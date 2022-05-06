Добро пожаловать в Ош

Главные достопримечательности южной столицы Кыргызстана на обзорной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю вместе погрузиться в историю, культуру и архитектуру Оша! Мы побываем на его главных улицах и в тенистых парках, посетим собор Архангела Михаила и рассмотрим мозаики на советских домах.

Я не дам вам заскучать и расскажу о любимом городе весело, увлекательно и с душой.
Добро пожаловать в Ош
Добро пожаловать в Ош
Добро пожаловать в Ош
Добро пожаловать в Ош
Добро пожаловать в Ош
Добро пожаловать в Ош
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Оше

Мы начнем прогулку с главной площади и парка им. Заднепровского. Вы познакомитесь с историей «русского Оша» и его первых жителей, заглянете в собор Архангела Михаила и оцените самый большой памятник Ленину в Средней Азии. Далее пройдете по центральной улице города, рассматривая советскую архитектуру и настенные мозаики. А в этнографическом парке Алымбек Датка прикоснетесь к богатому прошлому нашей страны.

Вкусный Ош

Вы продегустируете традиционные кисломолочные напитки Кыргызстана: максым и чалап. А также попробуете вкуснейший горный мед и узнаете, почему его так полюбили в Японии и Швейцарии. В завершение мы посетим лучшую кофейню города, где вы сможете задать мне любые интересующие вопросы о городе и стране. Я с радостью расскажу об удивительных местных традициях, истории и кухне.

Организационные детали

Дегустации включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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