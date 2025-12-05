Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
11 дек в 12:00
12 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$492 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergei5 декабря 2025Очень понравилась экскурсия, проводила Ксюша. Все под ключ, забрали от гостиницы на удобном авто, у панд бодро прошли по самым
- ААнастасия2 декабря 2025Все было замечательно! Рекомендую
- ААнастасия26 ноября 2025Отличная экскурсия! Ольга учла все наши пожелания, подстроилась под все наши нюансы, связанные с короткой пересадкой. Увлекла детей! Помогла найти
- ЕЕкатерина16 ноября 2025Спасибо большое Ольге за очень интересную экскурсию по Чэнду. Было действительно интересно и познавательно. Эта экскурсия останется приятным воспоминанием в у нашей семьи❤️❤️❤️
- ААлександр14 ноября 2025Великолепная экскурсия и прекрасный экскурсовод Ольга! Насыщенный маршрут, много интересной и полезной информации! Правильно и удобно построена логистика, и по
- ААндрей13 ноября 2025У нас экскурсоводом была Анна. Хорошо говорит по-русски. Подача материала отменная. Провела по самым интересным местам парка панд и города. Экскурсия очень понравилась, автомобиль был комфортным.
- ААлександра8 ноября 2025Провела просто прекрасный день!
Гид Ли Чин - все покажет, расскажет и отведет!
Восхитительно красивый город!
- ИИрина8 ноября 2025Нашим гидом была Кристина. Честно говоря, начитавшись отзывов о посещении панд (толпы людей, много времени) мы не сильно туда собирались,
- ЛЛариса4 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия, организованная Ольгой. По нашей просьбе она встретила нас в аэропорту, познакомила с историей города, показала знаковые
- ЮЮлия2 ноября 2025Большое спасибо за организацию экскурсии! Было прекрасно организовано и очень дружелюбно! За одну пересадку в Чэнду успели и к пандам, и в восхитительный буддийский храм, и погулять по красивым старым улицам, и пошопиться))
- ССергей31 октября 2025Ольга прекрасно провела экскурсию, подстроилась под график, попутно помогла с техническими проблемами. Всё супер!
- ТТатьяна25 октября 2025Экскурсия очень понравилась, гид Антон адаптировал ее немного под нас, за что ему отдельное спасибо! У нас был трансфер в
- ООльга23 октября 2025Я очень довольна экскурсией с Ольгой.
Экскурсия посторена отлично, неутомительго, но успели увидеть много. Ольга интересный собеседник и хорошо понимает запрос гостя. Очень корректна, образована и просто милая и умная девушка.
Благодарю.
- ТТатьяна23 октября 2025Огромное преогромное спасибо от нашей мини группы Ольге за это чудо экскурсию по Чэнду. Были всего один день. Но это
- ИИнна20 октября 2025Ольга замечательный экскурсовод, в 21 млн. городе так сложно все посмотреть и успеть, к тому же если ты ограничен во
- ТТатьяна16 октября 2025Экскурсия, которую провела Ольга оказалась не просто интересной, и логично выстроенной но и познавательной и увлекательной. Мы задавали много разнообразных
- ВВлада8 октября 2025Если бы можно было поставить семь звезд из пяти, они бы были поставлены. Ольга - невероятная девушка: милая, интеллигентная, грамотная,
- ССветлана4 октября 2025Ольга-волшебница!
Это была сказочная экскурсия по Чэнду в самый разгар Золотой недели!
Буду рекомендовать друзьям.
- ББеленов25 сентября 2025Очень удобно, что забрали с отеля, хотя он находился совсем не в центре. Вначале экскурсия к Пандам, где много ходили,
- ТТатьяна24 сентября 2025Отличная экскурсия!
У нас была пересадка в Чэнду, нас встретили в аэропорту, отвезли в город, покормили и привезли обратно в аэропорт.
Отличная организация!
И отдельное спасибо гиду Ксюше. Она сделала наше время в пути отдельным приключением.
Нам очень понравилось 😊
