Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
«Народный парк Чэнду (30 минут)»
31 окт в 09:00
11 ноя в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в мир гигантских панд в Чэнду
Понаблюдать за милыми неуклюжими медведями и узнать о программе их спасения
«Вы увидите обитателей парка на разных этапах жизни — от детёнышей до взрослых — в часы наибольшей активности»
2 окт в 08:30
3 окт в 08:30
$569
$598 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Панда-парк в Чэнду и Лэшаньский Будда частная экскурсия с русскоязычным ги
Начало: Ваш личный гид встретит вас в вестибюле отеля, рас...
Завтра в 08:00
2 окт в 08:00
$721.10
$759 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 сентября 2025Ольга, спасибо за экскурсию!!! Вы с такой любовью все рассказали и показали! Мы все надолго запомним!
- ЮЮлия18 июля 2025Наша семья выражает огромную благодарность Ольге за проведенную экскурсию.
Были в Китае транзитом на полдня. Благодаря Ольге познакомились с культурой и
- ООлег12 июля 2025Гид отработал хорошо,
Все вопросы решались оперативно.
Порекомендую своим знакомым.
Спасибо за поддержку.
- ММария20 июня 2025Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Были проездом, времени было мало. Но она организовала все лучшим образом! Мы с мужем в полном восторге. Спасибо!!!!!
- ЕЕкатерина20 июня 2025Ольга - чудесный чуткий к своим туристам гид, умело ориентируется и может прекрасно работать импровизировать в плане порядка посещения достопримичательностей
- ККсения18 июня 2025Осталась в восторге от этой экскурсии! Программа была насыщенной и очень интересной.
✔ **Панды** — главные звезды тура! Я увидела их
- ССнежана14 июня 2025Однозначно рекомендую!!!!
Ольга супер гид и очень приятный человек ❤️🫰. Любой вопрос, любой запрос-будет решен!
Спасибо Вам большое за экскурсию, мне очень понравилось и благодаря Вам я однозначно полюбила Чэнду 😍.
- ДДенис31 мая 2025Экскурсия прошла замечательно, мы с женой довольны! Ольга - обаятельный гид, интересно и содержательно рассказала нам как о тех местах,
- ЮЮрий11 мая 2025Очень хороший гид и замечательный человек. Мало кого могу рекомендовать из гидов, но это именно случай, когда рекомендую. Ольга отличный
- ЕЕлена6 мая 2025Ольга прекрасный организатор, неравнодушный человек и очень обаятельная девушка. Все время на связи. Помогла нам по всем вопросам пребывания в
- ЮЮля22 апреля 2025У нас был замечательный гид. Ольга много знает о городе и отлично рассказывает. Организовала автобус, нас было много:) Мы были с детьми, им тоже очень понравилось. Рассказала что еще можно посмотреть самостоятельно. Всем рекомендуем!
- ААнастасия18 апреля 2025Выражаю огромную
Благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Все было на высшем уровне от момента встречи в аэропорту до момента расставания. Кратко.
- ЮЮрий18 апреля 2025У нас это рабочая поездка в Китай. Мы выделили один день на экскурсию.
Маршрут насыщенный и интересный!
Ольга не только очень хорошо знает историю посещаемых мест и Китая, но и особенности ведения бизнеса с китайцами.
Очень рекомендую! 👍
