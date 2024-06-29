Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу
Впереди — незабываемые виды высокогорья, походная романтика с вечерами у костра под звёздным небом, чистейший воздух и облака под ногами. А в завершение познакомимся с колоритным городом Ош, которому более 3000 лет.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$670
Описание
Организационные детали
Возможно участие с 18 лет.
Специальной подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Мы будем передвигаться на джипах/микроавтобусах, специально арендованных для группы. Около 300 км пройдёт по асфальтированному шоссе, а 50 км — по грунтовке. Не забудьте захватить средства от укачивания.
При подъёме в горы температура падает на 5 градусов каждый километр, при подходе к перевалам появляется ветер, местами сильный — будьте внимательны при выборе одежды.
Для граждан России виза не нужна. По приезде необходимо будет обменять деньги на местную валюту (сом).
Проживание. В базовом лагере (4 ночи) мы будем проживать в стационарных 2-3 местных палатках с деревянными настилами и матрасами. Удобства на территории лагеря (походный душ, туалет). В штурмовом лагере (2 ночи) установлены просторные 2-3 местные палатки с деревянными настилами. Удобства также на территории лагеря (походный душ, туалет). В Оше на 1 ночь остановимся в гостинице типа B&B (Bed and Breakfast). Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола (в зависимости от наличия палаток). Если вам нужен другой вариант размещения, просьба сообщить об этом заранее.
Питание. В стоимость включено трёхразовое походное питание на активной части маршрута и завтрак в гостинице в 8-й день. В базовом и штурмовом лагерях еду готовят местные повара. В 1-й день тура при желании можно приобрести в Оше снеки для перекуса. В Оше и во время переездов в 1-й и 7-й дни питание в кафе за свой счёт. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, заранее предупредите об этом. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.
Километраж. На авто — 560 км, с рюкзаками — 24 км, налегке — 21 км.
Связь и интернет. На маршруте сотовой связи нет. Будет только в городах (в начале и конце путешествия).
Программа тура по дням
Переезд к базовому лагерю
Встречаемся и отправляемся в горный лагерь на высоте 3600 м, в котором мы будем жить часть путешествия. Дорога займёт около 5 часов с остановками на отдых и перекусы, приедем к вечеру. Лагерь расположен у пика Ленина — известного и довольно простого для восхождения семитысячника Памира. Его склоны круглый год покрыты ледниками, и летом, когда у подножия цветут зелёные луга, рождается изумительный контраст красок.
Обоснуемся в кемпинге, отдохнём и прогуляемся до Луковой поляны, покрытой ароматным разнотравьем.
Прогулка к озеру Тулпар-Кёль, знакомство с жизнь кочевников
Позавтракав, совершим акклиматизационную прогулку к озеру Тулпар-Кёль. Водоём окружён заснеженными вершинами и цветущими холмами, и от него открывается потрясающий вид на пик Ленина.
После побываем в гостях у кочевников и поближе познакомимся с их бытом: увидим юрты, в которых они живут, и узнаем об их культуре и традициях.
Треккинг на гребень пика Петровского
После завтрака вас ждёт поход до гребня пика Петровского высотой 4100 метров. Полюбуемся необъятной Алайской долиной, яркими озёрами, Залайским хребтом и его главной вершиной — пиком Ленина. Затем вернёмся в лагерь и отдохнём.
Переход в лагерь «Солнечный»
Оставив лишние вещи в камере хранения, выдвигаемся в путь! Нам предстоит подняться в штурмовой лагерь «Солнечный» на высоте 4400 метров на морене ледника пика Ленина. Идти будем 4-6 часов. Преодолеем перевал, переправимся по камням через горную реку и по леднику дойдём до лагеря. Виды, которые открываются отсюда, невозможно забыть: заснеженные вершины семитысячника — картина, которой можно любоваться бесконечно.
Разместимся в комфортных палатках, поужинаем и подготовимся к завтрашнему восхождению.
Подъём на пик Юхина
Сегодня самый важный день нашего путешествия! Позавтракав, отправляемся штурмовать пик Юхина (5300 м). Поднимемся и ахнем от открывшегося вида на северную сторону пика Ленина и Алайскую долину. Здесь накрывает чувством свободы, и ощущаешь себя покорителем вершин! Испытаем яркие эмоции, насладимся моментом и повернём обратно, чтобы поужинать и хорошенько отдохнуть.
Обратно в базовый лагерь
Утром не спеша позавтракаем, соберёмся и начнём возвращение в базовый лагерь. По дороге получше рассмотрим окрестности, насладимся чистым горным воздухом и, конечно, сделаем классные фотографии на память.
Переезд в Ош, прогулка по городу
Сегодня попрощаемся с горной Киргизией переедем в Ош. Разместимся в гостинице и вечером прогуляемся по городу, которому более 3000 лет, бывшему одним из ключевых пунктов Великого Шёлкового пути. Здесь есть на что посмотреть: зелёные скверы, колоритные восточные базары, уютные кафе и рестораны с национальными блюдами, а в центре — священная гора Сулейман-Тоо, занесённая в список наследия ЮНЕСКО.
Отъезд
Утром выезжаем в аэропорт (трансфер не входит в стоимость тура). Уверены, мысль о том, чтобы вернуться сюда, появится у вас ещё не раз. А если будет желание, вы можете остаться в Оше ещё на несколько дней и ближе познакомиться с историей и культурой города. Наш гид расскажет вам, какие места стоит посетить.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Встреча в аэропорту в 1-й день
- Трансферы по маршруту: Ош - базовый лагерь - Ош
- Проживание в лагере «Поляна Эдельвейсов» (4 ночи)
- Проживание в лагере «Солнечный» (2 ночи)
- Проживание в гостинице 3* в г. Ош (1 ночь)
- Завтрак в гостинице и трёхразовое питание в лагерях
- Аренда радиостанции для группы на период восхождения
- Оформление пропуска в пограничную зону
- Экологический сбор
- Регистрация в спасательном отряде
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Ош и обратно
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Завтрак и обед в 1-й день тура, обед и ужин в 7-й день
- Проживание в юртах в лагере «Поляна Эдельвейсов»
- Услуги гужевого транспорта
- Личные расходы (страховка, интернет, баня, личное туристическое снаряжение и т. д.)