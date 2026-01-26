Мои заказы

Частичка Кыргызстана за пять дней

Один из лучших и оптимальных туров для тех, кто хочет увидеть красоту Тянь-Шаня
Описание тура

Я — гид, родился и вырос в Кыргызстане и уже много лет занимаюсь проведением авторских туров по нашей стране. Я хорошо знаю наши горы, дороги и маршруты и показываю Кыргызстан таким, каким его видят местные жители — живым, разнообразным и по-настоящему впечатляющим.

Этот пятидневный тур проходит по самым популярным и живописным местам Иссык Куля и идеально подойдёт тем, кто хочет за короткое время увидеть максимум природных красот страны. За несколько дней мы проедем через горные перевалы, высокогорные долины и отдалённые уголки, где природа сохраняет свою первозданность.

Тур построен так, чтобы сочетать активные переезды и прогулки с комфортным ритмом и временем для отдыха. Мы путешествуем небольшими группами, делаем остановки в самых красивых точках маршрута, не спешим и проживаем каждое место. Я сопровождаю группу на всём протяжении тура, беру на себя организацию, логистику и безопасность, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на впечатлениях.

Этот тур — идеальный вариант для первого знакомства с Кыргызстаном и для тех, кто хочет увидеть самые знаковые природные локации страны за короткое время, прочувствовать масштаб гор и увезти с собой настоящее ощущение путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Иссык-Куль и его самые популярные каньоны

Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык Куль, через ущелье Боом. Здесь мы посетим каньон Кок-Мойнок. Прогуляемся по руслу высохшей реки, в глубь каньона, и насладимся необычными видами песчано-глиняных замков. После дорога к побережью. Параллельно заедем на обед. Проехав часть южного берега, мы посетим каньон Марс. Такое название не случайно присвоили данной локации, ведь его рельеф реально напоминает всеми известную планету. Плюс данного места в том, что мы здесь будем абсолютно одни, туристов здесь практический не бывает. После прогулки, мы остановимся на берегу Иссык Куля, для купания в чистейшей воде и насладимся отличными видами озера. А в завершении насыщенного дня посетим каньон Сказка, с разноцветными скалами, напоминающими башни замка, фантастических существ или просто работы современного скульптора. Здесь есть даже своя Китайская стена!
Вечером заселимся в гостевой дом и поужинаем.

2 день

Величие гор Тянь-Шаня и живописные ущелья

После завтрака, мы отправимся в ущелье Барскоон, это одно из самых живописных в регионе. Будем любоваться громадными водопадами, их здесь более 5. Увидим водопад Брызги шампанского — его потоки воды слетают с высоты более 100 метров!
Поднимемся на внедорожнике на высокогорную альпийскую долину, на высоту 4000 метров. Проехав более 30 серпантин. У вас будет возможность принять снежные ванны, даже летом и полюбоваться величественными, вечными ледниками горного Тянь-Шаня.
По желанию можем взобраться на ледник. После остановимся на берегу Иссык-Куля, чтобы искупаться и принять солнечные ванны. Далее отправка в ущелье Джеты Огуз, это так же одно из самых живописных и популярных ущелий, среди всех отдыхающих и туристов. Красные скалы, альпийские луга, водопад Девичьи слёзы. Ночевка в юрте, колорит местных жителей, прогулки на лошадях и национальная кухня ждут вас!

3 день

Русская частичка и ущелья северного берега

Сегодня побываем в городе Каракол. Вы увидите Свято-Троицкую церковь 19-го века и Дунганскую мечеть, построенную в китайском стиле. Заглянем в музейно-мемориальный комплекс Н. М. Пржевальского, где вы познакомитесь с биографией путешественника и его походами. Переедем на северное побережье Иссык-Куля, а по пути остановимся, чтобы искупаться в термально-минеральных источниках под открытым небом (за доплату). Прокатимся по Семёновскому и Григорьевскому ущелью, будем делать остановки, чтобы погулять и пофотографировать. И побываем на берегу горного озера. Пообедаем у местных жителей и попробуем настоящую горную форель и вкуснейший чай, с горными травками. Вечером прибудем в курортный городок Чолпон-Ата и заселимся в гостевой дом.

4 день

Панорамный вид на Иссык Куль и морская прогулка

После завтрака, мы отправимся на высокогорное плато, возвышающее над Иссык Кулем, для прекрасных видов на само озеро, так и на сами вершины, окружающие Иссык Куль. Здесь у вас будет возможность максимального уединения с природой, так как это совсем не туристическое место, людей здесь не бывает, никогда. Шикарные виды озера, с высоты более 2500 метров над уровнем моря, прогулки по зеленым лугам и чистый, горный воздух, подарят вам незабываемые эмоции. Далее обед и после прогулка на теплоходе, по озеру Иссык Куль, здесь вам так же предоставят купание в озере, на глубине более 80 метров, в кристально-чистой воде.

5 день

Убытие

Пятый день, небольшой отдых, по вашему желание, можно посетить культурный центр Рух Ордо. После переезд в город Бишкек, в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Гид
  • Проживание, ужин, завтрак включён
  • Питьевая вода в процессе всего тура
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Входные билеты в музей или купание в горячих источниках
  • Катания на лошадях
  • Сувениры
  • Прогулка на теплоходе
О чём нужно знать до поездки

Наша команда состоит из нескольких гидов. Данный тур, я как организатор, провожу лично сам, но иногда тур проводится сразу для нескольких групп, и тогда к туру присоединяются мои коллеги, Михаил и Никита.

Пожелания к путешественнику

Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера. С собой обязательно берите теплые вещи, куртки, штаны, тёплый спортивный костюм и т. д.

Визы

Для посещения Кыргызстана, не требуется наличие визы, достаточно лишь паспорт своего государства или загран паспорт

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Артём
Артём — Тревел-эксперт
Здравствуйте, меня зовут Артём. Я родился и вырос на озере Иссык-Куль. С самого детства путешествовал по горам Тянь-Шаня и продолжаю делать это по сей день. Получил два высших образования, в
читать дальше

том числе — в Туристической академии Бишкека. Хорошо знаком с культурой, ценностями и традициями кыргызского народа. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые красивые места любимой страны. Добро пожаловать в Кыргызстан!

Тур входит в следующие категории Бишкека

