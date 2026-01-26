Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Я — гид, родился и вырос в Кыргызстане и уже много лет занимаюсь проведением авторских туров по нашей стране. Я хорошо знаю наши горы, дороги и маршруты и показываю Кыргызстан таким, каким его видят местные жители — живым, разнообразным и по-настоящему впечатляющим.

Этот пятидневный тур проходит по самым популярным и живописным местам Иссык Куля и идеально подойдёт тем, кто хочет за короткое время увидеть максимум природных красот страны. За несколько дней мы проедем через горные перевалы, высокогорные долины и отдалённые уголки, где природа сохраняет свою первозданность.

Тур построен так, чтобы сочетать активные переезды и прогулки с комфортным ритмом и временем для отдыха. Мы путешествуем небольшими группами, делаем остановки в самых красивых точках маршрута, не спешим и проживаем каждое место. Я сопровождаю группу на всём протяжении тура, беру на себя организацию, логистику и безопасность, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на впечатлениях.

Этот тур — идеальный вариант для первого знакомства с Кыргызстаном и для тех, кто хочет увидеть самые знаковые природные локации страны за короткое время, прочувствовать масштаб гор и увезти с собой настоящее ощущение путешествия.