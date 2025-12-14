Найдено 4 экскурсии в категории « Ущелья » в Караколе на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

На машине 9 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Каракол, ущелье Джети-Огуз, скалы и водопад Пройти горными и лесными тропами, чтобы почувствовать живой дух Восточного Кыргызстана Начало: По договорённости «Вы подниметесь по ущелью к 27-метровому водопаду, скрытому в тени елей12:30 — обед в юрте у подножия ущелья» €180 за всё до 6 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 7 чел. В ущелья Сказка и Барскаун - из Каракола Увидеть песчаные скалы в форме замков и чудовищ, водопады и незамерзающее озеро Иссык-Куль Начало: От места вашего проживания «Впереди — пёстрые песчаные скалы каньона Сказка, дикий пляж с видом на горы и водопады Барскауна в хвойном ущелье» €250 за всё до 7 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 7 чел. Из Каракола - в Григорьевское и Семёновское ущелья Заехать на форелевое хозяйство, а после насладиться красотами Тянь-Шаня и отдохнуть в юрте Начало: От места проживания «Перевал между Семёновским и Григорьевским ущельями» €250 за всё до 7 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Каракола - в ущелье Алтын-Арашан Прочувствовать магию Тянь-Шаня среди хвойных лесов, горных рек и горячих источников Начало: По договорённости «Дорога по ущелью Алтын-Арашан доступна только внедорожникам: серпантины, ельники, каменистые подъёмы и горная река» €180 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Каракола

