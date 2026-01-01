Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу
Начало: Аэропорт города Ош. Время встречи будет сообщено д...
27 июн в 08:00
4 июл в 08:00
$820 за человека
-
10%
Услышать зов гор: своей компанией по югу Кыргызстана. Треккинги, гастрономия и юрты (всё включено)
Дойти к базовому лагерю пика Ленина, побывать в неизведанных местах и насладиться местной кухней
Начало: Аэропорт Оша, 8:00
20 мая в 08:00
27 мая в 08:00
$1035
$1150 за человека
Джип-тур по неизведанному Кыргызстану с геологом: горы, мастер-классы и проживание в юртах
Узнать о формировании Тянь-Шаня и Памира, поучиться ткать ковры и увидеть окаменелости
Начало: Ош, 7:00
11 мая в 07:00
8 июн в 07:00
70 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Оше
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Оше в феврале 2026
Сейчас в Оше в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 820 до 70 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Оше (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Активные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от $820. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель