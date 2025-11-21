Вы увидите Григорьевское и Семёновское ущелья, пройдёте по красным скалам Джеты-Огуз
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей: тёплая, удобная и не скользкая обувь; тёплая одежда из непромокающего материала; полотенца, халаты, резиновые тапочки (для источников); фен для сушки волос; необходимые лекарства (при наличии заболеваний); обязательно иметь с собой препарат «Гипоксен»!
Программа тура по дням
Ущелья Иссык-Ата, Кегеты и Боомское, прибытие в Чолпон-Ату
Встретим вас в аэропорту Бишкека, заедем в банк для обмена валюты и отправимся в путь. Первой точкой маршрута станет ущелье Иссык-Ата — место с завораживающей природой, термальными источниками и живописными видами. Далее нас ждёт ущелье Кегеты, известное своими необычными скальными формациями и прозрачными ручьями.
Через Боомское ущелье проедем среди горных массивов и долин, где каждый поворот открывает новые картины величественного Тянь-Шаня. По дороге пообедаем.
Вечером прибудем в Чолпон-Ату, курортный город на берегу озера Иссык-Куль. Заселение в отель, ужин и отдых. По желанию можно погулять по вечерним улицам или прокатиться на катере по водоёму.
Григорьевское ущелье, Нижнее и Среднее озёра, Семёновское ущелье
После завтрака выезд с вещами. Экскурсию начнём с Григорьевского ущелья. Здесь воздух пропитан ароматом сосен, а вдоль склонов шумит горная река. Мы посетим Нижнее озеро, при желании можно пройти пешком к Среднему (около 2 км).
По дороге заедем в юртовый город, где можно ближе познакомиться с традициями кочевого народа Кыргызстана. Обед организуем по местным обычаям.
Далее направимся в Семёновское ущелье, расположенное на хребте Кюнгей-Ала-Тоо. Здесь протекает река Ак-Суу, знаменитая своей кристальной ледниковой водой.
Вечером прибытие в Каракол, размещение в отеле, ужин и отдых.
Ущелье Джеты-Огуз и скала Разбитое сердце
Сегодня отправимся в ущелье Джеты-Огуз, окружённое густой зеленью и знаменитое грядой красных скал Семь волов. Здесь же находится скала Разбитое сердце, куда приходят влюблённые со всего Кыргызстана. При желании можно подняться к водопаду — пешком или на лошади. Место идеально подходит для эффектных фотографий.
Возвращение в Каракол, ужин и отдых.
Ущелье Барскоон, впечатляюще водопады, плато Арабель и высокогорная тундра
Поедем к ущелью Барскоон — одному из самых живописных на южном берегу Иссык-Куля. В густых еловых лесах скрыты водопады Чаша Манаса, Борода аксакала и Слёзы Барса, высотой до 100 м. Их потоки ниспадают с отвесных скал, создавая впечатляющую картину силы и красоты природы.
После обеда в колоритном кафе продолжим путь к плато Арабель, расположенному на высоте около 3800 м. Это редкий пример высокогорной тундры, где раскинулись десятки озёр и болотистых долин, питаемых тающими ледниками.
Вечером прибытие в Каджи-Сай, размещение в отеле, ужин и отдых.
Каньоны Сказка и Марс
Сегодня посетим каньон Сказка — удивительное образование из песчаника и красной глины. Ветер и дожди создали здесь причудливые формы, напоминающие замки, башни и каменные лабиринты.
После обеда направимся к каньону Марс, чьи красные склоны и фантастические рельефы напоминают поверхность одноимённой планеты. С вершины открывается панорама озера Иссык-Куль, снежных гор и зелёных лугов.
По желанию можно организовать беркут-шоу с демонстрацией традиционной охоты. Вечером прибытие в Нарын, заселение в отель, ужин и отдых.
Высокогорное озеро Кель-Суу
После завтрака вас ждёт экскурсия на одно из самых загадочных мест Кыргызстана — высокогорное озеро Кель-Суу, расположенное на высоте около 3500 м. Оно спрятано в узком каньоне между скалами и поражает прозрачной голубизной воды.
С берега видно лишь часть водоёма, а чтобы оценить его полностью, можно отправиться на прогулку на лодке. Иногда озеро исчезает, уходя в подземные гроты, — тогда открываются фантастические виды скал и долин, напоминающих другой мир.
Обед во время экскурсии. Возвращение в отель, ужин и отдых.
Примечание: для посещения Кель-Суу необходим пограничный пропуск (2–4 тыс. сом), который оформляется при бронировании тура.
Озеро Сон-Куль
Позавтракаем, выселимся и направимся к озеру Сон-Куль на высоте более 3000 м. Это одна из самых живописных жемчужин страны, окружённая пиками хребтов Сонкёльтау и Молдотау. Здесь царит тишина, вокруг — альпийские пастбища и цветущие эдельвейсы. У нас будет время погулять, пофотографироваться и просто отдаться созерцанию природы.
Вернёмся в Бишкек к 20:00-21:00. Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом не ранее 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Услуги экскурсовода и сопровождающего
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
- Пограничный пропуск на озеро Кель-Суу - 3500-5000 сом/чел
- Аренда лошадей на Кель-Суу - 1500-2000 сом/чел + 350-500 сом/чел за инструктора (1 инструктор стоит от 2000-3000 сом за группу из 4-5 человек)
- Аренда катера на Иссык-Куль
- Термальные источники - 300-500 сом/чел
- Входные билеты в музеи (если будет время и желание туда попасть)