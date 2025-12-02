Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
С дегустацией 7 знаковых закусок - пикантных, солёных и сладких
Начало: У метро Фанцаоцзе
Завтра в 10:30
7 дек в 10:30
от $290 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Панда-парк в Чэнду и Лэшаньский Будда
Начало: Ваш личный гид встретит вас в вестибюле отеля, рас...
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$721.10
$759 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 декабря 2025Все было замечательно! Рекомендую
- ААнастасия26 ноября 2025Отличная экскурсия! Ольга учла все наши пожелания, подстроилась под все наши нюансы, связанные с короткой пересадкой. Увлекла детей! Помогла найти
- ЕЕкатерина16 ноября 2025Спасибо большое Ольге за очень интересную экскурсию по Чэнду. Было действительно интересно и познавательно. Эта экскурсия останется приятным воспоминанием в у нашей семьи❤️❤️❤️
- ААлександр14 ноября 2025Великолепная экскурсия и прекрасный экскурсовод Ольга! Насыщенный маршрут, много интересной и полезной информации! Правильно и удобно построена логистика, и по
- ИИрина8 ноября 2025Нашим гидом была Кристина. Честно говоря, начитавшись отзывов о посещении панд (толпы людей, много времени) мы не сильно туда собирались,
- ЛЛариса4 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия, организованная Ольгой. По нашей просьбе она встретила нас в аэропорту, познакомила с историей города, показала знаковые
- ССергей31 октября 2025Ольга прекрасно провела экскурсию, подстроилась под график, попутно помогла с техническими проблемами. Всё супер!
- ООльга23 октября 2025Я очень довольна экскурсией с Ольгой.
Экскурсия посторена отлично, неутомительго, но успели увидеть много. Ольга интересный собеседник и хорошо понимает запрос гостя. Очень корректна, образована и просто милая и умная девушка.
Благодарю.
- ТТатьяна23 октября 2025Огромное преогромное спасибо от нашей мини группы Ольге за это чудо экскурсию по Чэнду. Были всего один день. Но это
- ИИнна20 октября 2025Ольга замечательный экскурсовод, в 21 млн. городе так сложно все посмотреть и успеть, к тому же если ты ограничен во
- ТТатьяна16 октября 2025Экскурсия, которую провела Ольга оказалась не просто интересной, и логично выстроенной но и познавательной и увлекательной. Мы задавали много разнообразных
- ВВлада8 октября 2025Если бы можно было поставить семь звезд из пяти, они бы были поставлены. Ольга - невероятная девушка: милая, интеллигентная, грамотная,
- ССветлана4 октября 2025Ольга-волшебница!
Это была сказочная экскурсия по Чэнду в самый разгар Золотой недели!
Буду рекомендовать друзьям.
- ММария7 сентября 2025Ольга, спасибо за экскурсию!!! Вы с такой любовью все рассказали и показали! Мы все надолго запомним!
- ЮЮлия18 июля 2025Наша семья выражает огромную благодарность Ольге за проведенную экскурсию.
Были в Китае транзитом на полдня. Благодаря Ольге познакомились с культурой и
- ООлег12 июля 2025Гид отработал хорошо,
Все вопросы решались оперативно.
Порекомендую своим знакомым.
Спасибо за поддержку.
- ММария20 июня 2025Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Были проездом, времени было мало. Но она организовала все лучшим образом! Мы с мужем в полном восторге. Спасибо!!!!!
- ЕЕкатерина20 июня 2025Ольга - чудесный чуткий к своим туристам гид, умело ориентируется и может прекрасно работать импровизировать в плане порядка посещения достопримичательностей
- ККсения18 июня 2025Осталась в восторге от этой экскурсии! Программа была насыщенной и очень интересной.
✔ **Панды** — главные звезды тура! Я увидела их
- ССнежана14 июня 2025Однозначно рекомендую!!!!
Ольга супер гид и очень приятный человек ❤️🫰. Любой вопрос, любой запрос-будет решен!
Спасибо Вам большое за экскурсию, мне очень понравилось и благодаря Вам я однозначно полюбила Чэнду 😍.
