Билеты
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай в гайвани и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
«В стоимость включено: питьевая вода, вход в Вэньшу Юань, билет на шоу смены масок + чаепитие или три дегустации (чай в гайвани, яичный блин, соевый пудинг), перемещение на такси между локациями»
17 июл в 09:00
18 июл в 09:00
от $280 за всё до 2 чел.
Билеты
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, древний монастырь и прогулка по торговым улочкам
Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо...
«Входные билеты уже включены в стоимость»
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
$170 за билет
-
3%
Билеты
Живое наследие Шу: вечер традиционного театра в Чэнду
Увидеть знаменитую сычуаньскую оперу и шоу смены масок
Начало: На улице Циньтай
18 июл в 18:00
19 июл в 18:00
от $57
$59 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
s
Все было отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Сергей провел классную экскурсию! Очень отзывчивый и приятный собеседник! приятным бонусом бла чайная при монастыре, где мы не только насладились чаем, но и попробовали себя в каллиграфии!
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии у Сергея 04.05.2026 в г. Чэнду. Эксурсия началась со встречи у отеля и трансфером до заповедника. В
Вам был полезен этот отзыв?
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы сложнее и дольше. Сергею
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park (показал ярмарку женихов и
+3
Вам был полезен этот отзыв?
J
Благодарим за Экскурсию всё было на высшем уровне!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия с Сергеем прошла великолепно!
Много интересного посмотрели: панд, старинный город, интересные рассказы, Спасибо за экскурсию, Всем советую!
Много интересного посмотрели: панд, старинный город, интересные рассказы, Спасибо за экскурсию, Всем советую!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 11 отзывов в Чэнду в категории "Билеты"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Билеты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в июле 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 280 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Билеты», 11 ⭐ отзывов, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь