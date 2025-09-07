читать дальше

Ночная пересадка в Чэнду 17 часов. Из них с Ольгой мы провели 5. Были без связи от слово совсем. Ольга предварительно дала четкую инструкцию куда нам сдать на хранение багаж (ручная кладь) в аэропорту, где будет нас ожидать. Все в минуту в минуту нас встретила, помогла разобраться технически с аэропортом. Составила специально программу для нас, максимально захватить просмотр города, шопинг, можно было еще покушать, но мы не хотели. Программа была с одной стороны насыщенной с другой очень комфортной и легкой. Увидели разный Чэнду. От парадной ее части до контрастной застройки 60 -х годов. Интересный рассказ, легкий, запоминающийся с интересными вставками из жизни и личного опыта. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Ольги, вы точно не пожалеете. Длинная пересадка как у нас будет приятным бонусом грамотно воспользоваться временем и познакомиться с городом Чэнду. Перемещались на метро и такси. Совместили экскурсию с шоппингом. В следующую пересадку поедим любоваться пандами с Ольгой.