же стоимости, что и полноценная экскурсия, забрали из отеля в аэропорту Тяньфу, за что огромное спасибо. Договорились, что доставят и обратно в аэропорт.

Из плюсов:

- приветливый экскурсовод

- рассказывает что-то из опыта жизни в Китае

- билеты в парк с пандами включены в стоимость

- хорошо ориентируется в парке и знает где и как посмотреть панд в лучшем виде

- есть комфортный транспорт для передвижения на время экскурсии

Из минусов:

- групповой формат (вы сильно привязаны к тем, с кем попали в группу)

- очень дорого (если было бы индивидуально, то пойдёт, но для группы очень дорого, и дело не в том, что мы посетили не всю экскурсию)

- судя по всему нет опыта в проведении экскурсии, нет как таковой структуры, очень всё расплывчато, есть над чем поработать, но это можно понять - все с чего-то начинают

- именно в нашем случае при возврате в аэропорт было своего рода "происшествие". Его бы не было, если бы нас отвезли обратно именно те, с кем работает в этом плане экскурсовод (когда нас отправили обратно в аэропорт со словами "такси оплачено, вас довезут, ничего не нужно" мы доехали до первого перекрестка и китайский водитель начал нам что-то говорить недовольным тоном. Мы не знаем китайский, по английски не говорил он, через переводчик на английском у него были постоянные помехи и только когда он начал переводить на русский мы поняли, что оплачиваем за такси мы сами. Мы не против, я изначально уточнял у Сергея, сколько нужно заплатить за такси, но как в плане организации - кто-то нас обманул, а кто - так и не ясно. Быть может это был таксист, который сварил нас по итогу без кондиционера и под русскую музыку. Сергей прислал скриншот оплаты поездки и обещал разобраться с водителем, но именно как факт - лучше самому организовывать своё посещение, убеждаюсь в очередной раз). Но в аэропорт нас довезли и мы никуда не опоздали, а таксист был доволен что мы оплатили поездку наличными.



В целом смешанное чувство, но думаю, что это только у нас так вышло. Тем более, что экскурсия пользуется спросом. Жена увидела панд и в этом плане осталась довольна