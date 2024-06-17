В составе мини-группы мы устроим джипинг в окрестностях озера Иссык-Куль, где рассыпаны множество красочных природных локаций.
А погрузиться в самобытную культуру и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 3+
Проживание. Размещение по 1-4 человека в номерах в отелях и на экоферме, в юрте с удобствами внутри.
Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.
Программа тура по дням
Ущелье Чункурчак: прогулка по Небесному мосту, полёт на зиплайне
Встретим вас у аэропорта Бишкека. Сразу поедем к ущелью Чункурчак, которое считается одним из красивейших в Кыргызстане и находится недалеко от столицы. Устроим захватывающее приключение — прогуляемся по Небесному мосту над пропастью, созерцая горные пейзажи вокруг. Добавим ещё больше адреналина, прокатившись над бездной на зиплайне. К вечеру вернёмся в Бишкек, разместимся в отеле и отдохнём.
Башня Бурана, Музей петроглифов, прибытие в Чолпон-Ату
Утром направимся в сторону Северного Тянь-Шаня, к берегу живописного озера Иссык-Куль, где раскинулся город Чолпон-Ата. По дороге сделаем паузу, чтобы осмотреть башню Бурана. Это возведённый в 11 веке кирпичный минарет, окружённый садом балбалов — надгробных памятников, жерновов и камней с петроглифами. Эти древние сооружения начали появляться здесь ещё до нашей эры.
После прогулки продолжим путь. По прибытии в Чолпон-Ату заглянем в Музей петроглифов. Здесь на впечатляющей территории под открытым небом рассыпаны тысячи камней с многовековыми наскальными надписями и рисунками.
Если у вас будет желание, сделаем остановку, чтобы искупаться в горячих источниках (за доплату). Также можно отдохнуть на пляже у Иссык-Куля. Вечером разместимся в уютном отеле и подготовимся к последующим приключениям.
Григорьевское и Семёновское ущелья, этнокомплексы
После завтрака освободим номера и продолжим путешествие. Заедем в этнокомплекс «Рух Ордо», где можно познакомиться с киргизской культурой и посетить расположенные тут музеи, картинную и фотогалереи, зал искусств и другие объекты.
Доберёмся к Григорьевскому и Семёновскому ущельям, которые известны богатыми хвойными лесами и множеством редких животных и птиц, ненадолго заедем в этнокомплекс «Кочмон Ордо». В завершение дня прибудем на экоферму, где проведём сегодняшнюю ночь.
Прогулка по экоферме, променад по Караколу, национальный ужин
Начнём день с экскурсии по экоферме. Нам расскажут о традиционных занятиях и ремёслах и ведении сельского хозяйства, покажут обитающих тут животных и дадут попробовать выращенные здесь овощи и фрукты.
Далее поедем в город Каракол, облик которого больше напоминает Центральную Россию, нежели Азию. Посетим деревянную Дунганскую мечеть, построенную китайским архитектором в виде буддийской пагоды, и православный собор Святой Троицы.
На ужин отправимся к дунганской семье, отведаем национальные блюда и познакомимся с бытом и обычаями этого народа. Ночевать останемся в отеле Каракола.
Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, шоу с беркутами
Позавтракав, поедем в поражающее красотой ущелье Джеты-Огуз, которое названо в честь монументальной гряды красных скал Семь быков. Полюбуемся впечатляющими пейзажами и сделаем десятки ярких фотографий.
Продолжим прогулку на свежем воздухе в киргизской Швейцарии — ущелье Барскаун с впечатляющей нетронутой природой. Тут же в долине протекают несколько водопадов, окутанных древними легендами.
Вечером вы сможете почувствовать себя настоящими кочевниками, ведь ночевать мы останемся в аутентичных обустроенных юртах. А добавит национального колорита красочное шоу с беркутами.
Каньоны Сказка и Аксай, мастер-класс
Позавтракаем и направимся к каньону Сказка, который поражает красными глиняными скалами, создающими инопланетные, словно марсианские, ландшафты. Затем заедем в село Боконбаево и посетим мастер-класс по изготовлению изделий из войлока. Это традиционное ремесло бережно передаётся в Кыргызстане из поколения в поколение, в каждой области отличается техническими и художественными приёмами и является визитной карточкой страны.
Во второй половине дня увидим Аксайские каньоны, сложенные из песчаника и опутанные многочисленными высохшими руслами, из-за чего их называют долиной забытых рек. К вечеру вернёмся в Бишкек, разместимся в отеле и отдохнём.
Экскурсия по Бишкеку, возвращение домой
Если вам позволит время обратного вылета, после завтрака пойдём гулять по Бишкеку. Вы осмотрите главные достопримечательности, парки и скверы, узнаете о богатой истории и культуре Кыргызстана, погрузитесь в жизнь столицы. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|100 606 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на внедорожнике
- Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
- Проживание
- Завтраки
- Входные билеты и экскурсии по программе, экосборы
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Обеды и ужины - 500-1000₽ ежедневно на человека
- Посещение термальных источников - 300₽
- Стоимость тура в период с 24 июня по 1 декабря 2024 года составляет 91 203₽ с человека