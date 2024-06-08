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10%
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
506$456 за всё до 4 чел.
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10%
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
3 авг в 15:00
10 авг в 15:00
8170073 530₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
6390057 510₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина8 июня 2024Выбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тура и водитель Константин оказался
- ААлексей30 мая 2024Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
- ТТамара23 октября 2023Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Со скидкой»
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