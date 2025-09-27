Программа тура

Первый день

Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык-Куль, через ущелье Боом. Здесь мы посетим каньон Конорчек. После, отправимся к побережью. Проехав часть южного берега, мы посетим каньон «Марс» и остановимся для купания в чистейшей воде и отличных видов озера. Затем прогуляемся и встретим заката в сказочном месте под названием «Сказка».

Второй день

Ледники, водопады, и красные скалы. Посетив ущелье Барскоон, мы увидим самые большие водопады Иссык-Куля. Поднимемся на внедорожнике на высокогорную альпийскую долину, на высоту 4000 метров. У вас будет возможность принять снежные ванны, даже летом и полюбоваться величественными, вечными ледниками горного Тянь-Шаня. Затем отправимся в ущелье Джеты-Огуз — одно из самых живописных ущелий. Красные скалы, альпийские луга, водопад «Девичьи слёзы». Ночевка в юрте, колорит местных жителей, прогулки на лошадях и национальная кухня ждут вас!

Третий день

Русская частичка и святое место. Мы посетим город Каракол с частичкой русского происхождения. Основные достопримечательности, церковь 19 века, мечеть в китайском стиле и музей Пржевальского. Далее отправимся на северное побережье озера, параллельно заехав на горячие источники, для купания. Далее мы посетим Святое озеро изумрудного цвета воды и окружающие его живописные ущелья. Четвертый день Панорамный вид на Иссык-Куль и морская прогулка. После завтрака мы отправимся на высокогорное плато, возвышающее над озером. Насладимся прекрасными видами на озеро и на вершины, окружающие Иссык-Куль. После, прогулка на теплоходе по озеру. Пятый день Отправление. Небольшой отдых. По вашему желанию можно посетить культурный центр Рух Ордо. После, переезд в город Бишкек в аэропорт. Важная информация: Весь тур проходит на внедорожнике, пешие прогулки предусмотрены в процессе всего тура. Прогулки по желанию самого туриста.