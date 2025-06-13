Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Караколе на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

На машине 9 часов Индивидуальная до 6 чел. Каракол, ущелье Джети-Огуз, скалы и водопад Пройти горными и лесными тропами, чтобы почувствовать живой дух Восточного Кыргызстана Начало: По договорённости €180 за всё до 6 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 7 чел. Из Каракола - в Григорьевское и Семёновское ущелья Заехать на форелевое хозяйство, а после насладиться красотами Тянь-Шаня и отдохнуть в юрте Начало: От места проживания €250 за всё до 7 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Каракола - в ущелье Алтын-Арашан Прочувствовать магию Тянь-Шаня среди хвойных лесов, горных рек и горячих источников Начало: По договорённости €180 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Каракола

Ответы на вопросы от путешественников по Караколу в категории «Индивидуальные»

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