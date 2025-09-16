Мои заказы

Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
5 окт в 07:00
7 окт в 07:00
$492 за всё до 3 чел.
Погружение в мир гигантских панд в Чэнду
На машине
4.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в мир гигантских панд в Чэнду
Понаблюдать за милыми неуклюжими медведями и узнать о программе их спасения
3 окт в 08:30
4 окт в 08:30
$569$598 за всё до 6 чел.
Большая панда и древний комплекс Дудзянъянь - из Чэнду
На машине
11 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая панда и древний комплекс Дудзянъянь - из Чэнду
Животные-символы Сычуани и инженерное чудо, которому более 2000 лет
3 окт в 06:30
4 окт в 06:30
$708$745 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    16 сентября 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах! Гид - отличный!!! Водитель - аккуратный! Обед вне всякого обсуждения! Еще заехали на клубничную ферму, купили киви по пути) Очень рекомендую
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Недавно мне посчастливилось отправиться на увлекательную экскурсию к пандам — животным, которые давно стали символом Китая и всего мира благодаря
    читать дальше

    своей очаровательной внешности и миролюбивому характеру. Я решила поделиться своими впечатлениями и рассказать подробнее о том, почему эта экскурсия оказалась незабываемым опытом.
    Экскурсия к пандам уникальна тем, что позволяет увидеть этих редких животных в естественной среде обитания. Возможность наблюдать за этими животными вблизи и изучать их поведение является редкой возможностью.
    Кроме того, экскурсионная программа включает волонтёрство в центре разведения и сохранения панд, где туристы узнают больше о проблемах охраны природы и важности защиты исчезающих видов. Это не только познавательно, но и помогает осознать свою ответственность перед природой.
    Программа экскурсии разнообразна и насыщенна. Обычно она начинается с посещения центра разведения панд, где опытные специалисты рассказывают историю происхождения вида, особенности питания и поведения этих животных. Затем туристам предоставляется возможность поучаствовать в кормлении панд.
    Также предусмотрена прогулка по живописному парку, окружающему центр, где можно насладиться красотой китайской природы и полюбоваться местными пейзажами. Экскурсоводы проводят интересные лекции о культуре и традициях Китая, рассказывая истории, связанные с символическим значением панд в стране.
    Для меня самой яркой частью экскурсии стало наблюдение за маленькими детёнышами панд. Их неуклюжесть и игривость вызывают искреннюю улыбку и радость.
    Кроме того, возможность пообщаться с экспертами и задать интересующие вопросы была крайне полезна. Узнав больше о трудностях содержания панд и программах их спасения, я осознала важность экологического туризма и необходимость поддержки проектов по сохранению редких видов.
    Подводя итог, хочу сказать, что экскурсия к пандам стала одним из лучших моментов моего путешествия в Китай. Она подарила массу положительных эмоций, позволила лучше понять природу и культуру страны, а также задуматься о роли каждого из нас в сохранении окружающей среды. Если вы любите природу и хотите провести время интересно и полезно, обязательно отправляйтесь на такую экскурсию!

