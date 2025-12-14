Индивидуальная
до 6 чел.
Каракол, ущелье Джети-Огуз, скалы и водопад
Пройти горными и лесными тропами, чтобы почувствовать живой дух Восточного Кыргызстана
Начало: По договорённости
«Вы подниметесь по ущелью к 27-метровому водопаду, скрытому в тени елей12:30 — обед в юрте у подножия ущелья»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В ущелья Сказка и Барскаун - из Каракола
Увидеть песчаные скалы в форме замков и чудовищ, водопады и незамерзающее озеро Иссык-Куль
Начало: От места вашего проживания
«Впереди — пёстрые песчаные скалы каньона Сказка, дикий пляж с видом на горы и водопады Барскауна в хвойном ущелье»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Каракола - в Григорьевское и Семёновское ущелья
Заехать на форелевое хозяйство, а после насладиться красотами Тянь-Шаня и отдохнуть в юрте
Начало: От места проживания
«Перевал между Семёновским и Григорьевским ущельями»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Каракола - в ущелье Алтын-Арашан
Прочувствовать магию Тянь-Шаня среди хвойных лесов, горных рек и горячих источников
Начало: По договорённости
«Дорога по ущелью Алтын-Арашан доступна только внедорожникам: серпантины, ельники, каменистые подъёмы и горная река»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
