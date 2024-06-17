На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру

Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Присоединяйтесь к нашему путешествию и откройте для себя настоящий Кыргызстан.

В составе мини-группы мы устроим джипинг в окрестностях озера Иссык-Куль, где рассыпаны множество красочных природных локаций.

А погрузиться в самобытную культуру и
читать дальше

кочевые традиции этой страны позволит изучение древних городов, петроглифов, исторических памятников, отдых в этнокомплексах, юрточном лагере и на экоферме.

Вас также ждут ужин в дунганской семье, шоу с беркутами и мастер-класс по изготовлению войлочных изделий, являющихся важной частью наследия этого региона.

На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+

Проживание. Размещение по 1-4 человека в номерах в отелях и на экоферме, в юрте с удобствами внутри.

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Чункурчак: прогулка по Небесному мосту, полёт на зиплайне

Встретим вас у аэропорта Бишкека. Сразу поедем к ущелью Чункурчак, которое считается одним из красивейших в Кыргызстане и находится недалеко от столицы. Устроим захватывающее приключение — прогуляемся по Небесному мосту над пропастью, созерцая горные пейзажи вокруг. Добавим ещё больше адреналина, прокатившись над бездной на зиплайне. К вечеру вернёмся в Бишкек, разместимся в отеле и отдохнём.

Ущелье Чункурчак: прогулка по Небесному мосту, полёт на зиплайнеУщелье Чункурчак: прогулка по Небесному мосту, полёт на зиплайнеУщелье Чункурчак: прогулка по Небесному мосту, полёт на зиплайнеУщелье Чункурчак: прогулка по Небесному мосту, полёт на зиплайне
2 день

Башня Бурана, Музей петроглифов, прибытие в Чолпон-Ату

Утром направимся в сторону Северного Тянь-Шаня, к берегу живописного озера Иссык-Куль, где раскинулся город Чолпон-Ата. По дороге сделаем паузу, чтобы осмотреть башню Бурана. Это возведённый в 11 веке кирпичный минарет, окружённый садом балбалов — надгробных памятников, жерновов и камней с петроглифами. Эти древние сооружения начали появляться здесь ещё до нашей эры.

После прогулки продолжим путь. По прибытии в Чолпон-Ату заглянем в Музей петроглифов. Здесь на впечатляющей территории под открытым небом рассыпаны тысячи камней с многовековыми наскальными надписями и рисунками.

Если у вас будет желание, сделаем остановку, чтобы искупаться в горячих источниках (за доплату). Также можно отдохнуть на пляже у Иссык-Куля. Вечером разместимся в уютном отеле и подготовимся к последующим приключениям.

Башня Бурана, Музей петроглифов, прибытие в Чолпон-АтуБашня Бурана, Музей петроглифов, прибытие в Чолпон-АтуБашня Бурана, Музей петроглифов, прибытие в Чолпон-АтуБашня Бурана, Музей петроглифов, прибытие в Чолпон-Ату
3 день

Григорьевское и Семёновское ущелья, этнокомплексы

После завтрака освободим номера и продолжим путешествие. Заедем в этнокомплекс «Рух Ордо», где можно познакомиться с киргизской культурой и посетить расположенные тут музеи, картинную и фотогалереи, зал искусств и другие объекты.

Доберёмся к Григорьевскому и Семёновскому ущельям, которые известны богатыми хвойными лесами и множеством редких животных и птиц, ненадолго заедем в этнокомплекс «Кочмон Ордо». В завершение дня прибудем на экоферму, где проведём сегодняшнюю ночь.

Григорьевское и Семёновское ущелья, этнокомплексыГригорьевское и Семёновское ущелья, этнокомплексыГригорьевское и Семёновское ущелья, этнокомплексыГригорьевское и Семёновское ущелья, этнокомплексы
4 день

Прогулка по экоферме, променад по Караколу, национальный ужин

Начнём день с экскурсии по экоферме. Нам расскажут о традиционных занятиях и ремёслах и ведении сельского хозяйства, покажут обитающих тут животных и дадут попробовать выращенные здесь овощи и фрукты.

Далее поедем в город Каракол, облик которого больше напоминает Центральную Россию, нежели Азию. Посетим деревянную Дунганскую мечеть, построенную китайским архитектором в виде буддийской пагоды, и православный собор Святой Троицы.

На ужин отправимся к дунганской семье, отведаем национальные блюда и познакомимся с бытом и обычаями этого народа. Ночевать останемся в отеле Каракола.

Прогулка по экоферме, променад по Караколу, национальный ужинПрогулка по экоферме, променад по Караколу, национальный ужинПрогулка по экоферме, променад по Караколу, национальный ужинПрогулка по экоферме, променад по Караколу, национальный ужин
5 день

Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, шоу с беркутами

Позавтракав, поедем в поражающее красотой ущелье Джеты-Огуз, которое названо в честь монументальной гряды красных скал Семь быков. Полюбуемся впечатляющими пейзажами и сделаем десятки ярких фотографий.

Продолжим прогулку на свежем воздухе в киргизской Швейцарии — ущелье Барскаун с впечатляющей нетронутой природой. Тут же в долине протекают несколько водопадов, окутанных древними легендами.

Вечером вы сможете почувствовать себя настоящими кочевниками, ведь ночевать мы останемся в аутентичных обустроенных юртах. А добавит национального колорита красочное шоу с беркутами.

Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, шоу с беркутамиУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, шоу с беркутамиУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, шоу с беркутамиУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, шоу с беркутами
6 день

Каньоны Сказка и Аксай, мастер-класс

Позавтракаем и направимся к каньону Сказка, который поражает красными глиняными скалами, создающими инопланетные, словно марсианские, ландшафты. Затем заедем в село Боконбаево и посетим мастер-класс по изготовлению изделий из войлока. Это традиционное ремесло бережно передаётся в Кыргызстане из поколения в поколение, в каждой области отличается техническими и художественными приёмами и является визитной карточкой страны.

Во второй половине дня увидим Аксайские каньоны, сложенные из песчаника и опутанные многочисленными высохшими руслами, из-за чего их называют долиной забытых рек. К вечеру вернёмся в Бишкек, разместимся в отеле и отдохнём.

Каньоны Сказка и Аксай, мастер-классКаньоны Сказка и Аксай, мастер-классКаньоны Сказка и Аксай, мастер-классКаньоны Сказка и Аксай, мастер-класс
7 день

Экскурсия по Бишкеку, возвращение домой

Если вам позволит время обратного вылета, после завтрака пойдём гулять по Бишкеку. Вы осмотрите главные достопримечательности, парки и скверы, узнаете о богатой истории и культуре Кыргызстана, погрузитесь в жизнь столицы. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Экскурсия по Бишкеку, возвращение домойЭкскурсия по Бишкеку, возвращение домойЭкскурсия по Бишкеку, возвращение домойЭкскурсия по Бишкеку, возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет100 606 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на внедорожнике
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
  • Проживание
  • Завтраки
  • Входные билеты и экскурсии по программе, экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Обеды и ужины - 500-1000₽ ежедневно на человека
  • Посещение термальных источников - 300₽
  • Стоимость тура в период с 24 июня по 1 декабря 2024 года составляет 91 203₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
Завершение: Аэропорт Бишкека, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураМузеиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры7-дневные турыУщельяПопулярные местаИссык-КульБашня БуранаНа ноябрьские праздникиБилеты на шоу

Похожие туры из Бишкека

Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
ХорошоТам