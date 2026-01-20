читать дальше

нас сама, предложила маршруты передвижения разной стоимости на выбор. Сначала заповедник панд, куда практически невозможно попасть челу, не владеющему китайским. Провела по пандам так, будто всю жизнь была спецом. Потом старый город с потрясающими подробностями. Если в Чэнду транзитом на 1 день - это лучшее. А ещё она красавица и умница! Наслаждайтесь!