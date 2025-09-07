Мои заказы

Экскурсии по паркам Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Чэнду на русском языке, цены от $200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Пешая
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
«Народный парк Чэнду (30 минут)»
31 окт в 09:00
11 ноя в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Погружение в мир гигантских панд в Чэнду
На машине
4.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в мир гигантских панд в Чэнду
Понаблюдать за милыми неуклюжими медведями и узнать о программе их спасения
«Вы увидите обитателей парка на разных этапах жизни — от детёнышей до взрослых — в часы наибольшей активности»
2 окт в 08:30
3 окт в 08:30
$569$598 за всё до 6 чел.
Панда-парк в Чэнду и Лэшаньский Будда частная экскурсия с русскоязычным ги
11 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Панда-парк в Чэнду и Лэшаньский Будда частная экскурсия с русскоязычным ги
Начало: Ваш личный гид встретит вас в вестибюле отеля, рас...
Завтра в 08:00
2 окт в 08:00
$721.10$759 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 сентября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга, спасибо за экскурсию!!! Вы с такой любовью все рассказали и показали! Мы все надолго запомним!
  • Ю
    Юлия
    18 июля 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Наша семья выражает огромную благодарность Ольге за проведенную экскурсию.
    Были в Китае транзитом на полдня. Благодаря Ольге познакомились с культурой и
    читать дальше

    жизнью Поднебесной, сэкономили массу времени да и просто замечательно провели время в приятной компании. Ольга полностью владеет информацией по стране и городу, учла наши пожелания к маршруту и помогла с общими фотографиями.
    Если Вы еще сомневаетесь, бронировать или нет - бронируйте, не пожалеете.

  • О
    Олег
    12 июля 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Гид отработал хорошо,
    Все вопросы решались оперативно.
    Порекомендую своим знакомым.
    Спасибо за поддержку.
  • М
    Мария
    20 июня 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Были проездом, времени было мало. Но она организовала все лучшим образом! Мы с мужем в полном восторге. Спасибо!!!!!
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга - чудесный чуткий к своим туристам гид, умело ориентируется и может прекрасно работать импровизировать в плане порядка посещения достопримичательностей
    читать дальше

    и изменений маршрута. Харизматична, имеетриятный голос, который слушаешь с большим удовольствием. Речь течет как реченька, человек действительно много знает и может рассказать и подсказать. Однозначно рекомендую)

  • К
    Ксения
    18 июня 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Осталась в восторге от этой экскурсии! Программа была насыщенной и очень интересной.

    ✔ **Панды** — главные звезды тура! Я увидела их
    читать дальше

    вблизи, где они лениво жевали бамбук, играли и даже спали в самых нелепых позах.

    ✔ **Храм**— красивое и атмосферное место с древней историей. Ольга рассказала о традициях Китая и культе предков.

    ✔ **Рассказы о Чэнду** — увлекательная история о городе, его жителях и местных традициях.

    Всё было организовано отлично: удобный трансфер, четкий маршрут и приятный гид Ольга. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет ближе познакомиться с культурой Китая и, конечно, увидеть очаровательных панд! 🐼❤️

    **Оценка: 5/5**

  • С
    Снежана
    14 июня 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Однозначно рекомендую!!!!
    Ольга супер гид и очень приятный человек ❤️🫰. Любой вопрос, любой запрос-будет решен!
    Спасибо Вам большое за экскурсию, мне очень понравилось и благодаря Вам я однозначно полюбила Чэнду 😍.
  • Д
    Денис
    31 мая 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Экскурсия прошла замечательно, мы с женой довольны! Ольга - обаятельный гид, интересно и содержательно рассказала нам как о тех местах,
    читать дальше

    где удалось побывать, так и об особенностях китайской истории и культуры, встреча и прогулка прошла в непринужденной атмосфере. Рекомендуем! Обращаю внимание, что панды активны только утром, поэтому приезжайте их смотреть к 8.00, мы немного задержались, и часть из них уже отправились спать).

  • Ю
    Юрий
    11 мая 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Очень хороший гид и замечательный человек. Мало кого могу рекомендовать из гидов, но это именно случай, когда рекомендую. Ольга отличный
    читать дальше

    рассказчик. Экскурсия к Большому Будде была организована идеально. Очень интересная, познавательная и атмосферная. Спасибо. Теперь знаю к кому обращаться во время следующих визитов в Чэнду))

  • Е
    Елена
    6 мая 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга прекрасный организатор, неравнодушный человек и очень обаятельная девушка. Все время на связи. Помогла нам по всем вопросам пребывания в
    читать дальше

    Чэнду, покупка билетов, китайский язык свободный. Русский язык родной, качественный, родом Ольга из Молдавии, училась в МСК и Китае. Клиент ориентирована, слышит и учитывает запросы туристов, маршруты строит под запрос. Для нашего удобства разбила объемную экскурсию на 2 дня по полдня. Спокойная, уравновешенная, интересный рассказчик. Экскурсия очень интересная, показывает и исторические и современные части города + заповедник панд просто бомба и обязателен к посещению! Огромное ей спасибо за дни проведенные нами в Китае и Чэнду. Рекомендуем!

  • Ю
    Юля
    22 апреля 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    У нас был замечательный гид. Ольга много знает о городе и отлично рассказывает. Организовала автобус, нас было много:) Мы были с детьми, им тоже очень понравилось. Рассказала что еще можно посмотреть самостоятельно. Всем рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    18 апреля 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Выражаю огромную
    Благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Все было на высшем уровне от момента встречи в аэропорту до момента расставания. Кратко.
    читать дальше

    Ночная пересадка в Чэнду 17 часов. Из них с Ольгой мы провели 5. Были без связи от слово совсем. Ольга предварительно дала четкую инструкцию куда нам сдать на хранение багаж (ручная кладь) в аэропорту, где будет нас ожидать. Все в минуту в минуту нас встретила, помогла разобраться технически с аэропортом. Составила специально программу для нас, максимально захватить просмотр города, шопинг, можно было еще покушать, но мы не хотели. Программа была с одной стороны насыщенной с другой очень комфортной и легкой. Увидели разный Чэнду. От парадной ее части до контрастной застройки 60 -х годов. Интересный рассказ, легкий, запоминающийся с интересными вставками из жизни и личного опыта. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Ольги, вы точно не пожалеете. Длинная пересадка как у нас будет приятным бонусом грамотно воспользоваться временем и познакомиться с городом Чэнду. Перемещались на метро и такси. Совместили экскурсию с шоппингом. В следующую пересадку поедим любоваться пандами с Ольгой.

  • Ю
    Юрий
    18 апреля 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    У нас это рабочая поездка в Китай. Мы выделили один день на экскурсию.
    Маршрут насыщенный и интересный!
    Ольга не только очень хорошо знает историю посещаемых мест и Китая, но и особенности ведения бизнеса с китайцами.
    Очень рекомендую! 👍
