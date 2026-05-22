Встретимся в Оше и отправимся в предгорья Туркестанского хребта через Ферганскую долину. Остановимся в каньоне Данги — родине краснокнижных грифов. В долине Шахимардан полюбуемся пейзажами Алайского хребта.

В 13:30 пообедаем в аутентичной чайхане на берегу реки. Прибудем в Баткен и разместимся в гостинице. После короткого отдыха отправимся в природную галерею редких наскальных рисунков.

После ужина вас ждёт лекция от гида-геолога о Тянь-Шане и Центральной Азии, о миллионах лет до Шёлкового пути.