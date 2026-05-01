Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
Одежда и обувь
• Удобную треккинговую обувь
• Куртку от ветра и дождя
• Тёплую кофту / флиску
• Головной убор, солнцезащитные очки
• Сменную одежду
Личное
• Небольшой рюкзак для дневных прогулок
• Солнцезащитный крем
• Личную аптечку и индивидуальные лекарства
• Бутылку для воды
• Пауэрбанк
📌 Специального снаряжения не требуется — все треккинги налегке.
Программа тура по дням
Путь в горы, озеро Карагамыш
Встретим вас в аэропорту и отправимся в путь. Сделаем остановки у камня Женское счастье и в Красных горах. Прогулки позволят нам познакомиться с природой юга Кыргызстана. Прибудем к высокогорному озеру Карагамыш, насладимся атмосферой и сделаем фотографии.
Разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.
Озеро Сары-Челек и лёгкий треккинг
Мы отправимся к озеру Сары-Челек — жемчужине южного Кыргызстана, окружённому лесами и вершинами.
Для треккинга предусмотрены два маршрута на выбор: к трём озёрам — лёгкий путь около 3–4 км в одну сторону (~2–3 часа ходьбы), или на панораму — обзорная тропа с захватывающими видами на водоёмы и горы (~1,5–2 часа).
По пути мы будем делать фотографии лесов, водопадов и кристально чистой воды.
Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Прогулка по местам Александра Македонского, ореховый лес, водопады и джип-тур на ретроавтомобилях
Будем гулять по местам, связанным с походами Александра Македонского. Пройдём по самому большому в мире ореховому лесу. Шум листвы, аромат леса и солнечные лучи сквозь кроны создадут атмосферу волшебства.
Мы посетим два водопада — большой и малый, полюбуемся мощью воды, сделаем фотографии и немного освежимся. Далее нас ждёт джипинг на ретроавтомобилях по лесным тропам, что добавит драйва и ощущения приключения.
Ущелье Мурдаш, озеро Любви, перевал Талдык
Мы посетим ущелье Мурдаш и прогуляемся среди живописных горных пейзажей. Далее отправимся к озеру Любви — сказочному месту, где вода отражает вершины. Будем останавливаться в живописных местах и фотографироваться.
Затем мы поднимемся на перевал Талдык (3600 метров), ощутим простор и свежесть горного воздуха. Ночь проведём в купольных домах, наслаждаясь комфортом среди высокогорья и звёздным небом.
Треккинг к озеру Тулпар-Коль
Сегодня мы отправимся к высокогорному озеру Тулпар-Коль. Это идеальное место для фотографий на фоне вершин и зелёных долин. Вас ждёт лёгкий треккинг, он займёт 2–3 часа, набор высоты составит до 400–500 метров.
Треккинг к базовому лагерю пика Ленина
Мы совершим треккинг к базовому лагерю пика Ленина. Маршрут рассчитан на лёгкий/средний уровень, для новичков предусмотрена упрощённая тропа. Подъём займёт 3–5 часов, с набором высоты около 500–600 метров. Выход будет дневным и налегке, снаряжение не потребуется. По пути мы остановимся у ледников, горных рек и панорам Памира, чтобы сделать фотографии и насладиться видами.
Вернёмся к гостевому дому, где поужинаем и отдохнём.
Треккинг в ущелье Хожокелен
Сегодня мы отправимся в ущелье Хожокелен — живописное место с уникальными скальными формациями и чистым горным воздухом. Прогуляемся к водопаду, треккинг займёт 2–4 часа с набором высоты до 400 метров. Мы исследуем пещеру в ущелье, ощутим дух горного приключения и сделаем необычные фотографии.
Вечером поужинаем и отдохнём.
Папанское водохранилище, каньон Лаглан и завершение тура
Доберёмся к Папанскому водохранилищу — живописному месту с чистой водой, в которой отражаются пики гор. Посетим каньон Лаглан, насладимся видами и тишиной. Затем доставим вас в Ош или аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1150
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида-водителя на протяжении всего тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в национальные парки
- Помощь с фото и видео
Что не входит в цену
- Билеты до Оша и обратно
- Перекусы и напитки в кафе по дороге
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за повышенную категорию номера
- Медицинская страховка (рекомендуется)
- Дополнительные активности: катание на лошадях, баня, другие развлечения вне программы
- Стоимость за 1 человека зависит от количества участников:
- При группе из 3 человек - $1350 за человека
- При группе из 2 человек - $1800 за человека
- При группе из 1 человека - $2800