От Чэнду до Гуанчжоу: увлекательная поездка по западной части Китая
Проплыть по реке Ли, посетить театр и шоу на воде, заглянуть в храмы и постоять на стеклянном мосту
Начало: Чэнду, аэропорт, 14:00
4 мая в 08:00
$2860 за человека
Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Понаблюдать за жизнью панд, увидеть самую большую в мире статую Будды и погулять по священной горе
Начало: Чэнду, в холле вашего отеля или другом месте по до...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$786 за человека
Чудеса Китая: панды, скалы из «Аватара», город на водопаде и круиз по реке Ли
Побывать на масштабном шоу «Впечатление Лю Саньцзе», увидеть Небесные ворота и рисовые террасы
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
6 мая в 08:00
$2980 за человека
