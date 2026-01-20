Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Чэнду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Пешая
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
Начало: У Южных ворот Базы Панд
«В древнем буддийском храме время будто остановилось»
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Чэнду между рейсами
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать и сычуаньские закуски
«Дегустация сычуаньских закусок в кафе неподалёку от храма»
6 фев в 08:00
7 фев в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Пешая
4 часа
Билеты
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай в гайвани и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
«Вэньшу Юань — один из самых хорошо сохранившихся буддийских храмовых комплексов города»
6 фев в 09:00
7 фев в 09:00
от $280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 января 2026
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Прекрасная экскурсия, город и гид!!! Очень интересная и насыщенная экскурсия, понравилось все!! Рекомендуем всем. Спасибо большое еще раз за классный день.
  • М
    Михаил
    15 января 2026
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Замечательная экскурсия, которая не только полностью соответсвует описанию, но даже превосходит его. Маршрут построен грамотно и познавательно. Ольга прекрасная рассказчица,
    читать дальше

    с удовольствием и знанием отвечает на любые вопросы по теме. Настоятельно рекомендую именно её услуги.
    Хочу особо отметить заботу Ольги о туристе. Она не только выручила нас с заказом такси, когда мы сами не смогли воспользоваться местным сервисом, но и проконтролировала, чтобы на обратном пути оно доехало до нужного места.

  • Ю
    Юрий
    11 января 2026
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Оля организовала, а Кристина провела однодневную экскурсию по Чэнду - спокойно, размерено, с посещением всех заявленных мест. Хороший ресторан на
    читать дальше

    обед предложила, а в конце, уже по традиции, нашла ЧЕСТНОЕ такси в аэропорт, когда водитель даже сдачу, которую не смог сдать, перекинул не себе в карман, а на счётчике отразил?! День в Чэнду не пропал даром и оставил хорошие воспоминания…

  • О
    Олеся
    10 января 2026
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Хотелось бы начать с большого спасибо за чудесное знакомство с Чэнду! 🫶🏻
    Несмотря на наш укоренный тайминг, Ольга смогла показать нам город с разных его сторон и рассказать много интересного про Китайский народ!
  • Е
    Екатерина
    4 января 2026
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Хочу выразить благодарность Кристине за проведанную экскурсию по Чэнду, которая превзошла все ожидания.

    Маршрут был отлично продуман: без спешки, но при
    читать дальше

    этом насыщенно. Мы увидели все знаковые локации города, понаблюдали за малышами панд. Отдельное спасибо за рекомендации по местной кухне — благодаря гиду мы попробовали замечательные местные блюда.

    Однозначно рекомендую Кристину всем, кто хочет не просто «посмотреть» Чэнду, а по-настоящему его почувствовать и полюбить. Экскурсия оставила самые тёплые впечатления и сделала поездку по-настоящему незабываемой.

  • В
    Виталий
    2 января 2026
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Спасибо Ольге за такую замечательную, познавательную и интересную экскурсию. Прекрасный рассказчик и собеседник. Сразу нашла общий язык с нашей дочерью 11 лет. Дала много советов по посещению интересных мест в городе. Экскурсия прошла легко, познавательно, не заметили как пролетело время.
  • И
    Иван
    28 декабря 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию 28.12.25 по городу Ченду. Прекрасно подготовленный маршрут сочетался с глубокими знаниями гида в разных областях;
    читать дальше

    от жизни панд до истоков буддизма. Особенно отметили легкость общения и готовность прислушаться к нашим желаниям по маршруту! Обязательно вернемся и посетим новые места.

  • L
    Liddia
    11 декабря 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Просто потрясающе! Мы с подругой были в восторге от всего, что открыла нам Ольга. Встретила в аэропорте и сразу нашла
    читать дальше

    нас сама, предложила маршруты передвижения разной стоимости на выбор. Сначала заповедник панд, куда практически невозможно попасть челу, не владеющему китайским. Провела по пандам так, будто всю жизнь была спецом. Потом старый город с потрясающими подробностями. Если в Чэнду транзитом на 1 день - это лучшее. А ещё она красавица и умница! Наслаждайтесь!

  • А
    Анастасия
    2 декабря 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Все было замечательно! Рекомендую
  • А
    Анастасия
    26 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Отличная экскурсия! Ольга учла все наши пожелания, подстроилась под все наши нюансы, связанные с короткой пересадкой. Увлекла детей! Помогла найти
    читать дальше

    трансфер до аэропорта и была на связи с нами и водителем, пока мы не доехали! Ну и конечно, влюбила в Китай всю нашу семью

