Индивидуальная
до 6 чел.
Каракол, ущелье Джети-Огуз, скалы и водопад
Пройти горными и лесными тропами, чтобы почувствовать живой дух Восточного Кыргызстана
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Каракола - в Григорьевское и Семёновское ущелья
Заехать на форелевое хозяйство, а после насладиться красотами Тянь-Шаня и отдохнуть в юрте
Начало: От места проживания
Завтра в 08:30
14 июн в 08:30
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Каракола - в ущелье Алтын-Арашан
Прочувствовать магию Тянь-Шаня среди хвойных лесов, горных рек и горячих источников
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Караколу в категории «Индивидуальные»
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