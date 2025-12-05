Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Чэнду на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
«К северо-западу от центра города расположены три переулка: «переулок Куаньсянцзы — свободная жизнь в старинном городе Чэнду, переулок Чжайсянцзы — неторопливая жизнь старого города, переулок Цзинсянцзы — новая жизнь города Чэнду»»
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Пешая
4 часа
Билеты
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай гайвань и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
«Улица Чунси-лу — модный район Чэнду»
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от $280 за всё до 10 чел.
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
С дегустацией 7 знаковых закусок - пикантных, солёных и сладких
Начало: У метро Фанцаоцзе
«Вы прогуляетесь по улицам и рынкам Чэнду, познакомитесь с исторической архитектурой и настоящей повседневной едой»
Завтра в 10:30
14 дек в 10:30
от $270 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergei
    5 декабря 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Очень понравилась экскурсия, проводила Ксюша. Все под ключ, забрали от гостиницы на удобном авто, у панд бодро прошли по самым
    читать дальше

    интересным местам, без Ксюши плутали бы там в 2 раза дольше. По нашей просьбе зашли в чайную, где Ксюша все переводила, и чайную церемонию и помогла выбрать чая. Еще нас завезли в храм Веньшу, чего не было в программе но нам прям очень понравилось. Максимально рекомендую, особенно учитывая, что с английским языком в Ченду в среднем у людей плохо и шансов договориться или что-то понять у вас без знания китайского не очень много. Отмечу, что русский у Ксюши не очень беглый, но проблем с пониманием практически не было и он точно не хуже моего английского и сильно лучше английского жены)

  • А
    Андрей
    13 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    У нас экскурсоводом была Анна. Хорошо говорит по-русски. Подача материала отменная. Провела по самым интересным местам парка панд и города. Экскурсия очень понравилась, автомобиль был комфортным.
  • А
    Александра
    8 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Провела просто прекрасный день!
    Гид Ли Чин - все покажет, расскажет и отведет!
    Восхитительно красивый город!
    Провела просто прекрасный день!
Гид Ли Чин - все покажет, расскажет и отведет!
Восхитительно красивый город!
  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Большое спасибо за организацию экскурсии! Было прекрасно организовано и очень дружелюбно! За одну пересадку в Чэнду успели и к пандам, и в восхитительный буддийский храм, и погулять по красивым старым улицам, и пошопиться))
  • Т
    Татьяна
    25 октября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Экскурсия очень понравилась, гид Антон адаптировал ее немного под нас, за что ему отдельное спасибо! У нас был трансфер в
    читать дальше

    Чанду (летели из Москвы в Санья), по времени было 10.5 часов. Все успели. Без гида можно осень много времени потратить без смысла в парке, Антон сэкономил нам много времени. Еще раз большое спасибо!

  • Б
    Беленов
    25 сентября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Очень удобно, что забрали с отеля, хотя он находился совсем не в центре. Вначале экскурсия к Пандам, где много ходили,
    читать дальше

    была отличная погода. Потом в город и очень насыщенная программа, посмотрели много и купили сувениров. На один день как раз отличная экскурсия познакомится с основными местами в Чэнду. Я остался доволен и получил яркие впечатления, однозначно рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Отличная экскурсия!
    У нас была пересадка в Чэнду, нас встретили в аэропорту, отвезли в город, покормили и привезли обратно в аэропорт.
    Отличная организация!
    И отдельное спасибо гиду Ксюше. Она сделала наше время в пути отдельным приключением.
    Нам очень понравилось 😊
  • А
    Александр
    16 апреля 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    В рамках путешествия решили на сутки остаться в Чэнду и не пожалели, самостоятельно было бы проблематично посетить столько места за
    читать дальше

    день, т. к. парк панд находится на окраине и к центру не близко. Все прошло прекрасно, панды молодцы, центр города колоритен, все прекрасно.

  • S
    Salome
    7 апреля 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Очень хорошая экскурсия. Все хорошо организовано. Забрали и вернули в отель. Парк с пандами классный, особенно панды. Храм, вечерние улочки в городе, все 👌
    Очень хорошая экскурсия. Все хорошо организовано. Забрали и вернули в отель. Парк с пандами классный, особенно панды. Храм, вечерние улочки в городе, все 👌
  • J
    Julia
    4 марта 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Отличная экскурсия. Организатор всегда на связи. Встретили в аэропорте с табличкой. Парк с пандами бесподобен. Храм Вэньшу очень интересное и
    читать дальше

    атмосферное место. Наш гид харизматичный, с великолепным чувством юмора, рассказал нам много интересных исторических фактов. Подача у гида нам очень понравилась, он смог заинтересовать, не перегружать информацией, но и осветить все интересовавшие нас аспекты. Рекомендую к посещению.

    Отличная экскурсия. Организатор всегда на связи. Встретили в аэропорте с табличкой. Парк с пандами бесподобен. Храм Вэньшу очень интересное и атмосферное место. Наш гид харизматичный, с великолепным чувством юмора, рассказал нам много интересных исторических фактов. Подача у гида нам очень понравилась, он смог заинтересовать, не перегружать информацией, но и осветить все интересовавшие нас аспекты. Рекомендую к посещению.
  • О
    Ольга
    5 ноября 2024
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    У нас была очень приятная, симпатичная и очаровательная девушка. Я Перепутала даты и организатор без проблем поменял нам их. Идут
    читать дальше

    на уступки, меняют программу под Ваш запрос. Сложно сказать про всю программу, так как мы в последний момент ее сильно сократили,оставив только панд и добавив чайный рынок. Из минусов только один: плохое владение русским языком. Но это скорее проблема не данного организатора, а во всем Китае.

    У нас была очень приятная, симпатичная и очаровательная девушка. Я Перепутала даты и организатор без проблемУ нас была очень приятная, симпатичная и очаровательная девушка. Я Перепутала даты и организатор без проблем
  • A
    Anastasiia
    19 октября 2024
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Нам очень понравилась наш экскурсовод Лилия, было очень интересно её слушать. Она подробно рассказывала обо всем, отвечала на все вопросы. Очень благодарны за уделенное время! 💕
  • М
    Мария
    3 июля 2024
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!
    Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!
  • Ю
    Юрий
    7 января 2024
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Великолепно организованная экскурсия, много полезной и интересной информации. Было интересно узнать не только исторические аспекты и полюбоваться красотами, но и познакомиться с обыденной жизнью жителей города Чэнду. Ну а панды - вообще вне конкуренции!
    Спасибо за экскурсию!
    Обязательно приедем снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чэнду: старый район + заповедник больших панд
  2. Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
  3. Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в декабре 2025
Сейчас в Чэнду в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 420. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Чэнду. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод