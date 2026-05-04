День с пандами в Чэнду (билеты включены)

Заповедник, китайская деревня и прогулка по торговым улочкам
Проведите день на родине больших панд — в провинции Сычуань! Вы посетите один из крупнейших заповедников и понаблюдаете за милыми животными, А после — прогуляетесь к древнему монастырю где посетите традиционный чайный дом и местные торговые уточки со множеством мастерских и сувенирных лавок.
4.7
6 отзывов
Описание билета

10:00 — встреча в Чэнду и трансфер в заповедник

10:40–13:20 — осмотр заповедника, знакомство с пандами и наблюдение за их повседневной жизнью

13:20–13:40 — сувениры у входа (по желанию)

13:40–14:00 — переезд к монастырю «Вэншу»

14:00–14:35 — обед (оплачивается отдельно, можно выбрать любой ресторан)

14:40–17:00 — прогулка по комплексу монастыря: пагоды, торговые улочки, чайный дом, рассказы о местной жизни

17:10–18:00 — возвращение к месту встречи в Чэнду

Гид заповедника расскажет:

  • о повседневной жизни больших панд и их милых привычках
  • особенностях содержания и разведения панд в крупнейших заповедниках провинции Сычуань
  • настоящем Китае: нетуристических улочках, местной кухне, чайных лавках и ремесленных сувенирах

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Входные билеты уже включены в стоимость
  • Отдельно по желанию оплачивается обед

в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный$170
Дети до 7 лет$140
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в указанном месте в центре города
Когда и как рано покупать?
Когда: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 43 туристов
С 2015 года я живу в Китае и изучаю китайскую культуру. За это время я посетил почти все провинции, самые крупные города и деревни с уникальными архитектурными, природными и культурными объектами. Накопив огромный опыт путешествий и общения с местными, я готов поделиться им с вами. Приглашаю вас увидеть самые запоминающиеся и красивые места этой страны!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жанна
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы сложнее и дольше. Сергею однозначно ставлю 5 звезд, так как с учетом ограниченного времени
(с 8ч до 14ч) мы успели насладиться парком, послушать факты от пандах, постоять в серьезных очередях среди китайцев, пообедать и даже купить сувениров. Сергей приятный собеседник, пунктуален, хорошо подкован о Китае, знает китайский, особенности культуры.
Все было комфортно, а это важно, когда путешествуешь с ребенком. Спасибо 🙏🏻

Ответ организатора:
Жанна спасибо большое за отзыв! До новых встреч в Китае!
Ольга
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park (показал ярмарку женихов и невест) и нескольким торговым центрам, я хотела посмотреть фигуру панды
карабкающегося по зданию и зайти в магазин Gentle Monster.
Путешествие было комфортным, интересным и увлекательным.
Сергей порекомендовал попробовать бамбук, показал что местные грызут семячки в чайных и рассказал, что Сычуанская кухня самая острая в Китае

Сергей
Сразу скажу, что мы были только на части экскурсии, потому что сильно зависели от времени пересадки на самолёт. Жена очень хотела увидеть панд. Нам пошли на встречу, но по той
же стоимости, что и полноценная экскурсия, забрали из отеля в аэропорту Тяньфу, за что огромное спасибо. Договорились, что доставят и обратно в аэропорт.
Из плюсов:
- приветливый экскурсовод
- рассказывает что-то из опыта жизни в Китае
- билеты в парк с пандами включены в стоимость
- хорошо ориентируется в парке и знает где и как посмотреть панд в лучшем виде
- есть комфортный транспорт для передвижения на время экскурсии
Из минусов:
- групповой формат (вы сильно привязаны к тем, с кем попали в группу)
- очень дорого (если было бы индивидуально, то пойдёт, но для группы очень дорого, и дело не в том, что мы посетили не всю экскурсию)
- судя по всему нет опыта в проведении экскурсии, нет как таковой структуры, очень всё расплывчато, есть над чем поработать, но это можно понять - все с чего-то начинают
- именно в нашем случае при возврате в аэропорт было своего рода "происшествие". Его бы не было, если бы нас отвезли обратно именно те, с кем работает в этом плане экскурсовод (когда нас отправили обратно в аэропорт со словами "такси оплачено, вас довезут, ничего не нужно" мы доехали до первого перекрестка и китайский водитель начал нам что-то говорить недовольным тоном. Мы не знаем китайский, по английски не говорил он, через переводчик на английском у него были постоянные помехи и только когда он начал переводить на русский мы поняли, что оплачиваем за такси мы сами. Мы не против, я изначально уточнял у Сергея, сколько нужно заплатить за такси, но как в плане организации - кто-то нас обманул, а кто - так и не ясно. Быть может это был таксист, который сварил нас по итогу без кондиционера и под русскую музыку. Сергей прислал скриншот оплаты поездки и обещал разобраться с водителем, но именно как факт - лучше самому организовывать своё посещение, убеждаюсь в очередной раз). Но в аэропорт нас довезли и мы никуда не опоздали, а таксист был доволен что мы оплатили поездку наличными.

В целом смешанное чувство, но думаю, что это только у нас так вышло. Тем более, что экскурсия пользуется спросом. Жена увидела панд и в этом плане осталась довольна

Ответ организатора:
Сергей добрый день. Сожалею что у вас сложилось такое впечатление о моей экскурсии в связи с вашим инцидентом в такси.
Как вы верно указали вы покинули экскурсию до её завершения и поэтому вам была заказана отдельная машина в аэропорт. При посадке в такси я уведомил вас что поездка оплачена, вам не следовало давать деньги водителю. Скрин с оплатой поездки так же был вам отправлен. Надеюсь что сама экскурсия в заповеднике оставила у вас приятные воспоминания.

Артем
Были на экскурсии у Сергея 04.05.2026 в г. Чэнду. Эксурсия началась со встречи у отеля и трансфером до заповедника. В заповедник к Пандам Сергей приобрел билеты для нас и начал
экскурсию по заповеднику где полностью рассказал о каждой панде. И заповеднике в целом. Все было максимально информативно и интересно. Далее мы поехали в храмовый комплекс в центре г. Чэнду где максимально погрузились в местный колорит и историю места. И в целом культуры Китая. Самое важное хотелось бы отметить что Сергей Русский живущий в Китае с знанием Китайского языка,а не Китайский гид еле знающий Русский язык❗️❗️❗️

А
Экскурсия с Сергеем прошла великолепно!
Много интересного посмотрели: панд, старинный город, интересные рассказы, Спасибо за экскурсию, Всем советую!
J
Благодарим за Экскурсию всё было на высшем уровне!!!
