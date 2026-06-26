читать дальше уменьшить

заповедник к Пандам Сергей приобрел билеты для нас и начал экскурсию по заповеднику где полностью рассказал о каждой панде. И заповеднике в целом. Все было максимально информативно и интересно. Далее мы поехали в храмовый комплекс в центре г. Чэнду где максимально погрузились в местный колорит и историю места. И в целом культуры Китая. Самое важное хотелось бы отметить что Сергей Русский живущий в Китае с знанием Китайского языка,а не Китайский гид еле знающий Русский язык❗️❗️❗️