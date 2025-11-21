Мои заказы

К загадочным горам Тянь-Шаня: тур по главным природным жемчужинам Киргизии на джипе

Побывать в ущельях Джеты-Огуз и Барскоон, увидеть лазурь озёр и полюбоваться каньоном Сказка
Отправляемся в удивительный Кыргызстан, чтобы влюбиться в инопланетные пейзажи, услышать гул водопадов, полюбоваться прозрачными водами Иссык-Куля и величественными пиками Тянь-Шаня.

Вы увидите Григорьевское и Семёновское ущелья, пройдёте по красным скалам Джеты-Огуз
и почувствуете дыхание горных ветров на плато Арабель. Вас ждут водопады Барскоона, фантастические каньоны Сказка и Марс.

Вы подниметесь к высокогорным озёрам Кель-Суу и Сон-Кель, окружённым снежными вершинами и эдельвейсами, прогуляетесь по альпийским пастбищам, заглянете в настоящую юрту, а затем сможете промчать по озеру на лодке или понаблюдать за беркут-шоу с демонстрацией традиционной охоты.

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей: тёплая, удобная и не скользкая обувь; тёплая одежда из непромокающего материала; полотенца, халаты, резиновые тапочки (для источников); фен для сушки волос; необходимые лекарства (при наличии заболеваний); обязательно иметь с собой препарат «Гипоксен»!

Программа тура по дням

1 день

Ущелья Иссык-Ата, Кегеты и Боомское, прибытие в Чолпон-Ату

Встретим вас в аэропорту Бишкека, заедем в банк для обмена валюты и отправимся в путь. Первой точкой маршрута станет ущелье Иссык-Ата — место с завораживающей природой, термальными источниками и живописными видами. Далее нас ждёт ущелье Кегеты, известное своими необычными скальными формациями и прозрачными ручьями.

Через Боомское ущелье проедем среди горных массивов и долин, где каждый поворот открывает новые картины величественного Тянь-Шаня. По дороге пообедаем.

Вечером прибудем в Чолпон-Ату, курортный город на берегу озера Иссык-Куль. Заселение в отель, ужин и отдых. По желанию можно погулять по вечерним улицам или прокатиться на катере по водоёму.

Ущелья Иссык-Ата, Кегеты и Боомское, прибытие в Чолпон-Ату
2 день

Григорьевское ущелье, Нижнее и Среднее озёра, Семёновское ущелье

После завтрака выезд с вещами. Экскурсию начнём с Григорьевского ущелья. Здесь воздух пропитан ароматом сосен, а вдоль склонов шумит горная река. Мы посетим Нижнее озеро, при желании можно пройти пешком к Среднему (около 2 км).

По дороге заедем в юртовый город, где можно ближе познакомиться с традициями кочевого народа Кыргызстана. Обед организуем по местным обычаям.

Далее направимся в Семёновское ущелье, расположенное на хребте Кюнгей-Ала-Тоо. Здесь протекает река Ак-Суу, знаменитая своей кристальной ледниковой водой.

Вечером прибытие в Каракол, размещение в отеле, ужин и отдых.

Григорьевское ущелье, Нижнее и Среднее озёра, Семёновское ущелье
3 день

Ущелье Джеты-Огуз и скала Разбитое сердце

Сегодня отправимся в ущелье Джеты-Огуз, окружённое густой зеленью и знаменитое грядой красных скал Семь волов. Здесь же находится скала Разбитое сердце, куда приходят влюблённые со всего Кыргызстана. При желании можно подняться к водопаду — пешком или на лошади. Место идеально подходит для эффектных фотографий.

Возвращение в Каракол, ужин и отдых.

Ущелье Джеты-Огуз и скала Разбитое сердце
4 день

Ущелье Барскоон, впечатляюще водопады, плато Арабель и высокогорная тундра

Поедем к ущелью Барскоон — одному из самых живописных на южном берегу Иссык-Куля. В густых еловых лесах скрыты водопады Чаша Манаса, Борода аксакала и Слёзы Барса, высотой до 100 м. Их потоки ниспадают с отвесных скал, создавая впечатляющую картину силы и красоты природы.

После обеда в колоритном кафе продолжим путь к плато Арабель, расположенному на высоте около 3800 м. Это редкий пример высокогорной тундры, где раскинулись десятки озёр и болотистых долин, питаемых тающими ледниками.

Вечером прибытие в Каджи-Сай, размещение в отеле, ужин и отдых.

Ущелье Барскоон, впечатляюще водопады, плато Арабель и высокогорная тундра
5 день

Каньоны Сказка и Марс

Сегодня посетим каньон Сказка — удивительное образование из песчаника и красной глины. Ветер и дожди создали здесь причудливые формы, напоминающие замки, башни и каменные лабиринты.

После обеда направимся к каньону Марс, чьи красные склоны и фантастические рельефы напоминают поверхность одноимённой планеты. С вершины открывается панорама озера Иссык-Куль, снежных гор и зелёных лугов.

По желанию можно организовать беркут-шоу с демонстрацией традиционной охоты. Вечером прибытие в Нарын, заселение в отель, ужин и отдых.

Каньоны Сказка и Марс
6 день

Высокогорное озеро Кель-Суу

После завтрака вас ждёт экскурсия на одно из самых загадочных мест Кыргызстана — высокогорное озеро Кель-Суу, расположенное на высоте около 3500 м. Оно спрятано в узком каньоне между скалами и поражает прозрачной голубизной воды.

С берега видно лишь часть водоёма, а чтобы оценить его полностью, можно отправиться на прогулку на лодке. Иногда озеро исчезает, уходя в подземные гроты, — тогда открываются фантастические виды скал и долин, напоминающих другой мир.

Обед во время экскурсии. Возвращение в отель, ужин и отдых.

Примечание: для посещения Кель-Суу необходим пограничный пропуск (2–4 тыс. сом), который оформляется при бронировании тура.

Высокогорное озеро Кель-Суу
7 день

Озеро Сон-Куль

Позавтракаем, выселимся и направимся к озеру Сон-Куль на высоте более 3000 м. Это одна из самых живописных жемчужин страны, окружённая пиками хребтов Сонкёльтау и Молдотау. Здесь царит тишина, вокруг — альпийские пастбища и цветущие эдельвейсы. У нас будет время погулять, пофотографироваться и просто отдаться созерцанию природы.

Вернёмся в Бишкек к 20:00-21:00. Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом не ранее 22:00.

Озеро Сон-Куль

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги экскурсовода и сопровождающего
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
  • Пограничный пропуск на озеро Кель-Суу - 3500-5000 сом/чел
  • Аренда лошадей на Кель-Суу - 1500-2000 сом/чел + 350-500 сом/чел за инструктора (1 инструктор стоит от 2000-3000 сом за группу из 4-5 человек)
  • Аренда катера на Иссык-Куль
  • Термальные источники - 300-500 сом/чел
  • Входные билеты в музеи (если будет время и желание туда попасть)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Бишкек, 20:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Бишкеке
Всем привет! Мы — команда профессиональных организаторов туров в горы Тянь-Шань и на озеро Иссык-Куль. Занимаемся любимым делом больше 10 лет. Восторженные отзывы наших путешественников заставляют развивать это направление и дальше. Места здесь невероятно волшебные и настолько красивые, что вы захотите вернуться туда еще не один раз!

