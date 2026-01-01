Найдено 3 тура в категории « 7-дневные туры » в Иссыке-Куль на русском языке, цены от 67 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 7 дней 10% Путешествие вокруг Иссык-Куля Приглашаем вас в тур по Киргизии от 67 500 ₽ 75 000 ₽ за человека 7 дней Путешествие к жемчужине Кыргызстана Данный тур познакомит вас с самыми интересными и популярными достопримечательностями от 100 000 ₽ за человека 7 дней 10% Цветение маков в Киргизии Цветущие маки, марсианские каньоны, водопады и ущелья - шикарная программа для ценителей красоты от 80 799 ₽ 89 777 ₽ за человека Все туры Иссыка-Куль

