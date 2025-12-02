Знакомство с большими пандами

Тур начинается с посещения Исследовательского центра разведения больших панд в Чэнду. Здесь вы увидите более 170 животных — от новорожденных детенышей до взрослых особей. Вы сможете наблюдать за кормлением панд и узнаете о программах сохранения этого вида.

Лэшаньский Большой Будда

Далее программа продолжается осмотром Лэшаньского Большого Будды — каменной статуи высотой 71 метр, созданной более 1200 лет назад. Вы посетите храмовый комплекс Линъюнь и узнаете о буддийских традициях этого места.

Организация тура

Тур проводится на комфортабельном 7-местном минивэне с кондиционером в сопровождении русскоязычного гида. Программа включает трансфер из отеля в пределах Второго кольца Чэнду и обратно в центр города. Важная информация: