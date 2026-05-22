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Джип-тур по неизведанному Кыргызстану с геологом: горы, мастер-классы и проживание в юртах

Узнать о формировании Тянь-Шаня и Памира, поучиться ткать ковры и увидеть окаменелости
Вас ждёт большое путешествие по Кыргызстану с гидами-геологами — основателями и исследователями геопарка «Мадыген». Они в увлекательной форме расскажут, как формировалась земная кора и возникли Памир и Тянь-Шань.

Вы познакомитесь с
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традициями местных жителей, попробуете себя в ткачестве ковров, приготовите плов и бешбармак, а ещё поживёте в юртах, как настоящие кочевники.

Понаблюдаете за реконструкцией выплавки металла из древнего пещерного рудника Кани-Гут, осмотрите окаменелости, прокатитесь по горным дорогам на джипах и посетите ущелья, долины, оазисы и аутентичные селения. А ещё в конце тура вы получите сертификаты исследователей Тянь-Шаня.

5
6 отзывов
Джип-тур по неизведанному Кыргызстану с геологом: горы, мастер-классы и проживание в юртах
Джип-тур по неизведанному Кыргызстану с геологом: горы, мастер-классы и проживание в юртах
Джип-тур по неизведанному Кыргызстану с геологом: горы, мастер-классы и проживание в юртах

Описание тура

Организационные детали

Весна в Кыргызстане — самое прекрасное время. При себе необходимо иметь фотоаппарат, солнечные очки, кепку или бандану, спортивную обувь типа кроссовок, дождевик и хорошее настроение.

Программа тура по дням

1 день

Предгорье Туркестанского хребта, долина Шахимардан, лекция геолога

Встретимся в Оше и отправимся в предгорья Туркестанского хребта через Ферганскую долину. Остановимся в каньоне Данги — родине краснокнижных грифов. В долине Шахимардан полюбуемся пейзажами Алайского хребта.

В 13:30 пообедаем в аутентичной чайхане на берегу реки. Прибудем в Баткен и разместимся в гостинице. После короткого отдыха отправимся в природную галерею редких наскальных рисунков.

После ужина вас ждёт лекция от гида-геолога о Тянь-Шане и Центральной Азии, о миллионах лет до Шёлкового пути.

Предгорье Туркестанского хребта, долина Шахимардан, лекция геологаПредгорье Туркестанского хребта, долина Шахимардан, лекция геологаПредгорье Туркестанского хребта, долина Шахимардан, лекция геолога
2 день

«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра

Позавтракаем и поедем в геопарк «Мадыген». По пути сделаем остановки для фотографий на берегу Тортгульского водохранилища. Вас ждёт экскурсия по долинам геопарка, где вы узнаете о минералах и металлах, добывавшихся в средние века. Осмотрите геофеномены в долинах Сфинкса, Ункур-Сай, Моллюсков и Древних печей.

Мы посетим древний металлургический двор, где получали металл из руды пещерного рудника Кани-Гут, прогуляемся по Долине динозавров к роднику Кошум, увидим древние тополя Мушкетова и оазис Мадыген. Пообедаем и поедем в долину Калча-Баши, а ещё исследуем каньон Тенге-Сай.

Вернёмся в оазис и разместимся в юртах или палатках в тополиной роще Мадыген. В лагере будут туалеты и душевые, но не будет связи с цивилизацией — вы окунётесь в тишину и созерцание природы.

Вечером для вас проведут мастер-класс по приготовлению плова. Затем мы соберёмся у костра и посмотрим на звёзды.

«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра«Мадыген», металлургический двор, оазис, кулинарный мастер-класс и вечер у костра
3 день

Выплавка металла, каньоны Джангакты и горы Сары-Тоо, мастер-класс по ковроткачеству

После завтрака отправимся на демонстрацию реконструкции выплавки металла из древнего пещерного рудника Кани-Гут. Вы узнаете, как в 9-10 веках плавили руду и получали металл.

В 12:00 мы вернёмся в лагерь «Мадыген» на обед. После поедем к каньонам Джангакты и цветным горам Сары-Тоо. Прибудем в село Самаркандек и понаблюдаем за тем, как местные женщины вручную ткут ковры. Традиции ремесла здесь передаются из поколения в поколение!

Примем участие в мастер-классе по традиционному ковроткачеству вместе с культурологом, который расскажет про историю этого искусства.

В 18:30 отправимся в Баткен. Разместимся в гостинице и поужинаем.

Выплавка металла, каньоны Джангакты и горы Сары-Тоо, мастер-класс по ковроткачествуВыплавка металла, каньоны Джангакты и горы Сары-Тоо, мастер-класс по ковроткачествуВыплавка металла, каньоны Джангакты и горы Сары-Тоо, мастер-класс по ковроткачествуВыплавка металла, каньоны Джангакты и горы Сары-Тоо, мастер-класс по ковроткачеству
4 день

Долина Сох, аутентичные кишлаки и село Зардалы

Будем исследовать неизведанные места региона. Путь пройдёт по горной дороге с головокружительными поворотами и серпантинами. По дороге мы увидим монументальные ландшафты долины Сох и одноимённый грандиозный каньон. На высоких террасах расположились крохотные кишлаки и развалины крепости Кан. Заедем в высокогорное село Зардалы, где и пообедаем в местном доме. Вернёмся в Баткен и отдохнём в гостинице. Желающие смогут проводить закат над Тортгульским водохранилищем.

Долина Сох, аутентичные кишлаки и село ЗардалыДолина Сох, аутентичные кишлаки и село ЗардалыДолина Сох, аутентичные кишлаки и село ЗардалыДолина Сох, аутентичные кишлаки и село ЗардалыДолина Сох, аутентичные кишлаки и село ЗардалыДолина Сох, аутентичные кишлаки и село ЗардалыДолина Сох, аутентичные кишлаки и село ЗардалыДолина Сох, аутентичные кишлаки и село ЗардалыДолина Сох, аутентичные кишлаки и село Зардалы
5 день

Ущелье Абшир-Сай, возвращение в Ош, святая гора Тахт-Сулайман

После завтрака в гостинице отправимся в Ош. По пути остановимся в ущелье Абшир-Сай, где увидим редкий карстовый источник, образующий водопад.

Пообедаем в чайхане, а к 16:30 разместимся в отеле. Затем вас ждёт экскурсия на святую гору Тахт-Сулайман — объект культурного наследия ЮНЕСКО.

Ущелье Абшир-Сай, возвращение в Ош, святая гора Тахт-СулайманУщелье Абшир-Сай, возвращение в Ош, святая гора Тахт-СулайманУщелье Абшир-Сай, возвращение в Ош, святая гора Тахт-Сулайман
6 день

Памирский тракт, Алайская долина, озеро Тулпаркуль

Поедем по Памирскому тракту — современному Шёлковому пути, ведущему в Китай и на Памир. Впереди нас ждёт феноменальное разнообразие геоландшафтов. Пообедаем в арчовом ущелье. Преодолев два перевала, мы попадём в Алайскую долину. Перед нами предстанет величественный Памир и седой пик Ленина высотой 7134 м.

Разместимся в юрте, после короткой акклиматизации мы совершим лёгкую прогулку к озёрам Тулпаркуль, расположенным на высоте 3500 м.

Памирский тракт, Алайская долина, озеро ТулпаркульПамирский тракт, Алайская долина, озеро ТулпаркульПамирский тракт, Алайская долина, озеро ТулпаркульПамирский тракт, Алайская долина, озеро ТулпаркульПамирский тракт, Алайская долина, озеро ТулпаркульПамирский тракт, Алайская долина, озеро ТулпаркульПамирский тракт, Алайская долина, озеро ТулпаркульПамирский тракт, Алайская долина, озеро Тулпаркуль
7 день

Встреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-класс

С восходом солнца мы поднимемся пешком на панорамную площадку, чтобы насладиться видами. После завтрака поедем в Ош и разместимся в гостинице. Вечером вас ждёт мастер-класс по приготовлению бешбармака и ужин.

Встреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-классВстреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-классВстреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-классВстреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-классВстреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-классВстреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-классВстреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-классВстреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-классВстреча рассвета, возвращение в Ош и кулинарный мастер-класс
8 день

Отъезд

Вручим вам сертификаты исследователей Тянь-Шаня, а затем доставим в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины в юрточных лагерях
  • Трансферы по маршруту
  • Кулинарные мастер-классы
  • Пропуск в погранзону
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ош, 7:00
Завершение: Аэропорт Оша, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родился и живу в Кыргызстане. Я кандидат наук, геолог, путешественник, писатель и фотограф — туризм для меня не профессия, а стиль жизни. Я много лет исследую регион Центральной Азии и
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хорошо знаю места, о которых не пишут стандартные путеводители и которые не найти на туристических сайтах. Я автор путеводителей по Центральной Азии. Моя основная тема — геотуризм на Шёлковом пути: природное и геокультурное наследие, взаимосвязь ландшафтов, истории кочевых цивилизаций и природных процессов. Я показываю, как природа формировала культуру, маршруты и судьбы народов Центральной Азии. Встречаюсь с путешественниками, потому что хочу делиться этим уникальным знанием и опытом — показывать Кыргызстан и Среднюю Азию глубже, чем «красивые виды», и создавать эксклюзивные авторские туры для тех, кому важно понимание атмосферы Востока, а не просто маршрут.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Мы были небольшой компанией из России и Чехии, и впечатлений хватило всем. Особую благодарность хочу выразить Алексею. Меня особенно тронула повседневная жизнь местных жителей, заставило посмотреть на многое по-новому.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добро пожаловать!
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Ч
Мы всей семьёй отправились в путешествие по Кыргызстану, и эта страна стала для нас настоящим открытием. С двумя детьми мы выбрали индивидуальный маршрут, который позволил познакомиться с удивительной природой, сохранившейся
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практически в первозданном виде. Горы Тянь-Шаня впечатляют своей масштабностью и красотой. Очень помог наш сопровождающий местный житель, который не только отлично знает эти места, но и с большим энтузиазмом делился своими знаниями. Без такого гида сложно было бы получить полное впечатление от природы и истории региона. Не можем не отметить и водителя, с которым было очень приятно путешествовать, ему отдельная благодарность. Если хотите увидеть южные уголки страны во всей их красе, советуем обратить внимание именно на этот маршрут!

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А
В 2025 году мы побывали в этом путешествии и остались в полном восторге. Гид оказался настоящим профи, очень легко и непринуждённо рассказывал, отвечал на вопросы с улыбкой и умом. Вся
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команда была просто отличная! А горы что-то невероятное, таких видов мы раньше не видели, всё настолько настоящее, а местные очень тёплые и дружелюбные. Мы с мужем отлично провели время и уже ждем, когда выйдет новая программа. Очень надеемся снова посидеть под звёздным небом возле костра и насладиться тишиной природы. Огромное спасибо тому, кто придумал этот тур!

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Алина, здравствуйте, добро пожаловать в Киргизию в 2026 по неизведанным местам Южного Тянь-Шаня
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Э
Буду краток: поверьте, впечатления действительно стоят того, чтобы поехать!
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Д
Как только объявили о туре, сразу появилось желание снова туда съездить, особенно с такими новыми местами. Большое спасибо всем! До встречи в следующем году!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Дмитрий, добро пожаловать в новые приключения!
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К
Киргизия стала для нас настоящим откровением! Здесь чувствуется подлинность и естественность во всем. Очень признательны тем, кто создал и провёл эту поездку. Тем, кто любит исследовать мир с любопытством — однозначно советуем отправляться туда.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Ксенья, я полностью разделяю с вами ваш восторг
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Тур входит в следующие категории Оша

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