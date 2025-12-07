Откройте для себя Чэнду в пешеходном гастрономическом приключении! Мы прогуляемся по оживлённым улицам и традиционным рынкам. По пути продегустируем семь знаковых закусок — от солёных до сладких.
Расскажем о местных привычках питания, истории каждой закуски и о том, как жители Чэнду выбирают и сочетают продукты.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по улицам и рынкам Чэнду, познакомитесь с исторической архитектурой и настоящей повседневной едой.
Закуски, которые попробуете
- Яичный блин, или гоукуй — хрустящий снаружи и с ароматной начинкой внутри. Гид расскажет, как эти знаковая уличная закуска стала неотъемлемой частью переулков Чэнду
- Дохуа — классический завтрак в местное кафе, который демонстрирует баланс вкусов и текстур Чэнду. Нежный соевый тофу с солёными соусами, чили и маринованными овощами
- Бинфэн — желейная сладость с сиропом, арахисом и сухофруктами. Расскажем, как этот столетний сычуаньский десерт стал любимым лакомством местных жителей в жаркие дни
- Лаоцзао — сладкий ферментированный рисовый напиток с мягким ароматом и лёгким шипением. Осветим его роль в сычуаньской кухне
- Бобо-цыплёнок — маринованные шашлычки в остром соусе. На самом деле это не только курица — можно выбрать различные ингредиенты. Эта закуска тражает любовь Чэнду к насыщенным вкусам.
- Дандан-лапша — выбирайте между сладкой лапшой с соевым соусом и пикантной ореховой лапшой. Расскажем нюансы техники приготовления
- Клецки из коричневого сахара. Вы узнаете о фестивальных традициях, связанных с этим лакомством
Организационные детали
- В стоимость включены все закуски и такси между локациями
- Дополнительные блюда (при желании) вы оплачиваете самостоятельно
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Фанцаоцзе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чэнду
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
