Экскурсии на автобусе в Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Чэнду на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
На автобусе
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
$172 за человека
Из Чэнду: гора Эмэйшань, храмы и Большой Будда в Лэшане
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Чэнду: гора Эмэйшань, храмы и Большой Будда в Лэшане
Узнать о традициях Сычуани и пройти по местам паломников в Китае
Начало: В районе Ухоу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
22 авг в 06:15
$95 за человека
Частный тур: База панд и Музей Сансиндуй из Чэнду
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Частный тур: База панд и Музей Сансиндуй из Чэнду
Начало: Выход С2 станции метро Синьань Цзяотун
$733 за всё до 12 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн;
  2. Из Чэнду: гора Эмэйшань, храмы и Большой Будда в Лэшане;
  3. Частный тур: База панд и Музей Сансиндуй из Чэнду.
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Монастырь Вэньшу;
  3. Большой Будда;
  4. База панд в Дуцзянъяне;
  5. Улица Чунси;
  6. Аллея Куаньчжай.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2026
Сейчас в Чэнду в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 733.
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на автобусе, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь