Иссык-Куль: 7 дней великолепных открытий
Начало: Наши гиды встретят вак в аэропоту
Завтра в 08:00
4 мар в 08:00
$1550 за человека
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
«3 день: Каракол - музей Пржевальского- Чолпон-Ата - горячие источники - Бишкек»
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
$680 за человека
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
«По прибытии в Чолпон-Ату заглянем в Музей петроглифов»
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
110 000 ₽ за человека
