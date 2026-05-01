Услышать зов гор: своей компанией по югу Кыргызстана. Треккинги, гастрономия и юрты (всё включено)

Дойти к базовому лагерю пика Ленина, побывать в неизведанных местах и насладиться местной кухней
Предлагаем покинуть душные города и забыть о шуме мегаполиса, настроиться на созерцание и начать захватывающее приключение в горах Киргизии.

На комфортабельных джипах мы доедем туда, куда не добираются остальные путешественники, покажем
вам места силы и природные локации, о которых не знают приезжие.

Вас ждут треккинги налегке и в спокойном темпе, чтобы было время услышать тишину и просто насладиться озёрами, в которых отражаются вершины, бескрайними зелёными долинами и высокими водопадами.

Если вы готовы к более серьёзной нагрузке, мы совершим треккинг к базовому лагерю пика Ленина — маршрут займёт 3-5 часов, но каждый шаг будет стоить видов, которые перед вами откроются. Если не уверены в своих силах, мы предложим упрощённую тропу.

В стоимость мы включили завтраки и обеды, чтобы вы насладились блюдами традиционной кухни, а также проживание в гостевом доме и юртах.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

Одежда и обувь
• Удобную треккинговую обувь
• Куртку от ветра и дождя
• Тёплую кофту / флиску
• Головной убор, солнцезащитные очки
• Сменную одежду

Личное
• Небольшой рюкзак для дневных прогулок
• Солнцезащитный крем
• Личную аптечку и индивидуальные лекарства
• Бутылку для воды
• Пауэрбанк

📌 Специального снаряжения не требуется — все треккинги налегке.

Программа тура по дням

1 день

Путь в горы, озеро Карагамыш

Встретим вас в аэропорту и отправимся в путь. Сделаем остановки у камня Женское счастье и в Красных горах. Прогулки позволят нам познакомиться с природой юга Кыргызстана. Прибудем к высокогорному озеру Карагамыш, насладимся атмосферой и сделаем фотографии.

Разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.

2 день

Озеро Сары-Челек и лёгкий треккинг

Мы отправимся к озеру Сары-Челек — жемчужине южного Кыргызстана, окружённому лесами и вершинами.

Для треккинга предусмотрены два маршрута на выбор: к трём озёрам — лёгкий путь около 3–4 км в одну сторону (~2–3 часа ходьбы), или на панораму — обзорная тропа с захватывающими видами на водоёмы и горы (~1,5–2 часа).

По пути мы будем делать фотографии лесов, водопадов и кристально чистой воды.

Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.

3 день

Прогулка по местам Александра Македонского, ореховый лес, водопады и джип-тур на ретроавтомобилях

Будем гулять по местам, связанным с походами Александра Македонского. Пройдём по самому большому в мире ореховому лесу. Шум листвы, аромат леса и солнечные лучи сквозь кроны создадут атмосферу волшебства.

Мы посетим два водопада — большой и малый, полюбуемся мощью воды, сделаем фотографии и немного освежимся. Далее нас ждёт джипинг на ретроавтомобилях по лесным тропам, что добавит драйва и ощущения приключения.

4 день

Ущелье Мурдаш, озеро Любви, перевал Талдык

Мы посетим ущелье Мурдаш и прогуляемся среди живописных горных пейзажей. Далее отправимся к озеру Любви — сказочному месту, где вода отражает вершины. Будем останавливаться в живописных местах и фотографироваться.

Затем мы поднимемся на перевал Талдык (3600 метров), ощутим простор и свежесть горного воздуха. Ночь проведём в купольных домах, наслаждаясь комфортом среди высокогорья и звёздным небом.

5 день

Треккинг к озеру Тулпар-Коль

Сегодня мы отправимся к высокогорному озеру Тулпар-Коль. Это идеальное место для фотографий на фоне вершин и зелёных долин. Вас ждёт лёгкий треккинг, он займёт 2–3 часа, набор высоты составит до 400–500 метров.

6 день

Треккинг к базовому лагерю пика Ленина

Мы совершим треккинг к базовому лагерю пика Ленина. Маршрут рассчитан на лёгкий/средний уровень, для новичков предусмотрена упрощённая тропа. Подъём займёт 3–5 часов, с набором высоты около 500–600 метров. Выход будет дневным и налегке, снаряжение не потребуется. По пути мы остановимся у ледников, горных рек и панорам Памира, чтобы сделать фотографии и насладиться видами.

Вернёмся к гостевому дому, где поужинаем и отдохнём.

7 день

Треккинг в ущелье Хожокелен

Сегодня мы отправимся в ущелье Хожокелен — живописное место с уникальными скальными формациями и чистым горным воздухом. Прогуляемся к водопаду, треккинг займёт 2–4 часа с набором высоты до 400 метров. Мы исследуем пещеру в ущелье, ощутим дух горного приключения и сделаем необычные фотографии.

Вечером поужинаем и отдохнём.

8 день

Папанское водохранилище, каньон Лаглан и завершение тура

Доберёмся к Папанскому водохранилищу — живописному месту с чистой водой, в которой отражаются пики гор. Посетим каньон Лаглан, насладимся видами и тишиной. Затем доставим вас в Ош или аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1150
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида-водителя на протяжении всего тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в национальные парки
  • Помощь с фото и видео
Что не входит в цену
  • Билеты до Оша и обратно
  • Перекусы и напитки в кафе по дороге
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за повышенную категорию номера
  • Медицинская страховка (рекомендуется)
  • Дополнительные активности: катание на лошадях, баня, другие развлечения вне программы
  • Стоимость за 1 человека зависит от количества участников:
  • При группе из 3 человек - $1350 за человека
  • При группе из 2 человек - $1800 за человека
  • При группе из 1 человека - $2800
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Оша, 8:00
Завершение: Аэропорт Оша, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз
Алмаз — ваша команда гидов в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Алмаз, и я родом с юга Кыргызстана — из тех мест, где горы начинаются сразу за порогом. С детства я знал каждую тропу, каждый перевал, а с возрастом
понял: хочу показать эту красоту другим. Вот уже несколько лет я организую джип-туры по южному Кыргызстану — туда, куда не доезжают туристические автобусы, где нет толп и шума, а только вы, горы и настоящая природа. Я сам составляю маршруты и делаю всё, чтобы путешествие стало особенным. В моей команде работают местные гиды-проводники, которым я всецело доверяю.

