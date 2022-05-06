Что вас ожидает

Самое-самое в Оше

Мы начнем прогулку с главной площади и парка им. Заднепровского. Вы познакомитесь с историей «русского Оша» и его первых жителей, заглянете в собор Архангела Михаила и оцените самый большой памятник Ленину в Средней Азии. Далее пройдете по центральной улице города, рассматривая советскую архитектуру и настенные мозаики. А в этнографическом парке Алымбек Датка прикоснетесь к богатому прошлому нашей страны.

Вкусный Ош

Вы продегустируете традиционные кисломолочные напитки Кыргызстана: максым и чалап. А также попробуете вкуснейший горный мед и узнаете, почему его так полюбили в Японии и Швейцарии. В завершение мы посетим лучшую кофейню города, где вы сможете задать мне любые интересующие вопросы о городе и стране. Я с радостью расскажу об удивительных местных традициях, истории и кухне.

Организационные детали

Дегустации включены в стоимость.