На мастер-классе «Ош - город хлебный» участники смогут погрузиться в атмосферу кыргызской кухни.
Здесь раскрываются секреты изготовления тандыра, а также предоставляется возможность слепить и испечь свою лепешку. В завершение мероприятия гостей ждет традиционный ошский завтрак с горячим хлебом и свежим каймаком. Включены все необходимые услуги, включая трансфер и завтрак
Здесь раскрываются секреты изготовления тандыра, а также предоставляется возможность слепить и испечь свою лепешку. В завершение мероприятия гостей ждет традиционный ошский завтрак с горячим хлебом и свежим каймаком. Включены все необходимые услуги, включая трансфер и завтрак
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍞 Узнайте секреты изготовления тандыра
- 👩🍳 Познакомьтесь с местными пекарями
- 👐 Слепите свою лепешку
- 🍽 Насладитесь ошским завтраком
- 🚗 Включен трансфер
Что можно увидеть
- Мастерская под открытым небом
- Чайхана
Описание мастер-класса
Хлебосольный Ош
Вы посетите мастерскую под открытым небом, где раскроете секреты изготовления печи тандыр. А также познакомитесь с местными пекарями: они покажут, как слепить лепешку и придать ей товарный вид. Если осмелитесь, сможете своими руками отправить тесто в раскаленную духовку! В завершение мы заглянем в уютную чайхану, где отведаем ошский завтрак с горячим хлебом, свежим каймаком и зеленым чаем.
Организационные детали
В стоимость все включено: трансфер, завтрак, мастер-класс.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Араванского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Атабек — ваш гид в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 315 туристов
Привет всем! Меня зовут Атабек, я коренной ошанин и ярый фанат своего города. По образованию политолог-международник, но решил посвятить себя туризму. Я стараюсь быть не просто гидом, а настоящим сказителем. Помогаю гостям раскрыть душу Кыргызстана и увидеть его изнутри.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Атабек - не только прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой город и в своё дело. Это душевный и чуткий человек. Он дал нам информацию и контакты, чтобы мы смогли провести время
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Обожаю такой формат экскурсии! Очень душевно, по-домашнему, как будто приехал к своим родственникам))) испекли лепешки, позавтракали ими же. Посмотрели как мастер делает тандыры, а так же прогулялись по старейшей жилой части Оша. Атабек постоянно нам что-то рассказывал - было не скучно, экскурсия прошла замечательно.
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А
Хотим поблагодарить Атабека за интересную авторскую экскурскию. Посетили мастерскую по изготовлению тандыров, а затем пекарню. Посмотрели, как делают хлеб пекари, попробовали сами, а затем позавтракали и поговорили об Оше. Чудесно, атмосферно, с душой и с любовью к городу. Спасибо большое!
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Огромное спасибо Атабеку за организацию нашей экскурсии. Мы были в Оше всего 2 дня, но нам удалось вместить все лучшее в них. И Атабек составил для нас отличный маршрут: утром
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И
Очень понравилась экскурсия, рекомендации по ресторанчикам, что посмотреть в Фергане, спасибо огромное, приедем еще.
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А
Самому испечь хлеб, это ли не мечта современного человека, рекомендую.
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