Мини-группа
до 10 чел.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
$172 за человека
Групповая
Из Чэнду: гора Эмэйшань, храмы и Большой Будда в Лэшане
Узнать о традициях Сычуани и пройти по местам паломников в Китае
Начало: В районе Ухоу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
22 авг в 06:15
$95 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Частный тур: База панд и Музей Сансиндуй из Чэнду
Начало: Выход С2 станции метро Синьань Цзяотун
$733 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «На автобусе»
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