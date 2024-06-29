Возможно участие с 18 лет.

Специальной подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Мы будем передвигаться на джипах/микроавтобусах, специально арендованных для группы. Около 300 км пройдёт по асфальтированному шоссе, а 50 км — по грунтовке. Не забудьте захватить средства от укачивания.

При подъёме в горы температура падает на 5 градусов каждый километр, при подходе к перевалам появляется ветер, местами сильный — будьте внимательны при выборе одежды.

Для граждан России виза не нужна. По приезде необходимо будет обменять деньги на местную валюту (сом).

Проживание. В базовом лагере (4 ночи) мы будем проживать в стационарных 2-3 местных палатках с деревянными настилами и матрасами. Удобства на территории лагеря (походный душ, туалет). В штурмовом лагере (2 ночи) установлены просторные 2-3 местные палатки с деревянными настилами. Удобства также на территории лагеря (походный душ, туалет). В Оше на 1 ночь остановимся в гостинице типа B&B (Bed and Breakfast). Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола (в зависимости от наличия палаток). Если вам нужен другой вариант размещения, просьба сообщить об этом заранее.

Питание. В стоимость включено трёхразовое походное питание на активной части маршрута и завтрак в гостинице в 8-й день. В базовом и штурмовом лагерях еду готовят местные повара. В 1-й день тура при желании можно приобрести в Оше снеки для перекуса. В Оше и во время переездов в 1-й и 7-й дни питание в кафе за свой счёт. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, заранее предупредите об этом. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Километраж. На авто — 560 км, с рюкзаками — 24 км, налегке — 21 км.

Связь и интернет. На маршруте сотовой связи нет. Будет только в городах (в начале и конце путешествия).