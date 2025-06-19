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Атабека. Все было продумано и прекрасно спланировано. Атабек замечательный рассказчик, интеллигентный и эрудированный. Прекрасно говорит по-русски. Мы особенно благодарны за гостеприимство его семьи, которая принимала нас у себя дома, где мы узнали секреты приготовления вкуснейшего ошского плова. Кроме того, Атабек помог нам найти гида в Арсланбобе. Мы очень благодарны за все и рекомендуем Атабека всем, кто хочет узнать больше об Оше и Кыргызстане.