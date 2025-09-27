Весь тур будет проходить на комфортабельном внедорожнике.
На каждой локации вы будете гулять, совершать небольшие подъёмы к водопадам, интересным и живописным местам, спрятанным от человеческого глаза. Купаться в горячих источниках, принимать солнечные ванны на берегу Иссык-Куля. Совершать конные прогулки. Делать интересные фото.
Описание тура
Программа тура
Первый день
Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык-Куль, через ущелье Боом. Здесь мы посетим каньон Конорчек. После, отправимся к побережью. Проехав часть южного берега, мы посетим каньон «Марс» и остановимся для купания в чистейшей воде и отличных видов озера. Затем прогуляемся и встретим заката в сказочном месте под названием «Сказка».
Второй день
Ледники, водопады, и красные скалы. Посетив ущелье Барскоон, мы увидим самые большие водопады Иссык-Куля. Поднимемся на внедорожнике на высокогорную альпийскую долину, на высоту 4000 метров. У вас будет возможность принять снежные ванны, даже летом и полюбоваться величественными, вечными ледниками горного Тянь-Шаня. Затем отправимся в ущелье Джеты-Огуз — одно из самых живописных ущелий. Красные скалы, альпийские луга, водопад «Девичьи слёзы». Ночевка в юрте, колорит местных жителей, прогулки на лошадях и национальная кухня ждут вас!
Третий день
Русская частичка и святое место. Мы посетим город Каракол с частичкой русского происхождения. Основные достопримечательности, церковь 19 века, мечеть в китайском стиле и музей Пржевальского. Далее отправимся на северное побережье озера, параллельно заехав на горячие источники, для купания. Далее мы посетим Святое озеро изумрудного цвета воды и окружающие его живописные ущелья. Четвертый день Панорамный вид на Иссык-Куль и морская прогулка. После завтрака мы отправимся на высокогорное плато, возвышающее над озером. Насладимся прекрасными видами на озеро и на вершины, окружающие Иссык-Куль. После, прогулка на теплоходе по озеру. Пятый день Отправление. Небольшой отдых. По вашему желанию можно посетить культурный центр Рух Ордо. После, переезд в город Бишкек в аэропорт. Важная информация: Весь тур проходит на внедорожнике, пешие прогулки предусмотрены в процессе всего тура. Прогулки по желанию самого туриста.
в летний период каждую неделю в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык-Куль
- Ущелье Боом
- Каньон Конорчек
- Каньон «Марс»
- Ущелье Барскоон
- Вечные ледники горного Тянь-Шаня
- Ущелье Джеты-Огуз
- Город Каракол
- Музей Пржевальского
- Рух Ордо
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Проживание (ужин и завтрак включен)
- Питьевая вода в процессе всего тура
Что не входит в цену
- Обеды/nВходные билеты в музей или купание в горячих источниках/nКатания на лошадях/nСувениры/n Прогулка на теплоходе
Место начала и завершения?
Г. Бишкек, Аэропорт Манас
Когда и сколько длится?
Когда: в летний период каждую неделю в 07:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 152 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Весь тур проходит на внедорожнике
- Пешие прогулки предусмотрены в процессе всего тура. Прогулки по желанию самого туриста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
