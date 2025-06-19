Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия на Сулайман-Тоо
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
«Мы покорим священную гору Сулайман-Тоо, заглянем в пещерный музей и станем свидетелями культовых ритуалов местных жителей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
от €50 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
«Мы поднимемся на гору Сулейман-Тоо по тропе паломников на южном склоне — набор высоты составит 150 метров»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Из города Ош - к озеру Сары-Челек
Открыть один из самых красивых уголков Кыргызстана с ночёвкой или без
Начало: На Центральной площади
«Вход в охраняемую территорию с нетронутой природой»
29 июн в 08:00
1 июл в 08:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина19 июня 2025Огромное спасибо Атабеку за познавательные и душевные экскурсии. Мы совершили восхождение на гору Сулайман-Тоо и затем готовили плов дома у
- ААртем12 мая 2025Атабек замечательный гид и собеседник. Экскурсия была интересной и познавательной. Поднялись на гору Соломона. Всё прошло отлично. Успехов. На связи.
- ЛЛилия1 мая 2025Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем!
- ДДарья24 августа 2024Экскурсию проводил молодой человек Атабек. Очень приятный и культурный. Мы неторопливо и вдумчиво всё осмотрели. Много интересующих вопросов задали и получили ответы. Замечательная экскурсия и не менее замечательный экскурсовод.
- ДДарья1 августа 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана.
- ННастя10 мая 2024Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Природа и пейзажи»
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