур проходит по самым популярным и живописным местам Иссык Куля и идеально подойдёт тем, кто хочет за короткое время увидеть максимум природных красот страны. За несколько дней мы проедем через горные перевалы, высокогорные долины и отдалённые уголки, где природа сохраняет свою первозданность.
Тур построен так, чтобы сочетать активные переезды и прогулки с комфортным ритмом и временем для отдыха. Мы путешествуем небольшими группами, делаем остановки в самых красивых точках маршрута, не спешим и проживаем каждое место. Я сопровождаю группу на всём протяжении тура, беру на себя организацию, логистику и безопасность, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на впечатлениях.
Этот тур — идеальный вариант для первого знакомства с Кыргызстаном и для тех, кто хочет увидеть самые знаковые природные локации страны за короткое время, прочувствовать масштаб гор и увезти с собой настоящее ощущение путешествия.
Программа тура по дням
Иссык-Куль и его самые популярные каньоны
Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык Куль, через ущелье Боом. Здесь мы посетим каньон Кок-Мойнок. Прогуляемся по руслу высохшей реки, в глубь каньона, и насладимся необычными видами песчано-глиняных замков. После дорога к побережью. Параллельно заедем на обед. Проехав часть южного берега, мы посетим каньон Марс. Такое название не случайно присвоили данной локации, ведь его рельеф реально напоминает всеми известную планету. Плюс данного места в том, что мы здесь будем абсолютно одни, туристов здесь практический не бывает. После прогулки, мы остановимся на берегу Иссык Куля, для купания в чистейшей воде и насладимся отличными видами озера. А в завершении насыщенного дня посетим каньон Сказка, с разноцветными скалами, напоминающими башни замка, фантастических существ или просто работы современного скульптора. Здесь есть даже своя Китайская стена!
Вечером заселимся в гостевой дом и поужинаем.
Величие гор Тянь-Шаня и живописные ущелья
После завтрака, мы отправимся в ущелье Барскоон, это одно из самых живописных в регионе. Будем любоваться громадными водопадами, их здесь более 5. Увидим водопад Брызги шампанского — его потоки воды слетают с высоты более 100 метров!
Поднимемся на внедорожнике на высокогорную альпийскую долину, на высоту 4000 метров. Проехав более 30 серпантин. У вас будет возможность принять снежные ванны, даже летом и полюбоваться величественными, вечными ледниками горного Тянь-Шаня.
По желанию можем взобраться на ледник. После остановимся на берегу Иссык-Куля, чтобы искупаться и принять солнечные ванны. Далее отправка в ущелье Джеты Огуз, это так же одно из самых живописных и популярных ущелий, среди всех отдыхающих и туристов. Красные скалы, альпийские луга, водопад Девичьи слёзы. Ночевка в юрте, колорит местных жителей, прогулки на лошадях и национальная кухня ждут вас!
Русская частичка и ущелья северного берега
Сегодня побываем в городе Каракол. Вы увидите Свято-Троицкую церковь 19-го века и Дунганскую мечеть, построенную в китайском стиле. Заглянем в музейно-мемориальный комплекс Н. М. Пржевальского, где вы познакомитесь с биографией путешественника и его походами. Переедем на северное побережье Иссык-Куля, а по пути остановимся, чтобы искупаться в термально-минеральных источниках под открытым небом (за доплату). Прокатимся по Семёновскому и Григорьевскому ущелью, будем делать остановки, чтобы погулять и пофотографировать. И побываем на берегу горного озера. Пообедаем у местных жителей и попробуем настоящую горную форель и вкуснейший чай, с горными травками. Вечером прибудем в курортный городок Чолпон-Ата и заселимся в гостевой дом.
Панорамный вид на Иссык Куль и морская прогулка
После завтрака, мы отправимся на высокогорное плато, возвышающее над Иссык Кулем, для прекрасных видов на само озеро, так и на сами вершины, окружающие Иссык Куль. Здесь у вас будет возможность максимального уединения с природой, так как это совсем не туристическое место, людей здесь не бывает, никогда. Шикарные виды озера, с высоты более 2500 метров над уровнем моря, прогулки по зеленым лугам и чистый, горный воздух, подарят вам незабываемые эмоции. Далее обед и после прогулка на теплоходе, по озеру Иссык Куль, здесь вам так же предоставят купание в озере, на глубине более 80 метров, в кристально-чистой воде.
Убытие
Пятый день, небольшой отдых, по вашему желание, можно посетить культурный центр Рух Ордо. После переезд в город Бишкек, в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Проживание, ужин, завтрак включён
- Питьевая вода в процессе всего тура
Что не входит в цену
- Обеды
- Входные билеты в музей или купание в горячих источниках
- Катания на лошадях
- Сувениры
- Прогулка на теплоходе
О чём нужно знать до поездки
Наша команда состоит из нескольких гидов. Данный тур, я как организатор, провожу лично сам, но иногда тур проводится сразу для нескольких групп, и тогда к туру присоединяются мои коллеги, Михаил и Никита.
Пожелания к путешественнику
Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера. С собой обязательно берите теплые вещи, куртки, штаны, тёплый спортивный костюм и т. д.
Визы
Для посещения Кыргызстана, не требуется наличие визы, достаточно лишь паспорт своего государства или загран паспорт