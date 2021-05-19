Полезная информация о Чэнду
Что нужно знать о Чэнду: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Чэнду, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чэнду
03:3918
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Чэнду
|По-английски
|Chengdu
|Столица региона
|Чэнду является столицей региона
|Население города
|7 415 590 чел.
|Аэропорт
|Чэнду CTU
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|499 м. от уровня моря
Где находится Чэнду на карте
Чэнду
Когда лучше лететь в Чэнду