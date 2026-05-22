Джип-тур по неизведанному Кыргызстану с геологом: горы, мастер-классы и проживание в юртах
Узнать о формировании Тянь-Шаня и Памира, поучиться ткать ковры и увидеть окаменелости
Вас ждёт большое путешествие по Кыргызстану с гидами-геологами — основателями и исследователями геопарка «Мадыген». Они в увлекательной форме расскажут, как формировалась земная кора и возникли Памир и Тянь-Шань.
Вы познакомитесь с читать дальшеуменьшить
традициями местных жителей, попробуете себя в ткачестве ковров, приготовите плов и бешбармак, а ещё поживёте в юртах, как настоящие кочевники.
Понаблюдаете за реконструкцией выплавки металла из древнего пещерного рудника Кани-Гут, осмотрите окаменелости, прокатитесь по горным дорогам на джипах и посетите ущелья, долины, оазисы и аутентичные селения. А ещё в конце тура вы получите сертификаты исследователей Тянь-Шаня.
Весна в Кыргызстане — самое прекрасное время. При себе необходимо иметь фотоаппарат, солнечные очки, кепку или бандану, спортивную обувь типа кроссовок, дождевик и хорошее настроение.
Программа тура по дням
1 день
Предгорье Туркестанского хребта, долина Шахимардан, лекция геолога
Встретимся в Оше и отправимся в предгорья Туркестанского хребта через Ферганскую долину. Остановимся в каньоне Данги — родине краснокнижных грифов. В долине Шахимардан полюбуемся пейзажами Алайского хребта.
В 13:30 пообедаем в аутентичной чайхане на берегу реки. Прибудем в Баткен и разместимся в гостинице. После короткого отдыха отправимся в природную галерею редких наскальных рисунков.
После ужина вас ждёт лекция от гида-геолога о Тянь-Шане и Центральной Азии, о миллионах лет до Шёлкового пути.
2 день
«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра
Позавтракаем и поедем в геопарк «Мадыген». По пути сделаем остановки для фотографий на берегу Тортгульского водохранилища. Вас ждёт экскурсия по долинам геопарка, где вы узнаете о минералах и металлах, добывавшихся в средние века. Осмотрите геофеномены в долинах Сфинкса, Ункур-Сай, Моллюсков и Древних печей.
Мы посетим древний металлургический двор, где получали металл из руды пещерного рудника Кани-Гут, прогуляемся по Долине динозавров к роднику Кошум, увидим древние тополя Мушкетова и оазис Мадыген. Пообедаем и поедем в долину Калча-Баши, а ещё исследуем каньон Тенге-Сай.
Вернёмся в оазис и разместимся в юртах или палатках в тополиной роще Мадыген. В лагере будут туалеты и душевые, но не будет связи с цивилизацией — вы окунётесь в тишину и созерцание природы.
Вечером для вас проведут мастер-класс по приготовлению плова. Затем мы соберёмся у костра и посмотрим на звёзды.
3 день
Выплавка металла, каньоны Джангакты и горы Сары-Тоо, мастер-класс по ковроткачеству
После завтрака отправимся на демонстрацию реконструкции выплавки металла из древнего пещерного рудника Кани-Гут. Вы узнаете, как в 9-10 веках плавили руду и получали металл.
В 12:00 мы вернёмся в лагерь «Мадыген» на обед. После поедем к каньонам Джангакты и цветным горам Сары-Тоо. Прибудем в село Самаркандек и понаблюдаем за тем, как местные женщины вручную ткут ковры. Традиции ремесла здесь передаются из поколения в поколение!
Примем участие в мастер-классе по традиционному ковроткачеству вместе с культурологом, который расскажет про историю этого искусства.
В 18:30 отправимся в Баткен. Разместимся в гостинице и поужинаем.
4 день
Долина Сох, аутентичные кишлаки и село Зардалы
Будем исследовать неизведанные места региона. Путь пройдёт по горной дороге с головокружительными поворотами и серпантинами. По дороге мы увидим монументальные ландшафты долины Сох и одноимённый грандиозный каньон. На высоких террасах расположились крохотные кишлаки и развалины крепости Кан. Заедем в высокогорное село Зардалы, где и пообедаем в местном доме. Вернёмся в Баткен и отдохнём в гостинице. Желающие смогут проводить закат над Тортгульским водохранилищем.
5 день
Ущелье Абшир-Сай, возвращение в Ош, святая гора Тахт-Сулайман
После завтрака в гостинице отправимся в Ош. По пути остановимся в ущелье Абшир-Сай, где увидим редкий карстовый источник, образующий водопад.
Пообедаем в чайхане, а к 16:30 разместимся в отеле. Затем вас ждёт экскурсия на святую гору Тахт-Сулайман — объект культурного наследия ЮНЕСКО.
6 день
Памирский тракт, Алайская долина, озеро Тулпаркуль
Поедем по Памирскому тракту — современному Шёлковому пути, ведущему в Китай и на Памир. Впереди нас ждёт феноменальное разнообразие геоландшафтов. Пообедаем в арчовом ущелье. Преодолев два перевала, мы попадём в Алайскую долину. Перед нами предстанет величественный Памир и седой пик Ленина высотой 7134 м.
Разместимся в юрте, после короткой акклиматизации мы совершим лёгкую прогулку к озёрам Тулпаркуль, расположенным на высоте 3500 м.
7 день
Встреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-класс
С восходом солнца мы поднимемся пешком на панорамную площадку, чтобы насладиться видами. После завтрака поедем в Ош и разместимся в гостинице. Вечером вас ждёт мастер-класс по приготовлению бешбармака и ужин.
8 день
Отъезд
Вручим вам сертификаты исследователей Тянь-Шаня, а затем доставим в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды и ужины в юрточных лагерях
Трансферы по маршруту
Кулинарные мастер-классы
Пропуск в погранзону
Входные билеты
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Бишкека и обратно
Питание вне программы
Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ош, 7:00
Завершение: Аэропорт Оша, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родился и живу в Кыргызстане. Я кандидат наук, геолог, путешественник, писатель и фотограф — туризм для меня не профессия, а стиль жизни. Я много лет исследую регион Центральной Азии и читать дальшеуменьшить
хорошо знаю места, о которых не пишут стандартные путеводители и которые не найти на туристических сайтах. Я автор путеводителей по Центральной Азии.
Моя основная тема — геотуризм на Шёлковом пути: природное и геокультурное наследие, взаимосвязь ландшафтов, истории кочевых цивилизаций и природных процессов. Я показываю, как природа формировала культуру, маршруты и судьбы народов Центральной Азии.
Встречаюсь с путешественниками, потому что хочу делиться этим уникальным знанием и опытом — показывать Кыргызстан и Среднюю Азию глубже, чем «красивые виды», и создавать эксклюзивные авторские туры для тех, кому важно понимание атмосферы Востока, а не просто маршрут.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Мы были небольшой компанией из России и Чехии, и впечатлений хватило всем. Особую благодарность хочу выразить Алексею. Меня особенно тронула повседневная жизнь местных жителей, заставило посмотреть на многое по-новому.
Алексей
Ответ организатора:
Добро пожаловать!
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Ч
Чулпан
Мы всей семьёй отправились в путешествие по Кыргызстану, и эта страна стала для нас настоящим открытием. С двумя детьми мы выбрали индивидуальный маршрут, который позволил познакомиться с удивительной природой, сохранившейся читать дальшеуменьшить
практически в первозданном виде. Горы Тянь-Шаня впечатляют своей масштабностью и красотой. Очень помог наш сопровождающий местный житель, который не только отлично знает эти места, но и с большим энтузиазмом делился своими знаниями. Без такого гида сложно было бы получить полное впечатление от природы и истории региона. Не можем не отметить и водителя, с которым было очень приятно путешествовать, ему отдельная благодарность. Если хотите увидеть южные уголки страны во всей их красе, советуем обратить внимание именно на этот маршрут!
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А
Алина
В 2025 году мы побывали в этом путешествии и остались в полном восторге. Гид оказался настоящим профи, очень легко и непринуждённо рассказывал, отвечал на вопросы с улыбкой и умом. Вся читать дальшеуменьшить
команда была просто отличная! А горы что-то невероятное, таких видов мы раньше не видели, всё настолько настоящее, а местные очень тёплые и дружелюбные. Мы с мужем отлично провели время и уже ждем, когда выйдет новая программа. Очень надеемся снова посидеть под звёздным небом возле костра и насладиться тишиной природы. Огромное спасибо тому, кто придумал этот тур!
Алексей
Ответ организатора:
Алина, здравствуйте, добро пожаловать в Киргизию в 2026 по неизведанным местам Южного Тянь-Шаня
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Э
Эльдар
Буду краток: поверьте, впечатления действительно стоят того, чтобы поехать!
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Д
Дмитрий
Как только объявили о туре, сразу появилось желание снова туда съездить, особенно с такими новыми местами. Большое спасибо всем! До встречи в следующем году!
Алексей
Ответ организатора:
Дмитрий, добро пожаловать в новые приключения!
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К
Ксения
Киргизия стала для нас настоящим откровением! Здесь чувствуется подлинность и естественность во всем. Очень признательны тем, кто создал и провёл эту поездку. Тем, кто любит исследовать мир с любопытством — однозначно советуем отправляться туда.
Алексей
Ответ организатора:
Ксенья, я полностью разделяю с вами ваш восторг
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