Утром направимся в сторону Северного Тянь-Шаня, к берегу живописного озера Иссык-Куль, где раскинулся город Чолпон-Ата. По дороге сделаем паузу, чтобы осмотреть башню Бурана. Это возведённый в 11 веке кирпичный минарет, окружённый садом балбалов — надгробных памятников, жерновов и камней с петроглифами. Эти древние сооружения начали появляться здесь ещё до нашей эры.

После прогулки продолжим путь. По прибытии в Чолпон-Ату заглянем в Музей петроглифов. Здесь на впечатляющей территории под открытым небом рассыпаны тысячи камней с многовековыми наскальными надписями и рисунками.

Если у вас будет желание, сделаем остановку, чтобы искупаться в горячих источниках (за доплату). Также можно отдохнуть на пляже у Иссык-Куля. Вечером разместимся в уютном отеле и подготовимся к последующим приключениям.