Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Авторский тур в Оше

Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу

В путешествии вас ждут треккинги у семитысячного пика и подъём на высоту 5000 метров. Маршрут достаточно лёгкий, а ночевать будем в оборудованных лагерях.

Впереди — незабываемые виды высокогорья, походная романтика с вечерами у костра под звёздным небом, чистейший воздух и облака под ногами. А в завершение познакомимся с колоритным городом Ош, которому более 3000 лет.
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$670
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с 18 лет.
Специальной подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Мы будем передвигаться на джипах/микроавтобусах, специально арендованных для группы. Около 300 км пройдёт по асфальтированному шоссе, а 50 км — по грунтовке. Не забудьте захватить средства от укачивания.
При подъёме в горы температура падает на 5 градусов каждый километр, при подходе к перевалам появляется ветер, местами сильный — будьте внимательны при выборе одежды.
Для граждан России виза не нужна. По приезде необходимо будет обменять деньги на местную валюту (сом).

Проживание. В базовом лагере (4 ночи) мы будем проживать в стационарных 2-3 местных палатках с деревянными настилами и матрасами. Удобства на территории лагеря (походный душ, туалет). В штурмовом лагере (2 ночи) установлены просторные 2-3 местные палатки с деревянными настилами. Удобства также на территории лагеря (походный душ, туалет). В Оше на 1 ночь остановимся в гостинице типа B&B (Bed and Breakfast). Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола (в зависимости от наличия палаток). Если вам нужен другой вариант размещения, просьба сообщить об этом заранее.

Питание. В стоимость включено трёхразовое походное питание на активной части маршрута и завтрак в гостинице в 8-й день. В базовом и штурмовом лагерях еду готовят местные повара. В 1-й день тура при желании можно приобрести в Оше снеки для перекуса. В Оше и во время переездов в 1-й и 7-й дни питание в кафе за свой счёт. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, заранее предупредите об этом. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Километраж. На авто — 560 км, с рюкзаками — 24 км, налегке — 21 км.

Связь и интернет. На маршруте сотовой связи нет. Будет только в городах (в начале и конце путешествия).

Программа тура по дням

1 день

Переезд к базовому лагерю

Встречаемся и отправляемся в горный лагерь на высоте 3600 м, в котором мы будем жить часть путешествия. Дорога займёт около 5 часов с остановками на отдых и перекусы, приедем к вечеру. Лагерь расположен у пика Ленина — известного и довольно простого для восхождения семитысячника Памира. Его склоны круглый год покрыты ледниками, и летом, когда у подножия цветут зелёные луга, рождается изумительный контраст красок.

Обоснуемся в кемпинге, отдохнём и прогуляемся до Луковой поляны, покрытой ароматным разнотравьем.

Переезд к базовому лагерюПереезд к базовому лагерюПереезд к базовому лагерюПереезд к базовому лагерю
2 день

Прогулка к озеру Тулпар-Кёль, знакомство с жизнь кочевников

Позавтракав, совершим акклиматизационную прогулку к озеру Тулпар-Кёль. Водоём окружён заснеженными вершинами и цветущими холмами, и от него открывается потрясающий вид на пик Ленина.

После побываем в гостях у кочевников и поближе познакомимся с их бытом: увидим юрты, в которых они живут, и узнаем об их культуре и традициях.

Прогулка к озеру Тулпар-Кёль, знакомство с жизнь кочевниковПрогулка к озеру Тулпар-Кёль, знакомство с жизнь кочевниковПрогулка к озеру Тулпар-Кёль, знакомство с жизнь кочевниковПрогулка к озеру Тулпар-Кёль, знакомство с жизнь кочевниковПрогулка к озеру Тулпар-Кёль, знакомство с жизнь кочевников
3 день

Треккинг на гребень пика Петровского

После завтрака вас ждёт поход до гребня пика Петровского высотой 4100 метров. Полюбуемся необъятной Алайской долиной, яркими озёрами, Залайским хребтом и его главной вершиной — пиком Ленина. Затем вернёмся в лагерь и отдохнём.

Треккинг на гребень пика ПетровскогоТреккинг на гребень пика ПетровскогоТреккинг на гребень пика ПетровскогоТреккинг на гребень пика Петровского
4 день

Переход в лагерь «Солнечный»

Оставив лишние вещи в камере хранения, выдвигаемся в путь! Нам предстоит подняться в штурмовой лагерь «Солнечный» на высоте 4400 метров на морене ледника пика Ленина. Идти будем 4-6 часов. Преодолеем перевал, переправимся по камням через горную реку и по леднику дойдём до лагеря. Виды, которые открываются отсюда, невозможно забыть: заснеженные вершины семитысячника — картина, которой можно любоваться бесконечно.

Разместимся в комфортных палатках, поужинаем и подготовимся к завтрашнему восхождению.

Переход в лагерь «Солнечный»Переход в лагерь «Солнечный»Переход в лагерь «Солнечный»Переход в лагерь «Солнечный»Переход в лагерь «Солнечный»
5 день

Подъём на пик Юхина

Сегодня самый важный день нашего путешествия! Позавтракав, отправляемся штурмовать пик Юхина (5300 м). Поднимемся и ахнем от открывшегося вида на северную сторону пика Ленина и Алайскую долину. Здесь накрывает чувством свободы, и ощущаешь себя покорителем вершин! Испытаем яркие эмоции, насладимся моментом и повернём обратно, чтобы поужинать и хорошенько отдохнуть.

Подъём на пик ЮхинаПодъём на пик ЮхинаПодъём на пик ЮхинаПодъём на пик Юхина
6 день

Обратно в базовый лагерь

Утром не спеша позавтракаем, соберёмся и начнём возвращение в базовый лагерь. По дороге получше рассмотрим окрестности, насладимся чистым горным воздухом и, конечно, сделаем классные фотографии на память.

Обратно в базовый лагерьОбратно в базовый лагерьОбратно в базовый лагерьОбратно в базовый лагерь
7 день

Переезд в Ош, прогулка по городу

Сегодня попрощаемся с горной Киргизией переедем в Ош. Разместимся в гостинице и вечером прогуляемся по городу, которому более 3000 лет, бывшему одним из ключевых пунктов Великого Шёлкового пути. Здесь есть на что посмотреть: зелёные скверы, колоритные восточные базары, уютные кафе и рестораны с национальными блюдами, а в центре — священная гора Сулейман-Тоо, занесённая в список наследия ЮНЕСКО.

Переезд в Ош, прогулка по городуПереезд в Ош, прогулка по городуПереезд в Ош, прогулка по городуПереезд в Ош, прогулка по городу
8 день

Отъезд

Утром выезжаем в аэропорт (трансфер не входит в стоимость тура). Уверены, мысль о том, чтобы вернуться сюда, появится у вас ещё не раз. А если будет желание, вы можете остаться в Оше ещё на несколько дней и ближе познакомиться с историей и культурой города. Наш гид расскажет вам, какие места стоит посетить.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Встреча в аэропорту в 1-й день
  • Трансферы по маршруту: Ош - базовый лагерь - Ош
  • Проживание в лагере «Поляна Эдельвейсов» (4 ночи)
  • Проживание в лагере «Солнечный» (2 ночи)
  • Проживание в гостинице 3* в г. Ош (1 ночь)
  • Завтрак в гостинице и трёхразовое питание в лагерях
  • Аренда радиостанции для группы на период восхождения
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Экологический сбор
  • Регистрация в спасательном отряде
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Ош и обратно
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Завтрак и обед в 1-й день тура, обед и ужин в 7-й день
  • Проживание в юртах в лагере «Поляна Эдельвейсов»
  • Услуги гужевого транспорта
  • Личные расходы (страховка, интернет, баня, личное туристическое снаряжение и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Ош. Время встречи будет сообщено дополнительно. Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта
Завершение: Г. Ош Самостоятельный трансфер в аэропорт, оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Оша

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