Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
Начало: У Южных ворот Базы Панд
«В древнем буддийском храме время будто остановилось»
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать и сычуаньские закуски
«Дегустация сычуаньских закусок в кафе неподалёку от храма»
6 фев в 08:00
7 фев в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай в гайвани и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
«И посетите храм Дацы — оазис спокойствия, расположенный среди современных торговых центров»
6 фев в 09:00
7 фев в 09:00
от $280 за всё до 10 чел.
- ААнна20 января 2026Прекрасная экскурсия, город и гид!!! Очень интересная и насыщенная экскурсия, понравилось все!! Рекомендуем всем. Спасибо большое еще раз за классный день.
- ММихаил15 января 2026Замечательная экскурсия, которая не только полностью соответсвует описанию, но даже превосходит его. Маршрут построен грамотно и познавательно. Ольга прекрасная рассказчица,
- ЮЮрий11 января 2026Оля организовала, а Кристина провела однодневную экскурсию по Чэнду - спокойно, размерено, с посещением всех заявленных мест. Хороший ресторан на
- ООлеся10 января 2026Хотелось бы начать с большого спасибо за чудесное знакомство с Чэнду! 🫶🏻
Несмотря на наш укоренный тайминг, Ольга смогла показать нам город с разных его сторон и рассказать много интересного про Китайский народ!
- ЕЕкатерина4 января 2026Хочу выразить благодарность Кристине за проведанную экскурсию по Чэнду, которая превзошла все ожидания.
Маршрут был отлично продуман: без спешки, но при
- ВВиталий2 января 2026Спасибо Ольге за такую замечательную, познавательную и интересную экскурсию. Прекрасный рассказчик и собеседник. Сразу нашла общий язык с нашей дочерью 11 лет. Дала много советов по посещению интересных мест в городе. Экскурсия прошла легко, познавательно, не заметили как пролетело время.
- ИИван28 декабря 2025Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию 28.12.25 по городу Ченду. Прекрасно подготовленный маршрут сочетался с глубокими знаниями гида в разных областях;
- LLiddia11 декабря 2025Просто потрясающе! Мы с подругой были в восторге от всего, что открыла нам Ольга. Встретила в аэропорте и сразу нашла
- ААнастасия2 декабря 2025Все было замечательно! Рекомендую
- ААнастасия26 ноября 2025Отличная экскурсия! Ольга учла все наши пожелания, подстроилась под все наши нюансы, связанные с короткой пересадкой. Увлекла детей! Помогла найти
