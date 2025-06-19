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Познавательные экскурсии на природе в Оше

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Оше на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Ош: восхождение на Трон Соломона
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия на Сулайман-Тоо
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
«Мы покорим священную гору Сулайман-Тоо, заглянем в пещерный музей и станем свидетелями культовых ритуалов местных жителей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
от €50 за всё до 20 чел.
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
«Мы поднимемся на гору Сулейман-Тоо по тропе паломников на южном склоне — набор высоты составит 150 метров»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Из города Ош - к озеру Сары-Челек
На машине
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из города Ош - к озеру Сары-Челек
Открыть один из самых красивых уголков Кыргызстана с ночёвкой или без
Начало: На Центральной площади
«Вход в охраняемую территорию с нетронутой природой»
29 июн в 08:00
1 июл в 08:00
€250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    19 июня 2025
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Огромное спасибо Атабеку за познавательные и душевные экскурсии. Мы совершили восхождение на гору Сулайман-Тоо и затем готовили плов дома у
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    Атабека. Все было продумано и прекрасно спланировано. Атабек замечательный рассказчик, интеллигентный и эрудированный. Прекрасно говорит по-русски. Мы особенно благодарны за гостеприимство его семьи, которая принимала нас у себя дома, где мы узнали секреты приготовления вкуснейшего ошского плова. Кроме того, Атабек помог нам найти гида в Арсланбобе. Мы очень благодарны за все и рекомендуем Атабека всем, кто хочет узнать больше об Оше и Кыргызстане.

  • А
    Артем
    12 мая 2025
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Атабек замечательный гид и собеседник. Экскурсия была интересной и познавательной. Поднялись на гору Соломона. Всё прошло отлично. Успехов. На связи.
  • Л
    Лилия
    1 мая 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем!
    Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехалаСпасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехалаСпасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала
  • Д
    Дарья
    24 августа 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Экскурсию проводил молодой человек Атабек. Очень приятный и культурный. Мы неторопливо и вдумчиво всё осмотрели. Много интересующих вопросов задали и получили ответы. Замечательная экскурсия и не менее замечательный экскурсовод.
  • Д
    Дарья
    1 августа 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана.
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    Программа охватывает не только посещение музея, но также посещение интересных локаций на горе. Ставлю твёрдую «отлично» и горячо рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Ош!

    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об
  • Н
    Настя
    10 мая 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
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    от этого сильно не устали, не смотря на жару. Татьяна родилась в Оше, с любовью рассказывает про свой город. Рекомендую гида и экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Ошу в июне 2025
Сейчас в Оше в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 250. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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