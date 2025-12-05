Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
«К северо-западу от центра города расположены три переулка: «переулок Куаньсянцзы — свободная жизнь в старинном городе Чэнду, переулок Чжайсянцзы — неторопливая жизнь старого города, переулок Цзинсянцзы — новая жизнь города Чэнду»»
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Билеты
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай гайвань и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
«Улица Чунси-лу — модный район Чэнду»
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от $280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
С дегустацией 7 знаковых закусок - пикантных, солёных и сладких
Начало: У метро Фанцаоцзе
«Вы прогуляетесь по улицам и рынкам Чэнду, познакомитесь с исторической архитектурой и настоящей повседневной едой»
Завтра в 10:30
14 дек в 10:30
от $270 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergei5 декабря 2025Очень понравилась экскурсия, проводила Ксюша. Все под ключ, забрали от гостиницы на удобном авто, у панд бодро прошли по самым
- ААндрей13 ноября 2025У нас экскурсоводом была Анна. Хорошо говорит по-русски. Подача материала отменная. Провела по самым интересным местам парка панд и города. Экскурсия очень понравилась, автомобиль был комфортным.
- ААлександра8 ноября 2025Провела просто прекрасный день!
Гид Ли Чин - все покажет, расскажет и отведет!
Восхитительно красивый город!
- ЮЮлия2 ноября 2025Большое спасибо за организацию экскурсии! Было прекрасно организовано и очень дружелюбно! За одну пересадку в Чэнду успели и к пандам, и в восхитительный буддийский храм, и погулять по красивым старым улицам, и пошопиться))
- ТТатьяна25 октября 2025Экскурсия очень понравилась, гид Антон адаптировал ее немного под нас, за что ему отдельное спасибо! У нас был трансфер в
- ББеленов25 сентября 2025Очень удобно, что забрали с отеля, хотя он находился совсем не в центре. Вначале экскурсия к Пандам, где много ходили,
- ТТатьяна24 сентября 2025Отличная экскурсия!
У нас была пересадка в Чэнду, нас встретили в аэропорту, отвезли в город, покормили и привезли обратно в аэропорт.
Отличная организация!
И отдельное спасибо гиду Ксюше. Она сделала наше время в пути отдельным приключением.
Нам очень понравилось 😊
- ААлександр16 апреля 2025В рамках путешествия решили на сутки остаться в Чэнду и не пожалели, самостоятельно было бы проблематично посетить столько места за
- SSalome7 апреля 2025Очень хорошая экскурсия. Все хорошо организовано. Забрали и вернули в отель. Парк с пандами классный, особенно панды. Храм, вечерние улочки в городе, все 👌
- JJulia4 марта 2025Отличная экскурсия. Организатор всегда на связи. Встретили в аэропорте с табличкой. Парк с пандами бесподобен. Храм Вэньшу очень интересное и
- ООльга5 ноября 2024У нас была очень приятная, симпатичная и очаровательная девушка. Я Перепутала даты и организатор без проблем поменял нам их. Идут
- AAnastasiia19 октября 2024Нам очень понравилась наш экскурсовод Лилия, было очень интересно её слушать. Она подробно рассказывала обо всем, отвечала на все вопросы. Очень благодарны за уделенное время! 💕
- ММария3 июля 2024Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!
- ЮЮрий7 января 2024Великолепно организованная экскурсия, много полезной и интересной информации. Было интересно узнать не только исторические аспекты и полюбоваться красотами, но и познакомиться с обыденной жизнью жителей города Чэнду. Ну а панды - вообще вне конкуренции!
Спасибо за экскурсию!
Обязательно приедем снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в декабре 2025
Сейчас в Чэнду в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 420. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Чэнду. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод