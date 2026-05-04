Проведите день на родине больших панд — в провинции Сычуань! Вы посетите один из крупнейших заповедников и понаблюдаете за милыми животными, А после — прогуляетесь к древнему монастырю где посетите традиционный чайный дом и местные торговые уточки со множеством мастерских и сувенирных лавок.
Описание билета
10:00 — встреча в Чэнду и трансфер в заповедник
10:40–13:20 — осмотр заповедника, знакомство с пандами и наблюдение за их повседневной жизнью
13:20–13:40 — сувениры у входа (по желанию)
13:40–14:00 — переезд к монастырю «Вэншу»
14:00–14:35 — обед (оплачивается отдельно, можно выбрать любой ресторан)
14:40–17:00 — прогулка по комплексу монастыря: пагоды, торговые улочки, чайный дом, рассказы о местной жизни
17:10–18:00 — возвращение к месту встречи в Чэнду
Гид заповедника расскажет:
- о повседневной жизни больших панд и их милых привычках
- особенностях содержания и разведения панд в крупнейших заповедниках провинции Сычуань
- настоящем Китае: нетуристических улочках, местной кухне, чайных лавках и ремесленных сувенирах
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- Входные билеты уже включены в стоимость
- Отдельно по желанию оплачивается обед
в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$170
|Дети до 7 лет
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в указанном месте в центре города
Когда и как рано покупать?
Когда: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 43 туристов
С 2015 года я живу в Китае и изучаю китайскую культуру. За это время я посетил почти все провинции, самые крупные города и деревни с уникальными архитектурными, природными и культурными объектами. Накопив огромный опыт путешествий и общения с местными, я готов поделиться им с вами. Приглашаю вас увидеть самые запоминающиеся и красивые места этой страны!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы сложнее и дольше. Сергею однозначно ставлю 5 звезд, так как с учетом ограниченного времени
Сергей
Ответ организатора:
Жанна спасибо большое за отзыв! До новых встреч в Китае!
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park (показал ярмарку женихов и невест) и нескольким торговым центрам, я хотела посмотреть фигуру панды
Сразу скажу, что мы были только на части экскурсии, потому что сильно зависели от времени пересадки на самолёт. Жена очень хотела увидеть панд. Нам пошли на встречу, но по той
Сергей
Ответ организатора:
Сергей добрый день. Сожалею что у вас сложилось такое впечатление о моей экскурсии в связи с вашим инцидентом в такси.
Были на экскурсии у Сергея 04.05.2026 в г. Чэнду. Эксурсия началась со встречи у отеля и трансфером до заповедника. В заповедник к Пандам Сергей приобрел билеты для нас и начал
А
Экскурсия с Сергеем прошла великолепно!
Много интересного посмотрели: панд, старинный город, интересные рассказы, Спасибо за экскурсию, Всем советую!
J
Благодарим за Экскурсию всё было на высшем уровне!!!
$170 за человека