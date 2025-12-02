Посетите две главные достопримечательности провинции Сычуань — центр разведения панд и Лэшаньского Будду.
Вас ждет знакомство с пандами разных возрастов, осмотр крупнейшей каменной статуи Будды и погружение в культуру региона.
Описание экскурсии
Знакомство с большими пандами
Тур начинается с посещения Исследовательского центра разведения больших панд в Чэнду. Здесь вы увидите более 170 животных — от новорожденных детенышей до взрослых особей. Вы сможете наблюдать за кормлением панд и узнаете о программах сохранения этого вида.
Лэшаньский Большой Будда
Далее программа продолжается осмотром Лэшаньского Большого Будды — каменной статуи высотой 71 метр, созданной более 1200 лет назад. Вы посетите храмовый комплекс Линъюнь и узнаете о буддийских традициях этого места.
Организация тура
Тур проводится на комфортабельном 7-местном минивэне с кондиционером в сопровождении русскоязычного гида. Программа включает трансфер из отеля в пределах Второго кольца Чэнду и обратно в центр города. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт для посещения объектов.
- Рекомендуется удобная обувь, головной убор и солнцезащитные очки.
- Тур включает значительные пешие переходы и спуск по лестницам.
- Возможность установки детских кресел в автомобиле по запросу.
08:00 – встреча в отеле (Чэнду, 2-е кольцо). Трансфер в Панда-парк. 09:00–11:30 – посещение базы разведения панд, наблюдение за малышами и взрослыми. 11:30–14:00 – переезд в Лэшань, остановка на обед. 14:00–16:00 – осмотр Лэшаньского Будды и храма Линъюнь. 16:00–18:30 – возвращение в Чэнду. 18:30 – завершение тура у площади Тяньфу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исследовательский центр больших панд
- Лэшаньский Большой Будда
- Храм Линъюнь
- Площадь Тяньфу
Что включено
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Трансфер из отеля
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Личные расходы
- Трансфер обратно в отель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш личный гид встретит вас в вестибюле отеля, расположенного в пределах Второго кольца Чэнду
Завершение: Транспорт доставит вас обратно в центр Чэнду, в районе площади Тяньфу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Чэнду
